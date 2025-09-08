Ataque a bala en Barranquilla dejó gravemente herida a una bebé y dos adultos

La bebé sigue luchando por su vida - crédito Pexels / Pixabay

La ciudadanía está en alerta por un brutal ataque a bala que ocurrió en el barrio Las Malvinas, ubicado en la zona del suroccidente de Barranquilla. El hecho que dejó gravemente herida a una bebé de ocho meses, así como dos adultos se presentó durante la tarde del domingo 7 de septiembre de 2025.

De acuerdo con el reporte que circula en los medios locales, el hecho ocurrió en la terraza de una vivienda ubicada en la calle 88 con carrera 7C, en el momento en el que un joven que se movilizaba en bicicleta disparó contra las personas que se encontraban en el lugar.

El hecho se registró hacia las 1:25 p. m., cuando el agresor, aún no identificado, se aproximó hasta la vivienda y, tras observar a las personas que se encontraban en la terraza, decidió abrir fuego de manera indiscriminada. Como resultado, la bebé, así como Yuleimis Valle Salas y Bladimir Antonio Rodríguez Ortiz, los dos de 40 años, sufrieron heridas de bala.

El sicariato prende las alarmas de las autoridades en Atlántico - crédito Pexels

En medio de la confusión, algunos de los allegados y sus vecinos decidieron actuar para rescatar a los ciudadanos. Los tres lesionados fueron trasladados a la Clínica San Ignacio, donde permanecen bajo observación médica y según los reportes iniciales, su estado de salud es estable, lo que alivió a sus familiares tras horas de incertidumbre.

Así ocurrió el ataque

Entre tanto, los testigos relataron que el atacante pasó primero por el lugar en su bicicleta y, al notar la presencia de las víctimas, decidió regresar para disparar en repetidas ocasiones y de forma indiscriminada. Esta secuencia preocupó a los vecinos del sector, que expresaron su rechazo ante la violencia que afectó a una familia en un espacio residencial y a plena luz del día.

Del mismo modo, se mostraron alerta porque el sujeto se movilizara en bicicleta pues, generalmente, este tipo de ataques los cometen los sicarios en moto. Aunque hasta el momento las autoridades no han especificado los motivos del brutal acto.

Las autoridades investigan los móviles detrás del sicariato - crédito Canva

Tras el suceso, la comunidad del sector demostró su preocupación y repudio frente a este tipo de hechos comunicándose con las autoridades y exigiendo una respuesta para evitar nuevas situaciones de este tipo que alteran la tranquilidad del barrio Las Malvinas y evidencian la vulnerabilidad de los residentes ante la violencia urbana.

Por esta razón, las autoridades locales iniciaron una investigación para esclarecer los motivos detrás del ataque y dar con el paradero del responsable, como respuesta a la indignación y el temor que persisten entre los habitantes de la zona y los demás miembros de la familia que resultó afectada.

Otro acto de violencia rechazado por la comunidad

Las autoridades avanzan en el proceso en contra de un hombre, identificado como Gerson Enrique Salcedo Arias, y conocido entre la comunidad como ‘el abusador de la moto negra’, como parte de la lucha contra la violencia de género en Soledad, Atlántico, donde el criminal habría cometido un brutal ataque.

El criminal quedó a disposición de las autoridades tras meses de investigación - crédito Camila Díaz / Colprensa

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el sujeto, de 35 años, que se desempeñaba como mototaxista enfrenta cargos por agresión sexual y robo tras un ataque cometido contra una joven de 18 años durante la jornada del 15 de agosto de 2025.

Por esta razón, el juez que lleva el caso confirmó que el señalado responsable fue enviado a prisión mientras que el proceso en su contra continúa por los delitos de acceso carnal violento, hurto agravado y acceso abusivo a un sistema informático, teniendo en cuenta que el criminal utilizó el dispositivo móvil de la víctima para enviar mensajes a sus contactos sin su consentimiento.