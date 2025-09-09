Colombia

Creador de contenido colombiano se fue hasta El Dorado para mostrar “cuál es el restaurante que más sube los precios en el aeropuerto”: perros calientes, hamburguesas, y cafés, los más “cariñosos”

Este término, además, de “caribe” se suelen usar en el país cafetero para hacer alusión a cobros excesivos o considerados como pasados de la tarifa normal

Los precios en la terminal
Los precios en la terminal aérea no son una cuestión nueva, y ya han sido denunciados por los mismos viajeros a través de videos en las redes sociales - crédito Camila Díaz / Colprensa | @priceitcol/IG

El creador de contenido colombiano Juan Daniel Hidalgo, conocido en Instagram como @priceitcol, publicó un video en el que expone cuáles son los restaurantes del aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá que más incrementan los precios de sus comidas en comparación con otras sucursales.

En sus propias palabras, el objetivo del análisis fue responder a una pregunta frecuente: “¿Alguna vez se han preguntado cuál es el restaurante que más sube los precios en el aeropuerto? Lo analizamos”, inicia el video del joven que habla de finanzas y ahorros personales a través de los diferentes perfiles en los que comparte información útil para los ciudadanos en Colombia.

En el video, el joven explica la metodología utilizada y presenta una lista de establecimientos ordenados desde el menor hasta el mayor porcentaje de aumento.

Comienza mencionando a Crepes & Waffles: “Empezamos de menos a más con Crepes (Crepes & Waffles), que sube sus precios un 2,7% más en el aeropuerto”. Luego identifica a la cadena de bowls y ensaladas: “Le sigue Poke, que sube sus precios un 7,3%”.

El joven colombiano Juan Daniel Hidalgo hizo el listado de las cadenas que más le incrementan los precios a sus platillos - crédito @priceitcol/IG

A continuación, destaca empresas internacionales y nacionales populares entre los viajeros.

Sobre el caso de la cafetería estadounidense, señaló que “sube sus precios un 8% en promedio”. El siguiente puesto lo ocupa una marca de hamburguesas con gran presencia en la ciudad: “Le sigue Home Burgers, que sube sus precios un 10,5% en promedio”.

En el top tres de mayor variación de precios aparecen firmas de café y comida rápida reconocidas en Colombia. Así detalla el porcentaje correspondiente al café colombiano: “En tercer lugar está Juan Valdez, que sus precios son un 11,7% más costosos”.

Después, Hidalgo resaló otra marca de comida rápida nacional al decir: “En el segundo lugar está Kokoriko, que sus precios son un 19,4% más elevados”.

Al final se confirmó que la cadena con el ajuste más notable en el aeropuerto y que “más sube los precios en el aeropuerto es Dogger, con un 22,7%”, concluye el creador de contenido en su video.

La publicación de @priceitcol suma miles de visualizaciones y numerosos comentarios de viajeros que comparten su experiencia sobre el costo de comer en El Dorado, un tema que suele ser de conversación entre los viajeros y usuarios que, ya en más de una ocasión, han compartido cobros astronómicos que les han hecho en la principal terminal aérea del país.

