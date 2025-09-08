Cierre de la vía Bogotá- Villavicencio: continúa sin paso tras derrumbe de material

El corredor vial continúa cerrada por derrumbe de material en el sector - crédito @CoviandinaSAS/X

El más reciente deslizamiento de tierra registrado en el kilómetro 18 de la vía al Llano, cerca al municipio de Chipaque (Cundinamarca), paralizó nuevamente el tráfico entre Bogotá y los Llanos Orientales.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que el lunes 8 de septiembre la vía al Llano seguirá cerrada, intensificando las dificultades para miles de viajeros y transportistas que conectan la capital con el suroriente del país.

Desde la madrugada del domingo 7 de septiembre, personal técnico intervino en la zona, tras la caída de una inmensa cantidad de material que cubrió por completo ambos carriles de la carretera.

La restricción afecta la movilidad de los habitantes y las actividades comerciales en la región, dejando únicamente habilitado el paso para vehículos con trayecto desde Villavicencio rumbo a Guayabetal, Quetame y Cáqueza.

Según un comunicado de Coviandina—la operadora a cargo de la infraestructura—y otras entidades, las labores de limpieza no permiten prever ninguna hora ni fecha de reapertura: “Continúa cierre total sin hora y fecha estimada de apertura entre el k18+300 y el k18+600 por caída de material y trabajos de limpieza. Puntos de control k0+000 Bogotá - Villavicencio y k82+700 Villavicencio- Bogotá. Reducción de carril k39+600, tráfico bidireccional túneles nueva calzada”, detallaron las autoridades responsables.