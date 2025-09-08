Colombia

Se habría filtrado video íntimo de Beéle junto a Isabella Ladera y los rumores de reconciliación toman más fuerza

La modelo venezolana ya había generado rumores de una reconciliación con el cantante, por una publicación en la que aparece con una de las prendas de vestir del artista

La pareja sería viral por
La pareja sería viral por la filtración de un aparente video intimo en redes sociales - crédito @beele/Instagram

La relación entre Beéle e Isabella Ladera se había dado por terminada, cuando la propia modelo venezolana confirmó en redes sociales que se había terminado.

Sin embargo, algunos internautas llegaron a pensar que se trataba de una estrategia de marketing para que el colombiano anunciara su gira de conciertos.

Nuevamente, los nombres de los dos personajes vuelven a estar en tendencia en diferentes publicaciones, debido al rumor de la viralización de un clip íntimo en el que aparecen el intérprete de Morena con la joven modelo.

Este rumor ha generado una oleada de especulaciones y reacciones en redes sociales, mientras la autenticidad del material y la identidad de sus protagonistas permanecen sin confirmación oficial.

Esta es una de las
Esta es una de las imágenes que presuntamente señalan de ser Beéle en el video íntimo con Isabella Ladera - crédito @ShakritPongchai/IG

Todo comenzó en la noche del 7 de septiembre de 2025, cuando diversas plataformas digitales comenzaron a difundir la supuesta existencia de un contenido audiovisual de seis minutos y 42 segundos, descrito por un medio especializado de República Dominicana como una grabación de una pareja en una cama de sábanas blancas en una situación privada.

Hasta el momento, ni Isabella ni Beéle han emitido declaraciones públicas sobre el tema, lo que ha incrementado la incertidumbre entre sus seguidores.

La procedencia del video sigue sin esclarecerse, así como tampoco se ha podido determinar si realmente involucra a los mencionados artistas, si se trata de personas con parecido físico o si el material fue generado mediante el uso de inteligencia artificial.

La pareja se habría dado
La pareja se habría dado una nueva oportunidad en su relación - crédito @isabella.ladera/Instagram

En el pasado, tras una ruptura, Isabella Ladera había manifestado sobre su expareja: “los vicios dominan su vida”, en referencia a Beéle. Este antecedente contribuyó a alimentar las especulaciones sobre la naturaleza de su relación actual.

A inicios de septiembre de 2025, la modelo sorprendió a su audiencia al revelar que fue víctima de un presunto acto de brujería, mientras era relacionada sentimentalmente con Hugo García, creador de contenido radicado en Miami, aunque ella aclaró que, si bien existe afecto, no mantienen una relación formal.

Estos son algunos de los memes

Las redes sociales están inundadas

Estos son algunos de los memes que se han viralizado con el contenido que, al parecer, estaría circulando abiertamente en la red social X y que ha dado de qué hablar en diferentes portales de entretenimiento.

Asimismo, la atención de los usuarios creció ante la aparición de cinco videos recientes en los que Ladera viste esta prenda, reforzando la interpretación de que el vínculo sentimental entre ambos podría haberse restablecido.

Ante la ausencia de información oficial, los seguidores han centrado su atención en los detalles de las publicaciones realizadas en redes por ambos protagonistas, llamado la atención por la prenda que usa Ladera, pues para algunos internautas quiere decir que estarían en contacto o que es una manera en la que la modelo busca llamar a tención del cantante.

La modelo venezolana se mostró
La modelo venezolana se mostró luciendo un hoddie de Beéle y desató rumores de estar de nuevo con el cantante - crédito @isalavenezolanaa / TikTok

Reconocido como víctima de maltrato intrafamiliar

El equipo legal de Beéle se pronunció el 3 de septiembre, emitiendo un comunicado oficial en el que condenó lo que calificó como “campañas de desinformación y maniobras de intimidación” en torno al proceso legal de violencia intrafamiliar contra el cantante. Dejaron claro su mensaje: “la justicia nos dio la razón y la defenderemos en todas las instancias”.

Según la resolución de la Comisaría de Familia Comuna 16 de Medellín, el caso permitió establecer un contexto de “abuso emocional, psicológico, económico y físico” hacia Beéle y sus hijos. La decisión reconoce al artista como víctima, mientras que su expareja, Camila Andrea Rodríguez, fue declarada responsable por los hechos investigados.

Cara Rodríguez no solo fue
Cara Rodríguez no solo fue pareja sentimental de Beéle, también ocupó el rol de manager y corista, participando en el desarrollo artístico del cantante - crédito redes sociales

Durante el proceso judicial, el material probatorio presentado por el cantante y su equipo resultó decisivo. La defensa de Rodríguez intentó desacreditar la autenticidad de un correo electrónico clave, alegando un uso falso del mismo.

El comunicado también denunció conductas procesales consideradas irregulares por parte de la abogada de Rodríguez. Se señaló la presentación de “declaraciones falsas para dilatar el proceso” y el intento de representar ilegítimamente a los menores implicados, a pesar de que las medidas de protección atribuyen esa vocería directamente al cantante.

