Karina García frenó a Westcol en una transmisión y aclaró por qué no tendría un romance con él: “Le conozco secretos”

La reciente aparición conjunta de los influencers Karina García y Westcol en una transmisión en vivo disipó los rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos, un tema que había generado interés entre seguidores y usuarios en redes sociales.

Durante el encuentro que se dio en la casa del joven empresario, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 abordó directamente las especulaciones, dejando claro que su vínculo con el popular streamer colombiano se basa únicamente en la amistad. “Él sabe muchas cosas de mi vida y yo le conozco varios de sus secretos”, mencionó la modelo paisa.

García, quien mantiene una relación cercana con Westcol desde antes de su paso por el reality, explicó que la confianza y la complicidad entre ambos se han construido a lo largo de años, compartiendo experiencias personales y proyectos.

“Somos tan panas y yo sé tantas cosas de la vida de él y él sabe tantas cosas de la vida mía, que no nos pudiéramos ver de una manera distinta”, afirmó la modelo durante el stream, en declaraciones recogidas por Noticias RCN. Con esta respuesta, buscó disipar cualquier duda sobre la naturaleza de su relación, subrayando que la amistad es el único lazo que los une.

La interacción entre ambos no es nueva para sus seguidores. Antes de la participación de García en La casa de los famosos Colombia 2025, ya existía una relación de confianza y colaboración.

Westcol, reconocido por su presencia en el mundo del streaming, no solo ha compartido conversaciones personales con la modelo, sino que también la invitó a formar parte de Stream Fighters, un evento de boxeo que él organiza y que ha generado expectativa en la comunidad digital. La presencia de García en este tipo de iniciativas ha reforzado la percepción de una amistad sólida y de apoyo profesional mutuo.

Durante el stream, la reacción de Westcol ante la respuesta de García no pasó desapercibida, pues realizó algunos gestos que, para varios seguidores, reflejaron cierta inconformidad o sorpresa ante la claridad de la declaración de la modelo. Esta dinámica generó comentarios y análisis en redes sociales, donde la audiencia interpretó la complicidad y el sentido del humor compartido como parte de una relación de camaradería, más que de romance.

En cuanto a su participación en Stream Fighters, García reconoció que la invitación del también empresario representó un reto personal. La modelo admitió sentir nervios ante la idea de enfrentarse en una pelea de boxeo, ya que no tiene experiencia previa en este tipo de competencias. Sin embargo, destacó que le atrae la posibilidad de superarse y competir en nuevos escenarios, considerando el evento como una oportunidad para crecer a nivel personal y profesional.

El intercambio entre ambos durante la transmisión evidenció la naturalidad y la confianza que caracteriza su relación. En medio de la conversación, Westcol comentó que Karina García suele reírse mucho en su compañía, a lo que ella asintió con una sonrisa, mostrando la complicidad y el ambiente distendido que comparten en sus encuentros digitales.

Karina García quiso darle un hijo a Westcol: así lo confesó la modelo paisa al mismo ‘streamer’

Desempolvaron una transmisión en vivo en la que Karina García le propuso al streamer Wetcol tener un hijo con ella. En la conversación, la polémica participante de La casa de los famosos Colombia 2025expresó su deseo de convertirse en madre con el creador de contenido. “Es enserio”.

Según expuso la modelo paisa, el joven empresario cuenta con todos los requisitos que ella busca en un hombre, por eso, se despachó en elogios a la hora de describir a Luis Villa, nombre real del influencer. “Yo quiero una persona así en mi vida”, dijo.

“Vamos a tener pues un hijo. ¿Quieres tener un hijo conmigo? Deja de ser mentirosa porque me dices que no querías tener un hijo. La verdad contigo yo sí lo tendría porque la verdad sí, o sea, para hacerte super sincera. O sea, tú eres una persona exitosa. Eres una persona millonaria, eres una eres papacito. Eres una persona que tiene estabilidad mental, eres una persona que todo el tiempo está feliz, es lo que ve, o sea, lo que tú emanas y yo quiero una persona así en mi vida”, así sorprendió Karina al streamer con el que se sinceró con miles de seguidores conectados viendo la transmisión.

Por su parte, Westcol no fue indiferente a los comentarios de la también creadora de contenido, pero le pidió seriedad ante la propuesta, pues el afirmó estar dispuesto a ser papá con ella.