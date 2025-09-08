Colombia

Cierre de la vía Bogotá- Villavicencio: continúa sin paso tras derrumbe de material

De acuerdo con las autoridades, el paso solo se permite a vehículos que se dirigen desde Villavicencio hacia los municipios de Guayabetal, Quetame y Cáqueza

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
El corredor vial continúa cerrada
El corredor vial continúa cerrada por derrumbe de material en el sector - crédito @CoviandinaSAS/X

El más reciente deslizamiento de tierra registrado en el kilómetro 18 de la vía al Llano, cerca al municipio de Chipaque (Cundinamarca), paralizó nuevamente el tráfico entre Bogotá y los Llanos Orientales.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que el lunes 8 de septiembre la vía al Llano seguirá cerrada, intensificando las dificultades para miles de viajeros y transportistas que conectan la capital con el suroriente del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Desde la madrugada del domingo 7 de septiembre, personal técnico intervino en la zona, tras la caída de una inmensa cantidad de material que cubrió por completo ambos carriles de la carretera.

La restricción afecta la movilidad de los habitantes y las actividades comerciales en la región, dejando únicamente habilitado el paso para vehículos con trayecto desde Villavicencio rumbo a Guayabetal, Quetame y Cáqueza.

Según un comunicado de Coviandina—la operadora a cargo de la infraestructura—y otras entidades, las labores de limpieza no permiten prever ninguna hora ni fecha de reapertura: “Continúa cierre total sin hora y fecha estimada de apertura entre el k18+300 y el k18+600 por caída de material y trabajos de limpieza. Puntos de control k0+000 Bogotá - Villavicencio y k82+700 Villavicencio- Bogotá. Reducción de carril k39+600, tráfico bidireccional túneles nueva calzada”, detallaron las autoridades responsables.

Temas Relacionados

Vía al LlanoCierre vía Bogotá-VillavicencioDerrumbe materialCoviandinaGobernador CundinamarcaJorge Emilio ReyMovilidad CundinamarcaColombia-Noticias

Más Noticias

Sandra Ramírez explicó por qué abrazó a Carlos Camargo tras su elección como magistrado de la Corte Constitucional: “¿Es un delito?”

Debido a los cuestionamientos sobre el respaldo de sectores oficialistas en la votación, la senadora del partido Comunes aclaró que su saludo al magistrado electo fue un acto protocolario

Sandra Ramírez explicó por qué

Abelardo de la Espriella arremetió contra Petro y dijo que la consulta del Pacto Histórico “es un festín de corrupción sin ley de garantías”

El precandidato presidencial afirmó por medio de su cuenta en X que dicha consulta es el camino para perpetuar en el poder al “régimen criminal de Petro”

Abelardo de la Espriella arremetió

Colombia abre negociaciones para exportar productos clave a EE. UU. sin aranceles

MinComercio impulsa un proceso que busca facilitar el ingreso de productos como café, flores y frutas al mercado estadounidense, priorizando sectores con alto impacto en la economía regional

Colombia abre negociaciones para exportar

Bebé de 8 meses herida y dos adultos lesionados dejó ataque sicarial en Barranquilla

Las autoridades investigan los hechos para dar con el responsable y esclarecer el motivo del ataque

Bebé de 8 meses herida

Clima: las temperaturas que predominarán este 8 de septiembre en Cali

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Clima: las temperaturas que predominarán
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Jhon, cabecilla del

Cayó alias Jhon, cabecilla del Clan del Golfo en Bolívar: lo delataron sus cejas que parecían de una reconocida marca de zapatos

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan” los narcos

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

La Segura estaría considerando posponer

La Segura estaría considerando posponer sus cirugías estéticas por buscar otro embarazo con su esposo Ignacio Baladán

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ le propuso matrimonio a su novia desde España

Karina García dio detalles de qué es lo que más la enamora de Altafulla tras rumores de separación

DAY6 se lleva el primer lugar en el ranking k-pop en iTunes: las 10 mejores canciones en Colombia

“La mujer rey” lidera el ranking de las mejores películas para engancharse en Netflix en Colombia

Deportes

En el mejor derbi de

En el mejor derbi de la jornada de clásicos, Nacional y Medellín vibraron a punta de goles: fue 3-3 en el Atanasio Girardot

América ya tiene nuevo técnico y fue visto en el Pascual Guerrero, en el clásico ante Deportivo Cali: así vio a su equipo, en el empate 0-0

El triste panorama en el estadio Pascual Guerrero para el clásico vallecaucano: hubo menos de 3.000 hinchas

Ante menos de 3.000 personas, América y Cali protagonizaron un pálido clásico vallecaucano: fue 0-0 en el Pascual Guerrero

Estas serían las fechas para la final de la Liga Betplay Dimayor femenina entre Santa Fe y Deportivo Cali