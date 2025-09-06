Colombia

Sofía Avendaño apareció en evento de moda vestida de hombre: “Acepté el reto”

La modelo antioqueña sorprendió al público al revelar su identidad tras desfilar para una reconocida marca, llevando un mensaje de inclusión y creatividad a uno de los escenarios más destacados del sector

Cubierta con accesorios que ocultaban su rostro, la influencer antioqueña transformó el desfile en un acto de expresión y diversidad que avivó el debate sobre los límites de la moda - crédito @sofiamodel__/ Instagram

La modelo paisa Sofía Avendaño se convirtió en el centro de atención durante un importante evento del mundo de la moda, luego de desfilar para una reconocida marca de ropa masculina usando un look completamente inesperado.

La aparición de Avendaño, cubierta con una gorra, gafas oscuras y una pañoleta en el rostro, generó sorpresa entre los asistentes, que inicialmente no identificaron de quién se trataba.

La entrada de la modelo al recinto fue interpretada por varios presentes como parte de la apertura oficial del desfile. Vestida con indumentaria masculina y gestos de porte varonil, Avendaño recorrió la pasarela en medio de la incertidumbre y el asombro del público.

El momento de mayor impacto llegó cuando, en un giro sobre la tarima, la creadora de contenido se dio la vuelta y se despojó de los accesorios que cubrían su rostro, revelando su identidad y arrancando los aplausos de aquelos que presenciaron la escena.

“¡Porque la moda es para todos los géneros! Acepté el reto pasarela masculina en lanzamiento nueva colección de @armo_studio_ infinitas, gracias a todos por hacer parte de este proyecto! Gracias”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

Según la propia Avendaño, la participación en el desfile formó parte de un performance diseñado por la marca para “romper estereotipos y mostrar que la moda es un espacio para la creatividad y la inclusión”.

La modelo paisa apostó por un look masculino en la pasarela, desatando reacciones entre asistentes y usuarios de redes sociales - crédito redes sociales

La elección de la paisa como protagonista de la intervención buscó desafiar las convenciones de género en la industria, trasladando a la pasarela un mensaje de diversidad y apertura en la moda contemporánea.

El inesperado desfile de Sofía Avendaño se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los comentarios de apoyo y felicitación se mezclaron con críticas. Hubo quienes reconocieron su valentía y capacidad de innovar en el ámbito del modelaje y la creación de contenido, y quienes enfatizaron en cuestionar la naturaleza del performance o su identidad.

El desfile en el que participó Sofía Avendaño buscó romper estereotipos y transmitir un mensaje de diversidad en el ámbito de la moda - crédito @sofiamodel__/Threads

Nuevo cruce entre Sofía Avendaño y las Calderón, la polémica por los bodys llega a redes sociales

La polémica entre la modelo trans Sofía Avendaño y las hermanas Yina y Juliana Calderón sumó un nuevo capítulo tras una serie de comentarios cruzados en redes sociales sobre la inspiración detrás de una línea de bodys lanzada recientemente.

El debate se intensificó cuando Juliana Calderón, durante la promoción del producto y acompañada de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, afirmó: “prefiero utilizar los de manga larga porque me pasa lo de Sofía Avendaño, no muestro brazos”.

La frase llegó rápidamente a Sofía Avendaño, quien interpretó la mención como una referencia directa a su proceso de transición y respondió de manera contundente.

La modelo respondió un comentario a la hermana de Yina Calderón - crédito @julianacalderon12 @sofiamodel__/ Instagram

La modelo y bailarina antioqueña aseguró que las empresarias la utilizaron como pieza de marketing y arremetió: “Me parece bien darles de comer, eso se llama ser carismática y hacer actos de beneficencia con mi presencia”. Además, explicó que su preferencia por no mostrar los brazos obedece a los tatuajes que se hizo antes de su transición: “no me gusta mostrar los tatuajes que me hice cuando era hombre”.

Las declaraciones no terminaron ahí. Avendaño señaló que las hermanas Calderón recurren a las prendas de manga larga para “ocultar la flacidez que tienen en sus brazos como en el abdomen”, y añadió: “tapan los machetazos y fibrosis, porque desafortunadamente el cirujano no las quiere y las deformó”. Continuó con sus comentarios mencionando su nuevo negocio: “Les regalaré la pauta de lo que yo llamo mi nuevo emprendimiento, bodys Sofía Avendaño”, enfatizando que las prendas combinan con quienes buscan disimular que “aunque tu cara no adelgace, tu cuerpo sí”.

La paisa le respondió a Juliana Calderón por mencionarla en sus publicaciones - crédito @sinpelosenlalengua/IG

La controversia detonó reacciones en redes sociales, donde los seguidores de ambas partes opinaron sobre los cuerpos de las empresarias, la pertinencia de los comentarios y la respuesta de la modelo. Entre los comentarios destacados se leían opiniones como: “Ya quisiera Juliana tener el cuerpo de Sofía, pero le toca soportar con verse cachetona, mentonuda y llena de cicatrices”; “a Sofía le cuesta quedarse quieta, lo mejor era que hubiera ignorado y ya”; y “pero qué necesidad de esas mujeres de estar hablando de todo el mundo”.

