Conductores advierten paro en Bogotá si no hay respuesta del alcalde Galán antes del martes 9 de septiembre: así está el panorama

La capital podría enfrentarse a una jornada de protestas y parálisis en la movilidad el martes 16 de septiembre si la Alcaldía de Bogotá no responde a una solicitud formal de reunión planteada por representantes de los diferentes sectores del transporte.

La advertencia la hizo el concejal Julián Forero, vocero de los líderes gremiales, que indicó que la carta dirigida al alcalde Carlos Fernando Galán el miércoles 3 de septiembre busca abrir un espacio de diálogo urgente para exponer inconformidades sobre la gestión de la movilidad en la ciudad y señalar presuntos abusos e irregularidades en la labor de los agentes de tránsito.

“Esta carta tiene la intención de demostrar voluntad de sentarnos al lado del alcalde, contar las irregularidades de la secretaría, contar lo que realmente se vive en las calles con agentes de tránsito y malos procedimientos. Lo que se busca es que el alcalde organice una reunión y atienda a los diferentes líderes del gremio de los conductores”, sostuvo Forero en declaraciones públicas a través de sus redes sociales. El documento, radicado de manera oficial, establece como fecha máxima para recibir respuesta el martes 9 de septiembre. De no existir pronunciamiento de la administración, los líderes acordaron que la movilización en las calles se realizará el martes 16 de septiembre.

La misiva enviada por los líderes del gremio solicita una “reunión amplia y participativa” en la que se escuchen las voces de quienes mueven la economía local: transporte escolar, grúas particulares, transporte de carga, taxistas, domiciliarios, conductores de plataformas digitales, transporte especial, funerario, asociaciones, cultura tuning, movilidad eléctrica, clubes, motociclismo, conductores con discapacidad y vehículos particulares, entre otros.

El propósito, señalan los firmantes, es presentar de primera mano los problemas que atraviesan por bloqueos, malas condiciones de la malla vial, trato inadecuado de las autoridades, violación al debido proceso en la impugnación de comparendos, falta de articulación de políticas públicas e ineficiencia institucional del distrito.

Durante la reunión celebrada, los líderes y conductores coincidieron en denunciar la creciente congestión vehicular, el aumento de frentes de obra que limitan los corredores viales, el mal manejo de recursos asignados a movilidad y supuestas prácticas de persecución y abuso de algunos agentes de tránsito. El ambiente de inconformidad se vio reflejado en las intervenciones de los asistentes, quienes advirtieron que “si no se obtiene una respuesta favorable, la movilización será la única forma de que la administración escuche nuestros reclamos”.

El concejal Forero exigió también la renuncia inmediata de la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz Acosta, argumentando constantes fallas en la gestión del tráfico y la falta de atención a los problemas de los ciudadanos. “Si esa es la vara de medición, entonces la Secretaría de Movilidad debería ser la primera en salir. Bogotá vive una crisis de movilidad insostenible, la ciudad está atrapada en trancones eternos, los conductores son maltratados con abusos de autoridad y no se ven soluciones claras”, afirmó el cabildante, recordando que el propio alcalde solicitó la renuncia de otros funcionarios ante crisis similares.

Según las voces recogidas en el encuentro, los conductores y líderes del gremio afirman que, pese a movilizar la economía y generar empleo en Bogotá, solo han recibido “persecución, estigmatización y censura” por parte de la administración, señalando el incumplimiento de las promesas hechas al sector y la falta de canales efectivos de diálogo.

Forero enfatizó que la ciudadanía enfrenta un panorama crítico: horas perdidas en retenes y trancones, operativos considerados arbitrarios, persecución a diferentes ramas del transporte, robos en zonas de parqueo y TransMilenio con frecuencia varados sin planes efectivos de contingencia. A estos reclamos se suma la polémica instalación de más de 60 cámaras de fotomultas, que, según los representantes, no representan una solución real a la crisis.

El llamado es directo al alcalde para que “rinda cuentas y entienda que a quien puso a liderar esta entidad le quedó grande brindar soluciones reales y visibles”. La renuncia de la secretaria de Movilidad se argumenta como una necesidad urgente para la ciudad que, a juicio de los líderes gremiales, ha perdido el rumbo en materia de movilidad y requiere una gestión eficiente y transparente.

Hasta la hora de publicación de esta noticia, la administración no se ha pronunciado oficialmente sobre la petición de reunión ni sobre las solicitudes de los líderes del gremio. A pocas horas de cumplirse el plazo anunciado, el clima de tensión crece, con la expectativa de que Bogotá enfrente una protesta masiva de conductores y motociclistas si no se establece un diálogo directo entre el gobierno distrital y los representantes del sector transporte.