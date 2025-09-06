Exministro que denunció a Benedetti reaccionó a investigación sobre tráfico de influencias: “La justicia debe arrastrar a todos”

El exministro Ruiz aseguró que el tiempo le dio la razón sobre su denuncia contra Armando Benedetti por tráfico de influencias - crédito Colprensa

El exministro de Justicia y del Derecho Wilson Ruiz Orejuela se pronunció luego de que fueran reveladas varias conversaciones de WhatsApp que salpican a integrantes del Gobierno nacional y a otros políticos en hechos de tráfico de influencias.

Los chats publicados por la revista Semana corresponden a diálogos sostenidos entre el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y exministro de Comercio Luis Carlos Reyes y el ministro del Interior, Armando Benedetti. También hay conversaciones con el ex jefe de Despacho de la Presidencia Alfredo Saade, con el expresidente del Senado Efraín Cepeda y con el magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández.

Chats entre Armando Benedetti y Luis Carlos Reyes están en un robusto expediente de la Corte Suprema de Justicia - crédito X @MinInterior

Los diálogos en cuestión están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia y hacen parte del expediente en el que indaga sobre prácticas clientelistas y de tráfico de influencias, que están relacionadas con denuncias que hizo el exministro de Comercio ante las autoridades y ante la opinión pública. En dicho expediente hay más de 60 políticos investigados.

El exministro de Justicia Ruiz Orejuela se pronunció al respecto, recordando que hace varios meses instauró una denuncia penal en contra del ministro del Interior por las acusaciones en su contra que lo vinculan con el escándalo y exigió que los demás implicados respondan ante la justicia.

“El 10 de marzo denuncié penalmente a @AABenedetti por tráfico de influencias y el tiempo me dio la razón. Ahora la justicia debe arrastrar a todos los cómplices e implicados en este escándalo repugnante. El clientelismo no se tapa con discursos ni con excusas”, aseveró el ex jefe de la cartera en su cuenta de X.

El exministro Wilson Ruiz instó a la justicia colombiana a investigar y castigar a los implicados en el escándalo de tráfico de influencias que sacude al Gobierno Petro - crédito @WilsonRuizO/X

Cuando hizo públicas las acciones legales que tomó, el exministro insistió en la importancia de las indagaciones de la Corte, teniendo en cuenta el poder y la ubicación de Benedetti dentro del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Asimismo, informó que también denunció penalmente a la exmagistrada Adelina Cobo por estos mismos hechos.

“El escándalo que se presentó por las declaraciones del saliente ministro de Comercio, el señor Luis Carlos Reyes, no se puede quedar solo en indignación. Se suman las denuncias a la mano derecha de Petro y se espera que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia adelante las investigaciones correspondientes”, indicó en su momento.

Las conversaciones que enlodan a Armando Benedetti

De acuerdo con los chats divulgados por Semana, en agosto de 2022, pocos días después de que el presidente Gustavo Petro se posesionara en el cargo, el actual ministro del Interior se puso en contacto con el exdirector de la Dian para solicitarle que ubicara a ciertas personas en cargos de dirección en la entidad que dirigía.

“Feliz noche Señor Director, con base a la conversación sostenida, le hago estas iniciativas para su consideración”, escribió el jefe de la cartera.

Armando Benedetti contactó a Luis Carlos Reyes para pedir la consideración de la ubicación de algunas personas en ciertos cargos en la Dian - crédito Presidencia de la República

En su petición enlistó los siguientes puestos y nombres de personas que, a su juicio, deberían ocuparlos:

Directora de la Dian en Barranquilla: Nancy Patricia Holguín

Director de Impuestos Barranquilla: Alejandro Gutiérrez Casas

Director de Aduana Cartagena: Mario Olea Vega

Posteriormente, solicitó el traslado de una funcionaria vinculada a la Dian, identificada como Sandra Marcela García Consuegra, que tenía el cargo de Analista II en la seccional de Buenaventura. La trabajadora había pedido su traslado a la seccional de Barranquilla, pero le fue negado.

“Óyeme, Luis Carlos, ¡qué pena que te moleste! Es que esa persona es de Barranquilla, tiene una hija de cinco años y la trasladaron para Buenaventura. Es para ver si podrá volver otra vez a Bogotá o a Barranquilla. Allá en la Dian ella pidió el favor de que la trasladaran y le contestaron que ella no es la cabeza de familia porque la cabeza de familia es la mamá de la hija. O sea, una estupidez”, explicó Benedetti. Y Reyes respondió: “Claro que sí, ya lo miramos y te cuento”.