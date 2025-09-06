Isabela Córdoba relató la historia detrás de su participación en ‘Miss Universe Colombia’: “No me sentía preparada”

La actriz y modelo contó que la insistencia de sus seres cercanos la llevó a darle la oportunidad al certamen de belleza - crédito @bravissimo/Instagram

Miss Universe Colombia ya está en marcha, y por los próximos fines de semana se dará a la tarea de elegir a la candidata que representara al país en la edición 74, que se celebrará en Tailandia en noviembre.

Con 25 candidatas elegidas luego de su estreno el pasado 30 de agosto en la señal de Canal RCN, una de las que más notoriedad despierta entre los televidentes es Isabela Córdoba, actriz y modelo que fue designada por el jurado como candidata por el departamento de Cundinamarca, luego de superar la prueba inaugural, un desfile en traje de baño.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Debido a que muchas de las restricciones a la participación en el certamen (incluyendo ser mujer solteras) se eliminaron en 2022 con la llegada de la empresaria Anne Jakrajutatip para asumir las riendas del concurso, Córdoba decidió darse una oportunidad en el certamen.

Isabela Córdoba representa a Cundinamarca en 'Miss Universe Colombia 2025' - crédito @lacordobalove/Instagram

Isabela, recordada por sus papeles en producciones como Sin vergüenza, Vecinos, La magia de Sofía, Tres Caínes, Mentiras perfectas o Garzón ¡vive!, habló con el programa Bravissimo de CityTV y relató sus motivaciones para participar en el certamen de belleza y reality show de RCN.

“Esto fue realmente como una puerta que se abrió muy inesperada”, contó, señalando que incluso le ofrecieron la posibilidad de presentarse al Concurso Nacional de Belleza, oferta que en su momento rechazó. “De pronto, no estaba como en el momento de hacerlo, no me sentía preparada. Ahora tampoco es que me sienta que ya estoy cien por ciento (risas), pero de pronto la madurez que tengo ahora es diferente”, explicó.

Córdoba indicó que se inscribió a Miss Universe Colombia impulsada particularmente por dos personas. Una fue su hermana Janeth, desde que recibió la oferta inicial del CNB. “Mi hermana desde muy chiquita, cuando me dijeron lo de reinado, me dijo: ‘¿Por qué no entras al reinado?’ Y yo como que: ‘Pues la verdad, no’. Siento que no era el tiempo, no lo hice, pero ella me lo dijo muchas veces", señaló Isabela.

Isabela contó que en su momento le ofrecieron ir al Concurso Nacional de Belleza, pero rechazó la oferta por su interés de centrarse en la actuación - crédito @lacordobalove/Instagram

Por otra parte, el empujón final lo recibió de su mejor amiga. “Fue la que me dijo: ‘Mira, RCN está haciendo Miss Universe Colombia. Estoy segurísima que vas para adentro. Ánimo’. Y yo: ‘¡Ah! ¿Será?’ Y yo: ‘Bueno, listo, vamos’“.

El salto de fe terminó dando sus frutos. “Y me llaman y me dicen: ‘Estás adentro, Isa’. Eh, y yo como que: ‘¡Guau, qué lindo!’. Dios abre las puertas correctas en el momento que tiene que ser. Así que, bueno, abrió esa puerta y acá estamos", manifestó.

Tras superar la prueba de traje de baño en el primer reto, Isabela Córdoba fue designada por el jurado como representante de Cundinamarca en 'Miss Universe Colombia 2025' - crédito @lacordobalove/Instagram

La hoy representande de Cundinamarca dio su punto de vista frente a las limitantes que existían previamente para estar en Miss Universo y que fueron eliminadas en 2022. “Me parece maravilloso, no solo porque yo esté incluida, sino porque estamos en un momento del mundo donde estamos llamados a aceptar otras posibilidades, entender otras visiones de la vida. Ahora está la versión de la reina más completa. Es la reina real que también es humana”, afirmó.

Isabela también se animó a anticipar lo que podrán ver los televidentes en los próximos episodios. “En el reality vamos a ver momentos donde estamos muy asustadas, con mucho miedo. Es muy lindo, creo que es una versión mucho más completa de lo que es una reina, con un poder interior que también habla más allá de su belleza o de lo que refleja afuera”.

Por otra parte, la actriz reconoció que no contó con el tiempo de preparación suficiente para encarar el reto de Miss Universe Colombia. “No tuve tiempo para prepararme en el fogueo, pasarelas, porque las pasarelas que había hecho eran muy diferentes. Pero ya entrado en esto dije ‘vamos a meterla toda’. Estoy muy juiciosa, sigo preparándome”, indicó.