Colombia

Conductores advierten paro en Bogotá si no hay respuesta del alcalde Galán antes del martes 9 de septiembre: así está el panorama

El concejal Julián Forero y líderes del sector transporte piden cambios urgentes en la administración, señalando fallas, persecución y promesas incumplidas, mientras la ciudad enfrenta un ambiente de creciente inconformidad

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
Líderes gremiales reclaman atención a
Líderes gremiales reclaman atención a sus demandas sobre abusos, congestión y mala gestión, advirtiendo que la falta de diálogo podría desencadenar movilizaciones - crédito Montaje Infobae/Johan Largo/X

La capital podría enfrentarse a una jornada de protestas y parálisis en la movilidad el martes 16 de septiembre si la Alcaldía de Bogotá no responde a una solicitud formal de reunión planteada por representantes de los diferentes sectores del transporte.

La advertencia la hizo el concejal Julián Forero, vocero de los líderes gremiales, que indicó que la carta dirigida al alcalde Carlos Fernando Galán el miércoles 3 de septiembre busca abrir un espacio de diálogo urgente para exponer inconformidades sobre la gestión de la movilidad en la ciudad y señalar presuntos abusos e irregularidades en la labor de los agentes de tránsito.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Esta carta tiene la intención de demostrar voluntad de sentarnos al lado del alcalde, contar las irregularidades de la secretaría, contar lo que realmente se vive en las calles con agentes de tránsito y malos procedimientos. Lo que se busca es que el alcalde organice una reunión y atienda a los diferentes líderes del gremio de los conductores”, sostuvo Forero en declaraciones públicas a través de sus redes sociales. El documento, radicado de manera oficial, establece como fecha máxima para recibir respuesta el martes 9 de septiembre. De no existir pronunciamiento de la administración, los líderes acordaron que la movilización en las calles se realizará el martes 16 de septiembre.

Los líderes del sector transporte
Los líderes del sector transporte denuncian congestión vehicular, malas condiciones viales, persecución y abuso de autoridad, y falta de soluciones efectivas por parte de la administración - crédito Concejal Julián Forero

La misiva enviada por los líderes del gremio solicita una “reunión amplia y participativa” en la que se escuchen las voces de quienes mueven la economía local: transporte escolar, grúas particulares, transporte de carga, taxistas, domiciliarios, conductores de plataformas digitales, transporte especial, funerario, asociaciones, cultura tuning, movilidad eléctrica, clubes, motociclismo, conductores con discapacidad y vehículos particulares, entre otros.

El propósito, señalan los firmantes, es presentar de primera mano los problemas que atraviesan por bloqueos, malas condiciones de la malla vial, trato inadecuado de las autoridades, violación al debido proceso en la impugnación de comparendos, falta de articulación de políticas públicas e ineficiencia institucional del distrito.

Durante la reunión celebrada, los líderes y conductores coincidieron en denunciar la creciente congestión vehicular, el aumento de frentes de obra que limitan los corredores viales, el mal manejo de recursos asignados a movilidad y supuestas prácticas de persecución y abuso de algunos agentes de tránsito. El ambiente de inconformidad se vio reflejado en las intervenciones de los asistentes, quienes advirtieron que “si no se obtiene una respuesta favorable, la movilización será la única forma de que la administración escuche nuestros reclamos”.

La carta enviada al alcalde
La carta enviada al alcalde Carlos Fernando Galán exige una reunión urgente para exponer inconformidades sobre la gestión de movilidad - crédito Concejal Julián Forero

El concejal Forero exigió también la renuncia inmediata de la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz Acosta, argumentando constantes fallas en la gestión del tráfico y la falta de atención a los problemas de los ciudadanos. “Si esa es la vara de medición, entonces la Secretaría de Movilidad debería ser la primera en salir. Bogotá vive una crisis de movilidad insostenible, la ciudad está atrapada en trancones eternos, los conductores son maltratados con abusos de autoridad y no se ven soluciones claras”, afirmó el cabildante, recordando que el propio alcalde solicitó la renuncia de otros funcionarios ante crisis similares.

Según las voces recogidas en el encuentro, los conductores y líderes del gremio afirman que, pese a movilizar la economía y generar empleo en Bogotá, solo han recibido “persecución, estigmatización y censura” por parte de la administración, señalando el incumplimiento de las promesas hechas al sector y la falta de canales efectivos de diálogo.

Forero enfatizó que la ciudadanía enfrenta un panorama crítico: horas perdidas en retenes y trancones, operativos considerados arbitrarios, persecución a diferentes ramas del transporte, robos en zonas de parqueo y TransMilenio con frecuencia varados sin planes efectivos de contingencia. A estos reclamos se suma la polémica instalación de más de 60 cámaras de fotomultas, que, según los representantes, no representan una solución real a la crisis.

El concejal Julián Forero solicitó
El concejal Julián Forero solicitó la renuncia inmediata de la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz Acosta, por fallas en la gestión del tráfico - crédito @ConcejalFuchi/x

El llamado es directo al alcalde para que “rinda cuentas y entienda que a quien puso a liderar esta entidad le quedó grande brindar soluciones reales y visibles”. La renuncia de la secretaria de Movilidad se argumenta como una necesidad urgente para la ciudad que, a juicio de los líderes gremiales, ha perdido el rumbo en materia de movilidad y requiere una gestión eficiente y transparente.

Hasta la hora de publicación de esta noticia, la administración no se ha pronunciado oficialmente sobre la petición de reunión ni sobre las solicitudes de los líderes del gremio. A pocas horas de cumplirse el plazo anunciado, el clima de tensión crece, con la expectativa de que Bogotá enfrente una protesta masiva de conductores y motociclistas si no se establece un diálogo directo entre el gobierno distrital y los representantes del sector transporte.

Temas Relacionados

MovilidadBogotáCarlos Fernando GalánJulián ForeroClaudia Díaz AcostaAlcaldía de BogotáTransporteConductoresSecretaría de MovilidadColombia-Noticias

Más Noticias

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

La explosión generó alarma entre los habitantes de La Tagua, quienes reportaron fuertes detonaciones. Tras el hecho, tropas de la Armada reforzaron el dispositivo de seguridad en el área

Video: un ataque con explosivos

Isabella Ladera afirmó estar “devastada” por la filtración de video íntimo con Beéle y señaló al responsable

La joven publicó un comunicado en el que culpa a su expareja por las imágenes que circulan en las redes sociales

Isabella Ladera afirmó estar “devastada”

Defensa de la familia de Miguel Uribe Turbay acusó ante la Cidh a Gustavo Petro de interferir en la investigación del magnicidio

El abogado Víctor Mosquera radicó un documento en el que acusa al presidente de emitir comentarios que alteran el debido proceso; sostiene que estas declaraciones revictimizan a la familia y distorsionan la verdad detrás del crimen

Defensa de la familia de

Curul de Miguel Polo Polo entra a una puja jurídica por su renuncia al consejo comunitario que lo avaló

El representante afro argumentó que su renuncia no afecta su lugar en el Legislativo, por lo que debe permanecer en la Cámara de Representantes

Curul de Miguel Polo Polo

Bogotá recibirá 1.500 nuevos policías entre 2025 y 2026, además de un informe de inteligencia sobre narcotráfico en la ciudad

El reporte del Departamento Nacional de Inteligencia será determinante para definir estrategias específicas contra redes criminales, en medio de un contexto de refuerzo policial

Bogotá recibirá 1.500 nuevos policías
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: un ataque con explosivos

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

Ejército confirmó la liberación de los 45 militares que permanecían secuestrados en Cauca, pero Petro sostiene que siete soldados siguen retenidos

Activan plan candado para ubicar a los asesinos de dos policías mientras almorzaban en un restaurante en El Tambo, Cauca

Por presencia militar de Estados Unidos cerca de Venezuela, esto es lo que los carteles colombianos estarían haciendo para traficar cocaína hacia el norte

ENTRETENIMIENTO

Escándalo por video de Isabella

Escándalo por video de Isabella Ladera y Beéle: abogados de la modelo anunciaron medidas legales

Isabella Ladera afirmó estar “devastada” por la filtración de video íntimo con Beéle y señaló al responsable

Ranking de Netflix en Colombia: estas son las series más vistas del momento

Viuda de Omar Geles publicó video del momento en que el cantante le propuso matrimonio luego de la pandemia: “No te voy a dejar solo nunca”

La contundente respuesta de Karina García al comentario de un seguidor que le dijo “prepago”

Deportes

La Dimayor confirmó los horarios

La Dimayor confirmó los horarios de la gran final de la Liga Femenina BetPlay entre Santa Fe y Deportivo Cali

Colombiano que rompió récord de nado en aguas abiertas en Europa relató cómo atravesó el canal de La Mancha: “Mi picaron dos aguamalas”

Qué pasó con la celebración de Edwin Cardona que molestó a la hinchada de Atlético Nacional: “Hay algunos que están malinterpretando eso”

Conmebol definió día y hora del debut de la selección Colombia en la Liga de Naciones Femenina en Medellín

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025 tras la fecha de clásicos: hay dos líderes