Video: Así fue el operativo con el que encontraron un celular en la celda Epa Colombia

La Policia Nacional incautó tres celulares en la Escuela de Carabineros, incluido el de la influenciadora - crédito @letengoelchisme/Instagram

El pasado 21 de agosto se concretó el traslado de Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia, de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional.

Sin embargo, su situación sigue siendo compleja, especialmente luego de conocerse que se le incautó un teléfono movil en medio de un operativo del Inpec realizado el pasado 3 de septiembre, puesto que estos están prohibidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las imágenes recientemente difundidas sobre el procedimiento policial en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional fueron difundidas por la propia institución, y se aprecia la presencia de agentes y un perro entrenado, que respondieron a una alerta sobre llamadas no autorizadas desde el centro de reclusión.

El hallazgo de celulares en celdas, incluido uno en manos de la creadora de contenido, genera dudas sobre su permanencia en la estación y la posibilidad de acceder a beneficios judiciales - crédito Policía Nacional / Redes Sociales

Las grabaciones divulgadas muestran a dos mujeres policías: una documentando el procedimiento y otra inspeccionando minuciosamente diferentes áreas de la habitación. En las imágenes también se observa la intervención de un perro, que colaboró en la búsqueda de objetos prohibidos utilizando su olfato.

Otras fotografías del operativo evidencian la presencia de más uniformados, quienes realizaron una revisión exhaustiva de las habitaciones con el objetivo de localizar dispositivos móviles. Como resultado de esta intervención, se encontraron tres teléfonos celulares y un cargador, uno de los cuales pertenecía a Epa Colombia.

La influenciadora y empresaria había sido trasladada el 20 de agosto desde la cárcel El Buen Pastor de Bogotá a la Escuela de Carabineros, donde debe cumplir una condena de 5 años y tres meses de prisión.

El hecho despertó la reacción inmediata de la también creadora de contenido y empresaria Yina Calderón, cercana a la situación de Daneidy Barrera desde que terminara su participación en La casa de los famosos Colombia.

La huilense se refirió a la situación de Daneidy Barrera luego del operativo - crédito @mbucaramanga/Instagram

“Yo vi esas imágenes de los colchones de ella… le volvieron la habitación una nada. A mí me da una tristeza”, expresó visiblemente afectada. la huilense añadió que no era extraño que internos accedan a celulares pese a las restricciones: “Si llegase a ser así, ¿cuántos presos no tienen un celular? Pero se la montaron”, expresó.

Cabe señalar que en la Escuela de Carabineros también permanecen otras personas vinculadas a procesos judiciales relevantes, como Sandra Ortiz, exconsejera presidencial implicada en el escándalo de la Ungrd, y Cielo González, exgobernadora del departamento del Huila.

Abogado de Epa Colombia explica impacto del hallazgo de celular en régimen de visitas con su hija

Francisco Bernate comentó que a pesar de que el operativo no afectara los beneficios de Epa Colombia, podría tener otro tipo de consecuencias - crédito Sofía Tocano/Colprensa

En Recap Blu de la emisora Blu Radio, el licenciado Francisco Bernate declaró que este episodio no modificará el régimen de visitas con su hija, una de las garantías más relevantes dentro de su proceso, añadiendo que la situación debe analizarse a partir de las particularidades del lugar donde se encuentra actualmente la empresaria.

“En un escenario de una penitenciaría normal eso podría conllevar, digamos, un internamiento especial y en esas condiciones especiales, pues sí se les restringe el acceso a estas visitas. En la medida en que ya no es está en un establecimiento penitenciario y carcelario ordinario, sino en una estación de Policía, donde digamos los reglamentos en ese sentido no son tan precisos, esa no es una posibilidad”, señaló Bernate.

Bernate aclaró que las normas que rigen en estaciones de Policía difieren de las establecidas en centros penitenciarios convencionales como El Buen Pastor o La Picota, lo que marca una diferencia en las medidas que podrían aplicarse.

No obstante, el jurista advirtió que el hallazgo sí podría tener repercusiones en otros aspectos del proceso de Barrera. De acuerdo con lo dicho en la misma entrevista, este tipo de hechos tienden a dificultar el ambiente en el lugar de reclusión y afectan la percepción pública sobre la situación jurídica de la empresaria. “Cuando pasan estas cosas, claramente pierde la fuerza, vas perdiendo adeptos, vas perdiendo fuerza”, comentó.