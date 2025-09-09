Desmantelan en Medellín red transnacional de explotación sexual que esclavizaba mujeres con millonarias deudas: la organización tenía vínculos en Austria y Alemania

Desmantelan red internacional de explotación sexual con víctimas en Europa - crédito Humanium

Una serie de detenciones ejecutadas en el Valle de Aburrá permitió descubrir la dimensión internacional de una red criminal dedicada a la captación y explotación sexual de mujeres bajo el pretexto de deudas impagables.

Según reveló la Policía Nacional de Colombia, la organización, con ramificaciones en Medellín, Bello, Austria, Alemania y Suiza, funcionaba mediante la imposición de deudas superiores a cuarenta mil euros, es decir 185.264.000 de pesos colombianos aproximadamente, a cada víctima como instrumento de sometimiento.

“Autoridades, desmantelaron una organización criminal transnacional dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. La banda, que operaba desde Medellín y tenía tentáculos en Alemania, Austria y Suiza, estaba compuesta por 12 delincuentes: siete colombianos, dos austriacos, un rumano, un uruguayo y un turco. Este último es el cabecilla y es buscado en 196 países”, señaló el general Carlos Fernando Triana Beltrán, jefe máximo de la Policía Nacional.

De acuerdo con el general, la estructura criminal empleaba un mecanismo de captación dirigido principalmente a mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad, oriundas de Medellín, Bogotá y Cartagena.

El modus operandi de la banda “consistía en reclutar, principalmente a través de redes sociales y amigos en común, mujeres en condiciones socioeconómicas vulnerables en Bogotá, Medellín y Cartagena. Las víctimas eran contactadas y los delincuentes se aprovechaban de su necesidad económica, ofreciéndoles supuestas oportunidades laborales en Europa”, detalló Triana Beltrán, quien puso de relieve la sofisticación del engaño y la sistematicidad del control.

Una vez las mujeres arribaban a territorio europeo, la red imponía una deuda inicial que superaba los 40.000 euros, la cual se convertía en una trampa financiera prácticamente imposible de saldar y bajo esta coacción, las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución y, en varios casos, a consumir sustancias ilícitas.

Los responsables de la red mantenían el control total sobre los pagos derivados de los servicios sexuales a los que las mujeres eran forzadas.

Las investigaciones, desarrolladas durante un periodo de nueve meses, culminaron con la captura de cinco presuntos integrantes de la organización: Daniela García Vanegas, Weimar Esteban Vélez, Carlos Arboleda Bolívar, Nelson Álvarez y Jorge Elkin Ríos. Todos ellos aguardan el procedimiento de extradición solicitado por las autoridades europeas.

La operación, coordinada entre entes judiciales colombianos e instituciones policiales de Austria y otros países, permitió identificar a 48 víctimas de explotación en Alemania, Austria y Suiza, según confirmaron fuentes policiales.

“Durante el proceso investigativo, se identificaron al menos 48 víctimas, quienes, al llegar a Europa, fueron informadas de una deuda inicial de 40.000 euros. De hecho, muchas de ellas fueron obligadas a consumir sustancias psicoactivas como forma de degradación para controlar su voluntad y someterlas a este tipo de esclavitud moderna", confirmó el general en la publicación compartida en X.

El general Carlos Fernando Triana Beltrán, jefe máximo de la Policía Nacional, indicó también que las detenciones se efectuaron tras la emisión de notificaciones rojas de Interpol por los delitos de trata de personas y explotación para la prostitución, concretando así el golpe a una red transnacional que utilizaba la necesidad económica y el engaño para perpetuar la esclavitud sexual.

“Los detenidos bajo una Notificación Roja fueron identificados y fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación para sus respectivos trámites de extradición”, puntualizó Triana.

Esta acción se suma al caso reportado por la Policía Nacional, que logró capturar a los principales cabecillas de una estructura dedicada a la explotación sexual de mujeres colombianas, según informó el general Carlos Triana a través de su cuenta en X.

Andrea Muñoz Posada, conocida como “Jazmín”, fue detenida en Medellín, mientras que Óscar Iván Marulanda David, alias Camilo, recibió notificación en un centro carcelario, ambos señalados como líderes de la red.

La magnitud de la organización quedó expuesta al descubrirse conexiones con países de tres continentes, lo que permitió a las autoridades identificar más de 10 víctimas en Medellín.

El informe más reciente de la Alcaldía de Medellín reportó que, en solo cuatro meses, se atendió a 13 personas afectadas por la trata y las víctimas, en su mayoría mujeres, eran trasladadas a destinos como Turquía, Islas Turcas, Grecia y República Dominicana, lo que subraya la dimensión internacional del delito y la vulnerabilidad de las mujeres colombianas ante estas redes.