Colombia

Condenan a un hombre por matar a su expareja frente a su familia: la víctima estaba embarazada

La mujer tenía solo 19 años en el momento en el que fue atacada a muerte después de sufrir un ciclo de agresiones

Jenny Alejandra Bustos Granados

Jenny Alejandra Bustos Granados

Una serie de agresiones y amenazas culminaron con el asesinato de la joven - crédito Colprensa

Una serie de agresiones en contra de una joven culminaron en un feminicidio en el municipio de El Bagre, Antioquia, lo que fue ampliamente rechazado por la comunidad, por lo que las autoridades iniciaron la persecución en contra del señalado agresor, que era el excompañero sentimental de la joven.

De acuerdo con el reporte oficial, el criminal fue condenado a 45 años y 10 meses de prisión tras ser hallado culpable del feminicidio de su expareja de 19 años, que se encontraba en estado de embarazo en el momento en el que fue atacada brutalmente.

El señalado agresor fue identificado como Nando Francisco Ramos Payares, cuyo caso quedó en poder de la Fiscalía General de la Nación, que se encargó de presentar ante un juez de conocimiento un conjunto de pruebas por medio de las que se logró reconstruir el ciclo de violencia que tuvo que pasar la joven antes de ser víctima del crimen.

En el reporte se indicó que la joven fue víctima de un patrón de maltratos físicos, psicológicos y verbales que se intensificaron con el tiempo hasta convertirla en una víctima más de la violencia de género en el territorio nacional.

La Fiscalía demostró que el crimen fue el resultado de meses de violencia física y psicológica - crédito Miguel Gutiérrez/Colprensa

De acuerdo con la investigación oficial, la joven había sido víctima de agresiones desde los primeros meses de su embarazo. En ese periodo, Ramos Payares la golpeó a patadas y la arrojó al suelo, lo que se convirtió en el inicio de una escalada de violencia que terminó en fatalidad.

Semanas después de este acto de violencia, el agresor asesinó con arma de fuego a Lulú, la mascota de la víctima, en presencia de varios testigos. Además, en esa ocasión aprovechó para amenazarla directamente, pues le advirtió que le ocurriría lo mismo próximamente, amenaza que terminó cumpliendo el 19 de febrero de 2023.

La joven fue asesinada frente a su mamá y su padrastro

El ataque mortal se llevó a cabo al interior de una vivienda de la vereda Medios de Maniceri, ubicada en la zona rural de El Bagre. Hasta allí se desplazó el agresor y le disparó en repetidas ocasiones frente a su madre y su padrastro. La gravedad de las heridas obligó a que los familiares la trasladaran a Montería, Córdoba, donde permaneció hospitalizada durante tres semanas, aunque a pesar de los esfuerzos médicos, la joven falleció.

Tras la respectiva denuncia impuesta por los seres queridos de la víctima, el ente judicial logró demostrar que el feminicidio fue la culminación de una cadena de episodios violentos que la víctima había padecido durante meses.

El juez de conocimiento, con base en las pruebas presentadas, declaró a Ramos Payares culpable de los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El país entero exige un alto a la violencia contra la mujer - crédito Colprensa

Venezolana asesinada en Antioquia

El departamento continúa siendo testigo de feminicidios que generan indignación entre la ciudadanía, debido a que a los criminales son parte del círculo de sus víctimas. Otro de los casos le ocurrió a Yusneydi Naybel Solórzano, una venezolana de 25 años y madre de dos hijos, que habría sido ultimada a puñaladas por su compañero sentimental.

Según el reporte preliminar, una discusión entre la joven y su compañero sentimental terminó en una agresión con cuchillo, pues el sujeto no dudó en tomar el arma cortopunzante para atacar a la joven. El brutal ataque le dejó una herida, localizada en la región pectoral izquierda, lo que provocó una hemorragia severa.

A pesar de la gravedad de la situación, la joven logró comunicarse con su cuñado y le contó lo ocurrido, por lo que este alertó a las autoridades, aunque su rápida reacción no evitó el fatal desenlace.

