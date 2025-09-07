Colombia

Cayó banda de microtráfico en Cali: así fue la captura de ocho integrantes

Durante el operativo se incautaron más de 15 dosis de clorhidrato de cocaína, junto con dinero en efectivo y dos teléfonos móviles vinculados

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Desarticulan organización en Candelaria, hay ocho capturados - crédito Policía Cali

La captura de ocho presuntos integrantes de la banda La Montañita, entre ellos los cabecillas conocidos como alias Lento y alias Cepillo, marcó el inicio de un operativo que, según las autoridades, asestó un golpe contundente a la red de microtráfico que operaba en Candelaria, Cali.

El Brigadier General Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, informó que estos individuos fueron detenidos por delitos relacionados con el porte, tráfico y fabricación de estupefacientes, así como concierto para delinquir.

Durante la operación, desarrollada con apoyo de la Fiscalía General de la Nación y en articulación con la Alcaldía de Candelaria, se llevaron a cabo seis allanamientos y una captura en flagrancia.

Además, las autoridades incautaron más de 15 dosis de clorhidrato de cocaína, junto con dinero en efectivo y dos teléfonos móviles vinculados a la comercialización de sustancias psicoactivas.

Los presuntos delincuentes se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes - crédito Policía de Cali

El seguimiento realizado por los investigadores, quienes se infiltraron como supuestos clientes, quedó registrado en grabaciones de video que permitieron identificar a los implicados, sus rutas y los puntos de distribución diurnos y nocturnos.

Según explicó el brigadier General Bello, el despliegue policial tuvo éxito gracias a la información oportuna aportada por la ciudadanía: “En un trabajo articulado con la alcaldesa del Municipio de Candelaria, avanzamos en los procesos investigativos. Gracias a la ciudadanía que nos informó oportunamente y pudimos materializar seis diligencias de allanamiento y registro, ocho capturas por orden judicial, una captura en flagrancia y la incautación de más de 15 dosis de clorhidrato de cocaína”.

Por su parte, la alcaldesa Gessica Vallejo señaló que la banda desmantelada ejercía “un dominio negativo sobre el municipio”, enfocando el expendio de droga hacia niños en centros deportivos e instituciones educativas.

Vallejo reiteró el esfuerzo por reforzar la vigilancia local: “Estoy muy contenta porque llegará más policía a reforzar la seguridad de Candelaria”.

Las autoridades lograron la captura de ocho presuntos delincuentes que se dedicaban al porte, tráfico y fabricación de dichas sustancias - crédito Sergio Acero/Colprensa

Desde el inicio de los operativos y las nuevas estrategias de seguridad, la alcaldesa destacó una mejora palpable, contabilizando 47 días sin homicidios y una disminución en todos los tipos de hurtos.

“Seguimos trabajando para transformar la seguridad de Candelaria”, concluyó Vallejo, resaltando la continuidad de las acciones para proteger a la comunidad.

Desarticulan banda de hurto en Tuluá: capturan a cinco delincuentes que robaban a comerciantes

La acción decidida de la comunidad fue el factor decisivo que propició la reciente captura de cinco presuntos integrantes de una banda dedicada al hurto de comercios en Tuluá, según reportó la Policía Nacional.

La colaboración ciudadana, sumada a la rápida respuesta de las autoridades, permitió interceptar a los sospechosos después de que estos ejecutaran un robo en un taller de mecánica automotriz, donde, según testimonios recogidos por la Fiscalía General de la Nación, sustrajeron dinero en efectivo y un teléfono móvil.

Entre los capturados se hallaron tanto hombres como mujeres con historial delictivo vinculados a múltiples asaltos en la zona comercial de Tuluá. - crédito Policía Valle

El operativo que condujo a la detención se desencadenó tras la alerta emitida por los vecinos del sector, quienes observaron la presencia de un Renault Logan negro vinculado al delito. Mientras uno de los presuntos involucrados fue retenido por la comunidad en la carrera 30, los otros cuatro intentaron huir en el vehículo.

La persecución posterior concluyó en el barrio Popular, donde patrullas de la policía lograron interceptar el automóvil y capturar al resto del grupo.

Las investigaciones de la Fiscalía revelaron que los detenidos, tres hombres y dos mujeres con antecedentes por hechos similares en Cali, utilizaban una arma traumática para intimidar a sus víctimas. El registro del automóvil permitió incautar este elemento junto con otros objetos personales, que formarían parte de las pruebas en su contra.

Además, las grabaciones de las cámaras de seguridad del taller permitieron identificar el modo de operación de la banda: un hombre ejercía amenazas, mientras el resto buscaba objetos de valor en el local.

