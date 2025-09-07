Colombia

Ella es la mamá de Gero, participante del Desafío 2025: contó su historia de amor con el exfutbolista Juan Pablo Ángel

María Paula Gutiérrez y el exdelantero de la selección Colombia se conocen desde que él tenía 11 años, actualmente es el mayor apoyo de sus tres hijos y la mejor amiga del integrante Alpha en la competencia de Caracol Televisión

Danny Barros

Por Danny Barros

María Paula Gutiérrez, mamá de Gero, concursante del 'Desafío 2025', habló con Juan Pablo Ángel del apoyo que le brindan a su hijo en su carrera artística - crédito @geroangel/Instagram

La emoción y el orgullo familiar han cobrado protagonismo fuera de la competencia en el Desafío 2025 gracias a la historia de Gerónimo Ángel, conocido como “Gero”.

Este joven participante, reconocido por su desempeño físico y carisma en el reality colombiano, ha captado la atención no solo por sus logros en La Ciudad de las Cajas, sino también por la estrecha relación que mantiene con su familia, especialmente con su madre, María Paula Gutiérrez, y su padre, el exfutbolista Juan Pablo Ángel.

Gero ha mostrado en redes sociales su faceta artística y su compromiso con el deporte, siguiendo el ejemplo de su padre. Además, ha compartido públicamente la admiración y el cariño que siente por su madre, al que ha descrito como su “mejor amiga” y “mujer más empoderadora, hermosa e inspiradora”.

María Paula Gutiérrez y Juan Pablo Ángel, padre de Gero, participante del 'Desafío 2025', dieron detalles de su vida familiar - crédito @diaadiacaracoltv/Instagram

María Paula Gutiérrez no solo apoya a Gero en cada uno de sus proyectos, sino que también es madre de Tomás, futbolista que ha continuado el legado de su padre, y de Pascual, el menor de la familia.

La historia de amor entre María Paula y Juan Pablo Ángel se remonta a la infancia del exfutbolista, quien la conoció cuando tenía once años y la tuvo como compañera durante su carrera internacional. En 2001, la llegada de Gerónimo marcó un nuevo capítulo en la vida de la pareja, que luego se amplió con el nacimiento de sus otros dos hijos.

El apoyo incondicional de la familia Ángel-Gutiérrez se hizo especialmente visible durante una entrevista televisiva en el programa Día a Día de Caracol TV. En ese espacio, los presentadores Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carlos Calero e Iván Lalinde compartieron imágenes de Gero en el Desafío, lo que provocó una reacción emotiva en María Paula.

Gero es el mayor de tres hermanos: Tomás Ángel y Pascual Ángel - crédito @juanpabloangel9/Instagram

Al ver a su hijo en pantalla, la madre no pudo contener las lágrimas y, al ser consultada por Carlos Calero, admitió entre sonrisas: “La verdad, soy muy llorona”. Acto seguido, expresó el motivo de su emoción: “Gero nos ha sorprendido; nos sentimos muy orgullosos de él, porque sé que ha sido un reto en cuanto a lo personal, a lo físico, y lo ha hecho muy bien”.

Mamá de Gero del ‘Desafío 2025′ se declaró seguidora número uno de su hijo y anunció que abrirá el club de fans

El sentimiento de orgullo fue compartido por Juan Pablo Ángel, quien se declaró fan de su hijo, y por la presentadora Carolina Cruz, que afirmó: “Puedo ser su presidenta del club de fans. Gero ha mostrado que es un ser humano maravilloso, bueno, bondadoso, amoroso, cariñoso, disciplinado”. El exfutbolista coincidió con Cruz y añadió que su hijo ha mostrado facetas de su personalidad que apenas comienzan a salir a la luz, destacando su autenticidad y compasión.

María Paula Gutiérrez, mamá de Gero, integrante Alpha en el 'Desafío 2025' es su mejor amiga - crédito @geroangel/Instagram

Durante la entrevista, los padres de Gero también compartieron anécdotas sobre la relación de su hijo con el fútbol. Juan Pablo Ángel confesó, entre risas, que Gero nunca mostró interés por el deporte que lo hizo famoso. Recordó un gol que su hijo marcó en el reality y bromeó: “¡Será el único que ha hecho; qué hijueperra tan tronco! Me divertí mucho porque, claramente, Gero nunca tuvo interés por el fútbol, pero la forma en que lo celebró… ¡Increíble!”.

El exjugador relató que celebró ese gol con la misma intensidad que los de la Selección Colombia en las Eliminatorias al Mundial, haciendo referencia al partido del 4 de septiembre contra Bolivia.

La familia Ángel-Gutiérrez, además de Gero, está compuesta por Tomás, quien ha seguido la tradición futbolística, y Pascual, el menor. La unión y el apoyo mutuo entre los hermanos y sus padres han sido una constante, tanto en la vida pública como en la privada, consolidando una imagen de cercanía y respaldo incondicional.

La participación de Gero en el Desafío 2025 ha permitido mostrar no solo sus capacidades en la competencia, sino también los valores y la autenticidad que lo definen, cualidades que, para su familia, representan el mayor motivo de orgullo.

