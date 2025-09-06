Cielo Rusinque se desató contra miembros de la coalición de Gobierno que habrían traicionado a Gustavo Petro: “El tiempo pone todo en su lugar”

La superintendenta de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, reafirmó su preocupación con respecto a la lealtad de algunos de los miembros del gabinete - crédito Colprensa

En medio de la tensión política por las decisiones del presidente de la República, Gustavo Petro, que estaría decidido a reconfigurar su gabinete con lo que sería la inminente salida de tres de sus ministros, la superintendenta de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, lanzó en la jornada del sábado 6 de septiembre de 2025 duras críticas. Los destinatarios serían los han traicionado el proyecto progresista, al que le restan –al mando del hoy jefe de Estado– 335 días.

Rusinque, reconocida por su cercanía con Petro, se desató en redes y cuestionó la actitud de ciertos actores políticos que, tras haber formado parte del Gobierno, ahora se distancian y critican la gestión oficialista. “No deja de ser sorprendente la manera en la que la fascinación por el poder despierta las más recónditas pasiones y deja ver desnudas las más voraces ambiciones”, afirmó la funcionaria en el inicio de su particular publicación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque no mencionó nombres, Rusinque habló duro tras la reciente elección de Carlos Camargo Assis como magistrado de la Corte Constitucional, en un hecho que ha reavivado el debate sobre la lealtad y las motivaciones de algunos de los que han hecho parte del sector oficialista. En un contexto en el que el Ejecutivo tenía puestos sus intereses en la escogencia del nuevo integrante del alto tribunal, pues hizo público su apoyo por María Patricia Balanta.

Cielo Rusinque ha sido una de las funcionarias más radicales y fieles al presidente Gustavo Petro - crédito Presidencia

“Quienes hasta hace poco se decían defensores de un proyecto de transformación del país, de impolutos guardianes del interés general, una vez fueron separados de sus cargos no dudaron en tomar distancia solapada del gobierno que les abrió las puertas de un universo que de otra forma siempre les hubiera estado proscrito”, indicó Rusinque, sin que se tenga claro el o los destinatarios de su mensaje, que causó una serie de respuestas de los usuarios en la red social X.

En su análisis, la superintendenta defendió la legitimidad de la crítica y la oposición, pero advirtió sobre la instrumentalización de la moralidad en el debate. “Y nadie sensato se opondría al juicio crítico, a la oposición razonable, a la defensa de la decencia, si no fuera porque quienes posan de honorables señores e intachables señoras, no buscan moralizar la política, sino más bien politizar falsas morales”, sostuvo Rusinque en su extenso mensaje.

Y remarcó que, “como lo sabe cualquier jurista medianamente competente, las recomendaciones no son coacciones y menos aún delitos”. En ese sentido, la funcionaria también abordó la naturaleza de la conformación de equipos dentro de los gobiernos de coalición, y rechazó las acusaciones de clientelismo.

Con este mensaje, la superintendenta de Industria y Comercio (SIC), Cielo Rusinque, lanzó un duro mensaje en X frente a lo que serían algunas decepciones al interior del Gobierno - crédito @cielo_rusinque/X

“La sana lógica enseña que nadie escoge a sus enemigos como aliados y que entre los grupos políticos afines la composición colectiva de equipos de gobierno no es clientelismo: es la más elemental forma de materializar la alternancia de poder. Ello, siempre y cuando las personas sean idóneas y las necesidades de las instituciones justifiquen sus servicios”, explicó Rusinque, con la que descargó sus inconformidades frente a personajes cercanos a Petro.

Cielo Rusinque no se guardó nada contra los que habrían traicionado a Gustavo Petro: “Es oportunismo y cinismo”

Y, al enfatizar en las motivaciones de los ahora critican al Gobierno, la fue tajante. “Lo de algunos que posan hoy de moralizadores de la política y sus prácticas no lo hacen solo por ignorancia, menos por ingenuidad. Es oportunismo y cinismo. Su cálculo viene del interés de presentarse como desinteresados luchadores contra la corrupción. Buscando pescar en río revuelto para ganar adeptos en las toldas que desde siempre han estado contra este Gobierno”, dijo.

A 335 días del final de su mandato, el presidente Gustavo Petro no pudo consolidar su equipo de Gobierno - crédito Presidencia

Rusinque cuestionó la autenticidad de las denuncias de corrupción, al afirmar que “que de ser cierta los habría hecho apartarse por dignidad inmediatamente de sus cargos”, y no esperar a ser removidos de los mismos. “Lo triste es que esa corrupción pareciera más imaginaria. Pero más lamentable es que no tengan otra carta de presentación, porque su paso por este Gobierno es, en el mejor de los casos, lamentablemente, digno de olvido”, puntualizó.

Finalmente, Rusinque concluyó con una reflexión sobre el paso del tiempo y la revelación de las verdaderas lealtades. “Qué bueno que el tiempo pone todo en su lugar y que hoy vamos sabiendo quiénes son los verdaderos amigos y los enemigos del cambio que se busca en Colombia. Para verdades, el tiempo”, puntualizó la funcionaria, que no ocultó su molestia por la forma en que se estarían configurando nuevas alianzas lejanas a los intereses del presidente.