Sneyder Pinilla sobre corrupción en la Ungrd: “No importaba que era una emergencia, yo necesitaba sacar el contrato”

Sneyder Pinilla confesó que en la UNGRD los contratos se usaban como herramienta política para favorecer congresistas y asegurar apoyo a reformas del Gobierno. - crédito Fiscalía/iStock

En una audiencia reservada ante la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia, el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, rindió declaración en la que detalló cómo funcionaban los contratos millonarios dentro de la entidad y qué congresistas habrían resultado beneficiados.

El testimonio, conocido en exclusiva por Noticias RCN, también reveló la desaparición de documentos claves para la investigación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Contratos bajo presión política

Pinilla afirmó que la adjudicación de contratos se utilizaba como mecanismo de presión política y de apoyo a congresistas, tanto aliados como opositores del Gobierno.

“Se tenían que dar contratos para que aprobaran las diferentes reformas del Gobierno. Apoyar a los que de pronto estaban en coalición o a los que estaban en oposición y que, pues tenían que ayudarles con contratos como para, lo que se dice normalmente, alivianarlos para que no molestaran tanto”, expresó ante la Corte.

“No me importaba si era una emergencia, yo necesitaba sacar el contrato”, admitió Pinilla al explicar cómo priorizaba órdenes políticas sobre la legalidad en la entidad. - crédito Colprensa

Uno de los episodios más relevantes de su declaración involucra al senador Julio Elías Chagüi, investigado por estos hechos. Según Pinilla, recibió instrucciones directas del entonces director de la entidad, Olmedo López, quien a su vez habría actuado por orden del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

“El doctor Olmedo me dice que es que el ministro del Interior, el doctor Luis Fernando Velasco, lo había mandado reunirse con el senador Julio Elías Chagüi, y que, pues tenían que ir a revisar a ver cuál era el compromiso que se había hecho para yo, a través de mi subdirección, sacar el contrato”, señaló.

El contrato en cuestión estaba destinado a la mitigación de inundaciones en Sahagún, Córdoba, y tuvo un incremento de 22.000 millones a 28.000 millones de pesos. Pinilla fue claro al detallar la instrucción recibida: “La orden en su momento, el doctor Olmedo, y cuando me presenta aquí al senador, es: ‘Hay que sacar ese contrato de Sahagún porque lo va a manejar el senador’”.

Pinilla aseguró que recibió instrucciones de Olmedo López y del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para entregar un contrato al senador Julio Elías Chagüi en Córdoba. - crédito Colprensa

“No me importaba ni siquiera si era una emergencia”

Durante su intervención, Pinilla reconoció que no existía una preocupación real por la pertinencia de los contratos.

“No me siento orgulloso de lo que lo voy a decir, pero no importaba, yo lo que tenía era que sacar el contrato. Perdóneme la crueldad, pero no me importaba ni siquiera si eso era una emergencia. Después de que estuvieran los documentos que yo le digo que es para hora emergencia, pues ya a mí, la verdad, señoría, y perdone la crueldad, pero no me importaba, yo necesitaba era sacar el contrato”, aseguró en las declaraciones reveladas por Noticias RCN.

Aunque finalmente ese contrato no se ejecutó por la crisis desatada en la entidad, Pinilla destacó que su rapidez lo convirtió en un operador útil: “Tal vez por eso el doctor Olmedo, pues vio que yo tenía esa agilidad, desafortunadamente, para poder cuadrar ese contrato rápido y por eso era que lo sacaba a través de la MEDE”.

La senadora Martha Peralta y los contratos en La Guajira

En su declaración también se mencionó a la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta Epieyú, en relación con un contrato por 2.000 millones de pesos para el alquiler de maquinaria amarilla destinada a la construcción de jagüeyes en La Guajira.

Al respecto, Pinilla manifestó: “Dentro de los interrogatorios, yo dije que es la verdad, doctora, yo no sabía que eso era de ella. Entonces, si yo no sé cómo voy a venir a decirle a usted acá: ‘No, si es que yo me reuní con la doctora Marta y cuadramos este contrato’, pues porque no fue así. (…) Pero yo sí le dije a la fiscalía, yo sí contraté a esa empresa. Esa empresa sí contrató las horas máquinas”.

Según el exfuncionario, Olmedo López ordenó que los proyectos en La Guajira fueran informados a la senadora Martha Peralta, por su cercanía con el presidente Gustavo Petro. - crédito @marthaperaltae/Instagram

A pesar de no confirmar una relación directa con la senadora, Pinilla sí aseguró que había una instrucción específica: “La orden del doctor Olmedo fue que todas las cosas que hiciéramos en La Guajira le contáramos a la senadora. ¿Por qué? Porque el doctor Olmedo veía, y uno lo ve, que ella es cercana al presidente y pues era como una aliada de nosotros allá”.

La desaparición de documentos

Otro punto relevante del testimonio fue la denuncia sobre la pérdida de expedientes fundamentales para la investigación. Pinilla sostuvo que varios de los documentos que él mismo había elaborado desaparecieron de la entidad.

“Muchos de los documentos que yo había hecho, todos los desaparecieron. Todos, todos, doctora. Muchos de los documentos no los encontramos. Los papeles le perdieron fue a ese director, al que está actual, que es Carlos Carrillo”, señaló.

La magistrada Lombana destacó la gravedad de este hecho, que podría configurar un delito por destrucción de pruebas, lo que obstaculiza el curso de las investigaciones judiciales.