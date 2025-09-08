Karina García confesó que consumió marihuana, tusi y popper y cómo habla con su hija sobre este tema: “Ahí te puedes quedar”

La modelo también dijo que aconseja a su hija por este tema - crédito @lenguaardiendo.13/TikTok

Una de las personalidades digitales que se robó el corazón tanto de los televidentes como de los internautas con su paso por La casa de los famosos Colombia fue Karina García, que con su autenticidad y desparpajo, logró ubicarse entre una de las favoritas para llevarse el millonario premio.

Su relación con Andrés Altafulla también ha sido blanco de comentarios en redes sociales y admiración, pues a pesar de que las críticas no se hicieron esperar de parte de sus compañeros, fuera de la casa el romance se ha reafirmado de manera intensa.

Sin embargo, también ha estado en el foco por un aparente distanciamiento de la pareja, desmintiendo cualquier rumor al respecto.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La exparticipante de 'La casa de los famosos' aseguró que probó varias sustancias cuando era joven - crédito @edgardogue11 / TikTok

Karina tiene dos hijos: Isabella Vargas y el pequeño Valentino. Recientemente, la paisa estuvo como invitada en el pódcast Desnúdate con Eva, de la periodista española Eva Rey, donde abordó el tema del consumo de sustancias y que también ha conversado con su hija generando especial atención.

Y es que de acuerdo con Karina García, su experiencia personal con diferentes drogas y explicó cómo esa vivencia influye en la educación de sus hijos.

La modelo y creadora de contenido admitió abiertamente que en su juventud y adolescencia experimentó con varias sustancias. Según relató, su acercamiento a las drogas incluyó el consumo de marihuana, tusi y popper.

Hija de Karina García cumplió los 18 años y la modelo habla abiertamente con ella sobre las drogas - crédito @issaflow_/IG

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia precisó: “Yo probé marihuana, el tusi, el popper, yo probé cosas fuertes y nunca me quedé en absolutamente nada, porque yo dije: ‘No quiero esto para mi vida’, pero tampoco me gustó la sensación”, asegurando además que con su confesión no pretende juzgar a aquellos que lo practican, sino que corresponde a una reflexión personal sobre los vacíos que, en su opinión, pueden llevar a algunas personas a permanecer en ese entorno.

Karina García insistió que su decisión de no continuar consumiendo estuvo motivada principalmente por sus hijos. En sus palabras: “Realmente, las personas que toman mucho o consumen muchas drogas, yo siento que siempre serán vacíos, cierto. Cada quien con sus gustos, no soy quién para juzgar, pero a mí nunca me gustó nada de esto y probé muchas cosas, pero no decidí quedarme porque siempre pensaba en mis hijos”.

Dejó claro que su experiencia con las drogas quedó atrás, circunscrita a una etapa específica de su vida. Asimismo, también aseguró que esta experiencia con su historia personal sirve para orientar a su hija mayor, quien actualmente tiene 18 años, explicando que a partir de su propio recorrido, mantiene un diálogo abierto y honesto con ella sobre los riesgos del consumo de sustancias.

Isa Vargas, hija de Karina García, participante de 'La casa de los famosos Colombia 2025' también se dedica a crear contenido en las redes sociales - crédito @issaflow_ y @karinagarciaoficiall/Instagram

Y agregó: “Yo, por eso, le hablo a mi hija como para decirle: ‘Si es que te atreves a probar algo, tienes que ser muy consciente de que ahí te puedes quedar’ [...] Me siento superorgullosa porque hoy mi hija tiene 18 años y no se ha quedado en ningún vicio”.

Las reacciones no tardaron en aparecer, especialmente de la paisa, que agradeció la oportunidad a Eva Rey de permitirle expresarse abiertamente en su programa sobre diversos temas: “Me sentí muy bien contigo ❤️ gracias por dejarme abrir mi corazón 💖 te admiro mucho”. Otros de sus seguidores comentaron: “Kari amo lo transparente que eres, te amito y que orgullo eres ❤️”; “Karina definitivamente es lo más real que puede existir”, entre otros.

La exparticipante de La casa de los famosos ha dejado claro que sus hijos son la mayor prioridad y por eso, decidió cambiar algunos de los comportamientos que tuvo en su juventud para evitar que repitan las mismas acciones que ella cometió en el pasado.