Bogotá está en vilo ante posible paro de conductores por falta de respuesta del alcalde Galán a gremios de transporte

En desconcierto, así se siente la ciudad y los más de 20 líderes de los sectores del transporte de la capital —guiados por el concejal Julián Forero— por el silencio del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que tenía hasta el martes 9 de septiembre para responder la petición, radicada durante el primer gran encuentro de conductores y motociclistas, llevado a cabo el Cabildo distrital el 3 de septiembre.

Las demandas y preocupaciones que se le fueron compartidas al alcalde a través de una carta formal, exigía la instalación de un espacio de diálogo amplio y participativo en el que los actores del sector puedan exponer de primera mano las problemáticas y desafíos que enfrenta actualmente la movilidad capitalina.

Ante el silencio por parte de las autoridades distritales, Forero insistió en que la “voluntad de diálogo está sobre la mesa”, pero responsabilizó a la administración de la falta de avances en una mesa de concertación. “El primer paso siempre será el diálogo. Por eso solicitamos desde el 3 de septiembre una mesa amplia donde se escuchen todas las voces del transporte en Bogotá. Pero ese diálogo requiere de la voluntad del alcalde mayor. Los conductores hemos mostrado disposición; ahora esperamos la misma actitud de la Administración”, afirmó el cabildante.

Las principales preocupaciones presentadas al alcalde Galán por los voceros del sector transporte incluyen:

Mala gestión de la movilidad , caracterizada por trancones permanentes, buses de TransMilenio varados sin planes de contingencia, la mala planeación de proyectos como la Calle 13 y la Carrera 50, falta de estrategias para la gestión del tráfico, y deterioro notorio de la malla vial.

Irregularidades administrativas y contractuales , entre las que mencionan presuntos abusos en los contratos de grúas y patios, el uso de cámaras de foto detección sin autorización, y quejas por trámites mal gestionados en atención al ciudadano, como impugnaciones sin respuesta, violaciones del debido proceso y falta de entrega de grabaciones de las bodycam de los agentes viales.

Procedimientos irregulares de agentes en vía pública, que, según los dirigentes gremiales, exceden sus funciones, retienen documentos y llaves indebidamente, maltratan a conductores, o incluso llevan elementos oficiales a sus domicilios, lo que agrava la desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas del tránsito.

Forero enfatizó que la ciudadanía enfrenta “un panorama crítico”, debido a horas perdidas en retenes y trancones, operativos arbitrarios, persecución a diversas ramas del transporte, robos recurrentes en zonas de parqueo, y la continua inmovilización de buses de TransMilenio. Un reciente foco de malestar es la instalación, por parte de la administración, de más de 60 cámaras de fotomultas, medida que los gremios consideran insuficiente e ineficaz frente a la crisis vial.

“Los problemas de movilidad en Bogotá se resuelven con concertación y reglas claras. Hoy vence el plazo que le dimos al alcalde Galán, y confiamos en que la respuesta sea abrir un camino de diálogo serio con los conductores y motociclistas de la ciudad. Sin embargo, si no se da esa respuesta, el gremio se organizará y se preparará para una movilización con causas claras y legítimas”, advirtió Forero.

La misiva dirigida al mandatario establece como fecha límite de respuesta este 9 de septiembre. Si la administración no da señales de diálogo, los gremios convocaron a una movilización masiva y a una posible paralización del sector transporte para el próximo martes 16 de septiembre, lo que pondría en jaque los desplazamientos y la movilidad de millones de habitantes de la capital.

En declaraciones recientes, el concejal recalcó: “Esta carta tiene la intención de demostrar voluntad de sentarnos al lado del alcalde, contar las irregularidades de la secretaría, contar lo que realmente se vive en las calles con agentes de tránsito y malos procedimientos. Lo que se busca es que el alcalde organice una reunión y atienda a los diferentes líderes del gremio de los conductores”.

Forero también hizo un llamado directo para que el alcalde “rinda cuentas y entienda que a quien puso a liderar esta entidad le quedó grande brindar soluciones reales y visibles”. El vocero de los gremios insistió en la necesidad de la renuncia de la secretaria de Movilidad y la urgencia de una gestión más eficiente y transparente, argumentando que el rumbo de la política de tránsito se ha perdido en la ciudad.

Hasta el momento del cierre de esta noticia, la Administración distrital no se ha pronunciado oficialmente sobre la petición de reunión ni sobre las solicitudes planteadas por los líderes del sector transporte. El clima de tensión se incrementa y la expectativa se mantiene ante la inminencia de una protesta que podría bloquear la movilidad en Bogotá si no se concreta un diálogo directo.