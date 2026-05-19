Colombia

Tomás Uribe Moreno afirmó que Paloma Valencia es la única capaz de vencer a Iván Cepeda en una segunda vuelta: “Es la opción más segura”

El hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez instó a los electores a priorizar la estrategia y la unidad en la contienda presidencial ante el avance del candidato del Pacto Histórico

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Tomás Uribe
Tomás Uribe afirmó que la mitad del Centro Democrático no apoyaría a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta - crédito Colprensa

En el contexto de las campañas presidenciales en Colombia, Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, realizó una serie de declaraciones a través de su cuenta en la red social X.

En sus mensajes, Uribe Moreno manifestó su respaldo a Paloma Valencia como candidata con mayores posibilidades para enfrentar a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta.

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En uno de sus pronunciamientos, Uribe Moreno afirmó que “@palomavalencial es la opción más segura para derrotar a Iván Cepeda. Votemos con pragmatismo, inteligencia y cabeza fría”. Con esta postura, el dirigente político enfatizó la necesidad de priorizar la estrategia y la unidad dentro de los sectores que se oponen al proyecto representado por Cepeda.

Tomás Uribe respaldó a Paloma Valencia como la alternativa más sólida frente a Iván Cepeda - crédito @tomasuribeEco/X
Tomás Uribe respaldó a Paloma Valencia como la alternativa más sólida frente a Iván Cepeda - crédito @tomasuribeEco/X

En otro mensaje, Uribe Moreno advirtió sobre los posibles efectos de la presencia de Abelardo de la Espriella en la contienda electoral.

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Petro quiere que Abelardo pase a 2da vuelta. Votemos con cabeza fría y pragmatismo”, escribió. El comentario sugirió que, desde su perspectiva, la candidatura de De la Espriella podría beneficiar los intereses del actual Gobierno y dificultar la consolidación de una alianza opositora eficaz.

Tomás Uribe advirtió que “Petro quiere a Abelardo en segunda vuelta” y llamó al voto estratégico - crédito @tomasuribeEco/X
Tomás Uribe advirtió que “Petro quiere a Abelardo en segunda vuelta” y llamó al voto estratégico - crédito @tomasuribeEco/X

Centro Democrático lanzó pulla contra Abelardo de la Espriella y Tomás Uribe Moreno respaldó al partido

El Centro Democrático publicó en X un mensaje donde reafirmó su respaldo a Paloma Valencia, destacando su “firmeza y coherencia en la defensa de la seguridad, la iniciativa privada, la cohesión social y un Estado pequeño, transparente y austero”.

En contraste, el partido cuestionó la trayectoria del abogado Abelardo de la Espriella, señalando que “nunca estuvo en este partido y ahora se aprovecha de las tesis que nunca defendió”.

Tras lo anterior, el hijo del expresidente Uribe señaló: “50% del @CeDemocratico no votaría por @ABDELAESPRIELLA en 2da vuelta ya que este se ha dedicado a maltratar al partido a través de su empresa de influencers ‘Estrategia y Poder’. La única forma de derrotar a Cepeda es sumando, no dividiendo. Votemos con cabeza fría y pragmatismo”.

Las publicaciones de Tomás Uribe Moreno hacen énfasis en la importancia de la cohesión entre los sectores no afines al oficialismo para garantizar la derrota de Cepeda.

El mensaje central insistió en la necesidad de dejar de lado disputas personales o internas en favor de una estrategia electoral unificada. Según su análisis, solo un enfoque pragmático y una suma de fuerzas permitirán impedir el triunfo del candidato que considera adversario principal.

Tomás Uribe advirtió que divisiones internas dificultan la derrota de Cepeda y llamó a la unidad - crédito @tomasuribeEco/X
Tomás Uribe advirtió que divisiones internas dificultan la derrota de Cepeda y llamó a la unidad - crédito @tomasuribeEco/X

Esto le contestó Tomás Uribe Moreno al senador Alejandro Bermeo: “Votemos con cabeza fría y pragmatismo”

En medio de la tensión política previa a las elecciones, el senador Alejandro Bermeo denunció en X una serie de hechos relacionados con figuras del espectro opositor, específicamente sectores afines a la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia.

En su publicación afirmó: “Mataron a Miguel Uribe. Robaron a Cabal. Robaron a Uribe Londoño. Quieren que Abelardo de la Espriella no se proteja. ¡Dios mío! ¡Qué peligro!”.

Estas declaraciones ratificaron el clima de alerta y preocupación dentro de algunos sectores políticos, que perciben amenazas y hechos violentos contra líderes de la oposición.

El mensaje fue respondido por Tomás Uribe Moreno, quien también recurrió a la red social X para expresar su desacuerdo con el senador cercano a De la Espriella.

Tomás Uribe acusó a aliados de Abelardo de la Espriella de favorecer a Gustavo Petro con ataques a la oposición - crédito @tomasuribeEco/X
Tomás Uribe acusó a aliados de Abelardo de la Espriella de favorecer a Gustavo Petro con ataques a la oposición - crédito @tomasuribeEco/X

Uribe Moreno aseguró: “Este mensaje del senador estrella de @ABDELAESPRIELLA, así como los más de $3000 millones que lleva gastados en atacar al @CeDemocratico y al resto de la Oposición, solo dejan una cosa clara: le están haciendo el favor a Petro. Votemos con cabeza fría y pragmatismo”.

Las intervenciones de ambos dirigentes ilustraron el nivel de confrontación y desconfianza existente entre los sectores de la oposición, con acusaciones cruzadas sobre protección, gastos de campaña y supuestos beneficios para el oficialismo.

El llamado final de Tomás Uribe invitó a priorizar el análisis estratégico y la cautela ante el escenario electoral actual, donde la primera vuelta presidencial se llevará a cabo el domingo 31 de mayo de 2026.

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