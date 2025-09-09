Aleska Génesis apoya a Isabella Ladera tras escándalo de video viral y asegura haber sido víctima de un momento igual: “Yo también fui traicionada y expuesta”

La viralización de un material íntimo desata controversia, memes y debates sobre la privacidad digital, mientras que Aleska le demostró su apoyo a Ladera - crédito @aleskagenesis @ isabella.ladera/ Instagram

El 7 de septiembre de 2025, el entorno digital experimentó un fuerte impacto tras la difusión de un video privado de aproximadamente seis minutos que involucra a Isabella Ladera y su expareja, el cantante Beéle.

El contenido, compartido masivamente en la red X y otras plataformas sociales, generó una oleada de memes, opiniones divididas y debates sobre el derecho a la intimidad de las figuras públicas.

Isabella Ladera, modelo e influencer, expresó públicamente su consternación y calificó el hecho como “una de las traiciones más crueles” que ha enfrentado en su vida.

Desde sus redes sociales, manifestó sentirse “profundamente devastada” y señaló a Beéle como presunto responsable de la filtración, asegurando que el material solo estaba en poder de ambos.

Ladera subrayó el daño emocional causado: tanto a ella como a su familia, y reafirmó su decisión de seguir adelante.

“Por mí, por mi familia, y por todas las mujeres que han sido víctimas de un narcisista”.

En medio de la controversia, la modelo venezolana Aleska Génesis respondió con un mensaje de solidaridad: “Yo también fui traicionada y expuesta por alguien que destruyó mi intimidad. Sé lo que significa ese dolor y esa humillación. Te apoyo con el corazón mi niña porque ninguna mujer merece esto… Fuerza que NO ESTÁS SOLA ✨💛🧡🌼”.

Las palabras de Aleska Génesis despertaron la curiosidad de sus seguidores, quienes vincularon su comentario con el final de su relación mediática con el cantante Nicky Jam en 2021. La ruptura fue ampliamente discutida en el mundo del espectáculo, y las declaraciones recientes dejaron abierta la posibilidad de que sus palabras hicieran alusión directa a esa experiencia.

A lo largo de los últimos años, Génesis ha sido protagonista de diversos episodios que la han mantenido en el foco mediático, incluyendo arrestos en México en enero y marzo de 2025 por presunta participación en un robo de relojes de lujo, siendo este una de los momentos a los que se refiere que su intimidad fue destruida.

“Nadie merece esto. Ánimo Isa”, “No estás sola ❤️“, ”Ok, la venganza divina si existe✨✨✨bye", “El karma siempre se cobra todo, anota eso”, fueron otras de las reacciones en redes sociales.

Isabella Ladera fue advertida de la filtración de su video íntimo semanas antes del escándalo

En sus redes sociales, Isabella compartió que un allegado la alertó el 9 de julio con el mensaje: “Hermana, alguien te quiere rayar con un video”, acompañado de una imagen asociada al contenido en cuestión. Luego de recibir la advertencia, Isabella informó a su madre, a otros miembros de su familia y a su pareja de entonces, el influencer peruano Hugo García, buscando “preparar el corazoncito” de su mamá y poner en sobreaviso a su entorno sobre la amenaza latente.

Ladera mostró la captura del chat que avala su versión y aseguró que, aunque la filtración no la tomó por sorpresa, el episodio supuso una fuerte vulneración, tanto personal como familiar.

Afirmó que tomó todas las precauciones posibles, pero la difusión se concretó semanas después, lo que puso de relieve los riesgos a los que están expuestas las figuras públicas en el ámbito digital y el alcance de la violencia de género en este entorno.

La reacción pública tras la filtración fue inmediata. Uno de los aspectos más comentados fue el silencio de Hugo García, quien, pese a estar advertido desde julio, no se pronunció sobre el tema y solo compartió a través de sus redes sociales imágenes de un viaje a Australia.

Por su parte, Beéle, expareja de Ladera y protagonista del video, no ha hecho comentarios públicos, aunque el caso ha impulsado un amplio debate en redes sociales acerca de la responsabilidad y el respeto por la privacidad.

Ladera fue contundente: “Este acto vulnera mi dignidad y atenta contra mi privacidad”, y aseguró que emprenderá acciones legales contra quienes compartieron el material. Además, dejó claro que no se ocultará ni permitirá que este episodio la defina: “Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros”.

Cada actualización sobre el caso multiplica las reacciones y vuelve a situar la violencia digital y la defensa de la privacidad, en especial respecto a mujeres expuestas mediáticamente, en el centro de la discusión pública. Isabella Ladera reafirmó que continuará activa en redes sociales y con sus proyectos, sin dejarse amedrentar por la situación.