Colombia

Isabela Córdoba relató la historia detrás de su participación en ‘Miss Universe Colombia’: “No me sentía preparada”

La actriz y modelo se presentó al certamen con 39 años, representando al departamento de Cundinamarca

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
La actriz y modelo contó que la insistencia de sus seres cercanos la llevó a darle la oportunidad al certamen de belleza - crédito @bravissimo/Instagram

Miss Universe Colombia ya está en marcha, y por los próximos fines de semana se dará a la tarea de elegir a la candidata que representara al país en la edición 74, que se celebrará en Tailandia en noviembre.

Con 25 candidatas elegidas luego de su estreno el pasado 30 de agosto en la señal de Canal RCN, una de las que más notoriedad despierta entre los televidentes es Isabela Córdoba, actriz y modelo que fue designada por el jurado como candidata por el departamento de Cundinamarca, luego de superar la prueba inaugural, un desfile en traje de baño.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Debido a que muchas de las restricciones a la participación en el certamen (incluyendo ser mujer solteras) se eliminaron en 2022 con la llegada de la empresaria Anne Jakrajutatip para asumir las riendas del concurso, Córdoba decidió darse una oportunidad en el certamen.

Isabela Córdoba representa a Cundinamarca
Isabela Córdoba representa a Cundinamarca en 'Miss Universe Colombia 2025' - crédito @lacordobalove/Instagram

Isabela, recordada por sus papeles en producciones como Sin vergüenza, Vecinos, La magia de Sofía, Tres Caínes, Mentiras perfectas o Garzón ¡vive!, habló con el programa Bravissimo de CityTV y relató sus motivaciones para participar en el certamen de belleza y reality show de RCN.

“Esto fue realmente como una puerta que se abrió muy inesperada”, contó, señalando que incluso le ofrecieron la posibilidad de presentarse al Concurso Nacional de Belleza, oferta que en su momento rechazó. “De pronto, no estaba como en el momento de hacerlo, no me sentía preparada. Ahora tampoco es que me sienta que ya estoy cien por ciento (risas), pero de pronto la madurez que tengo ahora es diferente”, explicó.

Córdoba indicó que se inscribió a Miss Universe Colombia impulsada particularmente por dos personas. Una fue su hermana Janeth, desde que recibió la oferta inicial del CNB. “Mi hermana desde muy chiquita, cuando me dijeron lo de reinado, me dijo: ‘¿Por qué no entras al reinado?’ Y yo como que: ‘Pues la verdad, no’. Siento que no era el tiempo, no lo hice, pero ella me lo dijo muchas veces", señaló Isabela.

Isabela contó que en su
Isabela contó que en su momento le ofrecieron ir al Concurso Nacional de Belleza, pero rechazó la oferta por su interés de centrarse en la actuación - crédito @lacordobalove/Instagram

Por otra parte, el empujón final lo recibió de su mejor amiga. “Fue la que me dijo: ‘Mira, RCN está haciendo Miss Universe Colombia. Estoy segurísima que vas para adentro. Ánimo’. Y yo: ‘¡Ah! ¿Será?’ Y yo: ‘Bueno, listo, vamos’“.

El salto de fe terminó dando sus frutos. “Y me llaman y me dicen: ‘Estás adentro, Isa’. Eh, y yo como que: ‘¡Guau, qué lindo!’. Dios abre las puertas correctas en el momento que tiene que ser. Así que, bueno, abrió esa puerta y acá estamos", manifestó.

Tras superar la prueba de
Tras superar la prueba de traje de baño en el primer reto, Isabela Córdoba fue designada por el jurado como representante de Cundinamarca en 'Miss Universe Colombia 2025' - crédito @lacordobalove/Instagram

La hoy representande de Cundinamarca dio su punto de vista frente a las limitantes que existían previamente para estar en Miss Universo y que fueron eliminadas en 2022. “Me parece maravilloso, no solo porque yo esté incluida, sino porque estamos en un momento del mundo donde estamos llamados a aceptar otras posibilidades, entender otras visiones de la vida. Ahora está la versión de la reina más completa. Es la reina real que también es humana”, afirmó.

Isabela también se animó a anticipar lo que podrán ver los televidentes en los próximos episodios. “En el reality vamos a ver momentos donde estamos muy asustadas, con mucho miedo. Es muy lindo, creo que es una versión mucho más completa de lo que es una reina, con un poder interior que también habla más allá de su belleza o de lo que refleja afuera”.

Por otra parte, la actriz reconoció que no contó con el tiempo de preparación suficiente para encarar el reto de Miss Universe Colombia. “No tuve tiempo para prepararme en el fogueo, pasarelas, porque las pasarelas que había hecho eran muy diferentes. Pero ya entrado en esto dije ‘vamos a meterla toda’. Estoy muy juiciosa, sigo preparándome”, indicó.

Temas Relacionados

Isabela CórdobaMiss Universe ColombiaFarándula colombianaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Mónica Rodríguez solicitó a Galán que gestioné los problemas de Bogotá: “Todos los días trinando sobre el metro”

El pronunciamiento de la presentadora se suma así al de otras voces que han cuestionado al alcalde sobre distintos temas, recalcando el deseo colectivo de soluciones concretas a problemas que se consideran urgentes

Mónica Rodríguez solicitó a Galán

EN VIVO Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II: se juega el clásico capitalino en El Campín

Tanto azules como rojos están necesitados de una victoria en el campeonato porque están afuera de los ocho primeros, sobre todo los Embajadores por estar más abajo en la tabla

EN VIVO Millonarios vs. Santa

Efraín Cepeda confirmó su candidatura presidencial para 2026 con la que busca derrotar el petrismo: “Sé ganarle, lo hice siete veces”

El congresista cuenta con el aval del Partido Conservador de cara a los comicios celebrados el próximo año en todo el país

Efraín Cepeda confirmó su candidatura

Prestigioso informe confirmó que Colombia tiene la electricidad más cara de América Latina: la diferencia es abismal con otros países

El precio de la electricidad en el territorio colombiano aumentó 68%, pasando de $465 a $780 por kWh

Prestigioso informe confirmó que Colombia

Así funcionan las vacaciones anticipadas en Colombia, no necesita cumplir un año para poderlas solicitar

La tendencia a conceder descansos antes refleja una nueva visión del bienestar laboral. Empresas y empleados exploran los límites de la flexibilidad

Así funcionan las vacaciones anticipadas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe a las disidencias de

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan” los narcos

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Daniela Ospina, expareja de James,

Daniela Ospina, expareja de James, lanzó contundente reflexión tras la clasificación de Colombia al Mundial 2026

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ pone a prueba el liderazgo y trabajo en equipo de las candidatas en la prueba del sábado 6 de septiembre

Don Jediondo reveló sus problemas de salud mental, entre ellas la depresión: “Se me metió el demonio del suicidio”

Video: Shakira compartió el momento en que hizo “agua control” durante concierto en México

Vendedora ambulante que fue atacada en el centro de Bogotá recibió su propio local como parte de una sorpresa de un influencer

Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Santa

EN VIVO Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II: se juega el clásico capitalino en El Campín

Esta sería la razón por la que Leonardo Castro no jugará contra Santa Fe: Hernán Torres tendría un plan

Las fuertes lluvias provocaron que un partido de la Liga BetPlay se reprogramara: este fue el compromiso

Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga Betplay: Hernán Torres disputa otro clásico capitalino

América de Cali vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el clásico vallecaucano por la fecha 10 de la Liga Betplay