Colombia

Declaración de renta: estos son los errores que no perdona la Dian y podrían llevar a una persona a pagar cárcel

Información relacionada con el reporte de dependientes y deducciones alertaron a la autoridad fiscal, que intensifica la revisión de los formularios presentados este año

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
Es muy raro que una
Es muy raro que una persona pague con cárcel el hecho de haber cometido un error a la hora de declarar renta en la Dian - crédito COmité Internacional de la Cruz Roja

El calendario tributario en Colombia ya está en marcha y, entre el 12 de agosto y el 24 de octubre, más de seis millones de personas naturales deben cumplir con la declaración de renta correspondiente al año gravable 2024.

Dicho proceso, que implica consignar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) los ingresos, egresos e inversiones del año anterior, representa una obligación clave para millones de contribuyentes. Un error, omisión o intento de fraude en este trámite puede acarrear consecuencias económicas y legales de gran alcance.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Para el periodo fiscal 2024, la entidad estableció criterios claros que determinan quiénes están obligados a presentar la declaración de renta. Deben hacerlo quienes hayan tenido:

  • Patrimonio bruto superior a $211.793.000 al 31 de diciembre,
  • Ingresos totales iguales o mayores a $65.891.000.
  • Consumos con tarjeta de crédito superiores a $65.891.000.
  • Compras y consumos totales iguales o superiores a $65.891.000.
  • Consignaciones y depósitos bancarios que excedan los $65.891.000.
  • Quienes hayan sido responsables del impuesto sobre las ventas (IVA).
Más de seis millones de
Más de seis millones de personas en Colombia deben declarar renta en la Dian - crédito @SenadoGOV/X

La Dian detectó una serie de errores recurrentes en las declaraciones presentadas por personas naturales. Por ejemplo, en 2024, para la declaración del año gravable 2023, de las 2,25 millones de declaraciones revisadas, de las que se presentaron en agosto, al menos 90.000 presentaron inconsistencias. Entre las irregularidades más frecuentes figura la inclusión de dependientes con identificaciones inusuales, como números secuenciales o valores atípicos, con el aparente objetivo de reducir la base gravable y, por ende, el impuesto a pagar.

Otra práctica identificada es la aplicación indebida del beneficio de deducción del 1% sobre compras respaldadas con factura electrónica. En ambos casos, la administradora tributaria requirió a los contribuyentes para que hicieran las correcciones pertinentes. Además, la entidad señaló que algunos obligados presentaron la declaración, pero no efectuaron o el pago correspondiente, lo que generó en su momento una cartera pendiente que supera los 168.000 millones.

Consecuencias de los errores, omisiones o fraudes

Las consecuencias de incurrir en errores, omisiones o fraudes en la declaración de renta pueden ser severas. Aunque no es habitual que una persona termine en prisión por equivocaciones en este trámite, la ley contempla sanciones estrictas para quienes:

  • Omitan activos.
  • Inflen deudas.
  • Evadan impuestos de manera dolosa.
La reforma tributaria de 2022
La reforma tributaria de 2022 endureció los castigos para los evasores de impuestos - crédito Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Las penalizaciones están reguladas por la Ley 1819 de 2016 y el Código Penal, y se endurecieron tras la reforma tributaria de 2022. Las multas pueden variar según la gravedad de la falta, pero en casos de evasión importante, la Fiscalía General de la Nación puede iniciar procesos penales si los montos superan los topes establecidos en salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv). Las penas de prisión pueden oscilar entre tres y más de 13 años, dependiendo de la cuantía y la intencionalidad demostrada.

Los cambios de la reforma tributaria de 2022

La reforma tributaria de 2022, implementada por medio de la Ley 2277, introdujo cambios sustanciales en materia de sanciones:

  • Los que tengan deudas con la Dian iguales o superiores a 1.000 smmlv ($1.423.500) enfrentan una pena mínima de 48 meses de cárcel.
  • Si la omisión de activos supera los 2.500 salarios mínimos ($3.558.750.000), pero es inferior a 5.000 ($7.117.500.000), la pena se incrementa en una tercera parte.
  • En casos donde la evasión rebasa los 5.000 salarios mínimos, la sanción puede aumentar hasta la mitad, alcanzando condenas de entre 6 y 13,5 años de prisión.
  • Declarar pasivos inexistentes por montos superiores a 1.000 salarios mínimos (($1.423.500) también puede derivar en penas de entre cuatro y nueve años de cárcel.

Al respecto, el director de la maestría y especialización en Tributación de la Universidad de Los Andes, César Cermeño, explicó a La República que la reforma tributaria de 2022 no creó nuevos delitos, pero sí modificó aspectos clave como el sujeto activo, la cuantía y el elemento subjetivo de la conducta, que ahora exige un propósito especial de defraudación. Añadió que la ley estableció un límite de dos ocasiones para la extinción de la acción penal por pago y una rebaja de pena de hasta la mitad cuando se aplica el principio de oportunidad.

Con la declaración de renta,
Con la declaración de renta, la Dian conoce los ingresos y los egresos de las personas naturales que deben cumplir con la diligencia - crédito Juan Páez/Colprensa

Recomendaciones para evitar sanciones

Frente a este panorama, la Dian emitió recomendaciones puntuales para evitar sanciones. Aconseja a los contribuyentes:

  • Revisar de forma cuidadosa las obligaciones.
  • Corregir cualquier inconsistencia detectada.
  • Presentar la declaración con suficiente antelación al vencimiento, en 0especial, si se requiere solicitar una facilidad de pago.

La Dian insiste en que el cumplimiento oportuno y correcto de la declaración es fundamental para evitar requerimientos, sanciones y el pago de intereses moratorios.

La autoridad tributaria tambi en la importancia de que los contribuyentes se informen y actúen con responsabilidad, ya que una gestión anticipada y precisa de la declaración de renta puede evitar complicaciones legales y financieras en el futuro.

Temas Relacionados

Declaración de RentaDeclaración de Renta DianDianImpuestosPersonas NaturalesImpuesto de RentaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Régimen de Nicolás Maduro ordenó ampliar el despliegue militar en la zona binacional con Colombia: así fue el anuncio

La estrategia de la dictadura, que es asediada por EE. UU., también contempla el patrullaje de áreas como la sierra de Perijá para comprobar la ausencia de cultivos ilícitos, así como una presencia activa en los ríos Meta, Capanaparo, Cunaviche y Sinaruco

Régimen de Nicolás Maduro ordenó

EN VIVO l DIM vs. Atlético Nacional: el Verdolaga espera frenar a los Poderosos, ubicados en la parte alta de la tabla

El estadio Atanasio Girardot de Medellín será escenario de un nuevo clásico antioqueño, con ambos equipos en un destacado nivel en el campeonato local

EN VIVO l DIM vs.

Adolescente de 14 años asesinó a su novio de 19 en Antioquia: cómo actúa la justicia en estos casos

Cada vez son más frecuentes los casos de este tipo en los que menores de edad son los protagonistas, por lo que la justicia es enfática en el proceso para atenderlos

Adolescente de 14 años asesinó

Karina García dio detalles de qué es lo que más la enamora de Altafulla tras rumores de separación

La creadora de contenido paisa compartió en una entrevista con Eva Rey detalles sobre su relación con el cantante barranquillero, donde destacó tanto las cosas que le gustan, como las que no le agradan de él

Karina García dio detalles de

Comunidad en El Tambo, Cauca, secuestró a 72 militares en medio de un operativo

Autoridades responsabilizan a la estructura Carlos Patiño, bajo el mando de ‘Iván Mordisco’ por la retención de tres oficiales, cuatro suboficiales y 65 soldados en la vereda Los Tigres

Comunidad en El Tambo, Cauca,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Jhon, cabecilla del

Cayó alias Jhon, cabecilla del Clan del Golfo en Bolívar: lo delataron sus cejas que parecían de una reconocida marca de zapatos

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan” los narcos

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

Exparticipante de ‘La casa de

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ le propuso matrimonio a su novia desde España

Karina García dio detalles de qué es lo que más la enamora de Altafulla tras rumores de separación

DAY6 se lleva el primer lugar en el ranking k-pop en iTunes: las 10 mejores canciones en Colombia

“La mujer rey” lidera el ranking de las mejores películas para engancharse en Netflix en Colombia

Yina Calderón dijo en programa mexicano que el caso de Nodal y Ángela Aguilar es igual al de Paola Jara y Jessi Uribe

Deportes

EN VIVO l DIM vs.

EN VIVO l DIM vs. Atlético Nacional: el Verdolaga espera frenar a los Poderosos, ubicados en la parte alta de la tabla

Ante menos de 3.000 personas, América y Cali protagonizaron un pálido clásico vallecaucano: fue 0-0 en el Pascual Guerrero

Estas serían las fechas para la final de la Liga Betplay Dimayor femenina entre Santa Fe y Deportivo Cali

Hay indignación por volantes burlándose de la muerte de Sergio Blanco, fallecido tras desmanes en Movistar Arena

Fenerbahce buscaría a múltiple campeón, como jugador y técnico, para tomar las riendas del club: dirigiría a Jhon Durán