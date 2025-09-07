Colombia

Miles de ganadores en Antioquia tras el sorteo de la Lotería de Medellín: así se repartieron los premios

La entrega de premios movilizó a la comunidad, con estrictos controles y recomendaciones para los afortunados que reclamaron sus ganancias

Juan Romero

La Lotería de Medellín es una de las de mayor tradición en Colombia - crédito Jovani Pérez Infobae

Miles de personas en Antioquia celebraron una jornada excepcional tras el sorteo de la Lotería de Medellín realizado el viernes por la noche, que dejó un total de 3.766 ganadores con el número 8417 y repartió 1.600 millones de pesos. A este resultado se sumó el Súper Chance, que premió a 4.915 apostadores con más de 1.638 millones de pesos, consolidando una de las noches más prósperas para los jugadores en la región.

El sorteo número 4799, considerado uno de los más destacados para los apostadores paisas, se llevó a cabo alrededor de las 11:00 en Medellín. Los boletos ganadores se vendieron en los puntos de la red Gana, donde miles de personas apostaron por el 8417. Quienes acertaron las cuatro cifras recibieron 208 pesos por cada peso apostado; por ejemplo, una apuesta de 10.000 pesos se tradujo en un premio de 2.080.000 pesos. Aquellos que optaron por jugar solo las tres últimas cifras (417) obtuvieron 83 pesos por cada peso apostado, lo que significa que una jugada de 10.000 pesos generó una ganancia de 830.000 pesos.

La distribución de los 1.600 millones de pesos entre los ganadores se realizará en los próximos días, de acuerdo con el monto apostado por cada participante. Aunque el sorteo dejó miles de ganadores, el premio mayor de la Lotería de Medellín, que asciende a 16.000 millones de pesos, no tuvo ganador en esta ocasión.

La distribución de los 1.600 millones de pesos entre los ganadores se realizará en los próximos días, de acuerdo con el monto apostado por cada participante - crédito Jovani Pérez/Infobae

En paralelo, el Súper Chance también entregó premios significativos. Un total de 4.915 personas resultaron ganadoras, recibiendo en conjunto más de 1.638 millones de pesos. Dependiendo del valor y la modalidad de la apuesta, algunos jugadores lograron multiplicar su dinero hasta 4.500 veces, lo que incrementó el impacto económico de la jornada.

Desde la red Gana, entidad encargada de la comercialización de estos juegos, se resaltó el efecto positivo que tienen estos sorteos en la comunidad. “Esta cifra se convierte en símbolo de esperanza para miles de familias, demostrando una vez más que jugar en Gana y jugar legal sí paga”, expresaron voceros de la organización, subrayando la importancia de la legalidad y la transparencia en el sector de juegos de azar.

Dependiendo del valor y la modalidad de la apuesta, algunos jugadores lograron multiplicar su dinero hasta 4.500 veces, lo que incrementó el impacto económico de la jornada - crédito Colprensa

Para quienes resultaron ganadores, la recomendación principal es conservar el billete original en perfecto estado, sin arrugas, manchas ni tachaduras, y almacenarlo en un lugar seguro y seco hasta el momento de la reclamación. El recibo de la apuesta es indispensable para cobrar el premio; sin este documento, no se podrá realizar el pago. Además, al momento de reclamar, es obligatorio presentar un documento de identidad válido, como la cédula de ciudadanía.

El proceso de cobro varía según el monto del premio. Las sumas inferiores a 5 millones de pesos pueden reclamarse en agencias distribuidoras autorizadas, mientras que los premios superiores requieren que el trámite se realice directamente en las oficinas de la Lotería de Medellín.

El recibo de la apuesta es indispensable para cobrar el premio; sin este documento, no se podrá realizar el pago - crédito Chance millonario

La entidad ha implementado rigurosos protocolos de seguridad y transparencia para garantizar la legalidad en la entrega de premios. En casos recientes de premios de alto valor, se han efectuado auditorías internas y forenses, revisiones de grabaciones y controles estrictos para prevenir fraudes y asegurar la confianza de los participantes.

La entrega de estos premios refleja el alcance de la suerte y las oportunidades que ofrece la red Gana, que continúa generando momentos de alegría para miles de familias antioqueñas en cada sorteo.

La Lotería de Medellín ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los 30 premios principales, que son los siguientes:

  • Un premio mayor de 16 mil millones de pesos.
  • Dos secos de mil millones de pesos.
  • Dos secos de 700 mil pesos.
  • Dos secos de 500 mil pesos.
  • Seis secos de 100 mil pesos.
  • Siete secos de 50 mil pesos.
  • 10 secos de 20 mil pesos.
  • 15 secos de 10 mil pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Medellín que entrega por diferentes aproximaciones.

