Capturan a alias La M, segundo al mando de los Espartanos, en Buenaventura

La Armada Nacional detuvo en el barrio Pueblo Nuevo a alias La M, pieza clave en la estructura criminal que controla territorios y la canasta básica en la ciudad portuaria

Alias La M, segundo al
Alias La M, segundo al mando de los Espartanos, fue capturado en Buenaventura tras años de coordinar actividades delictivas en la ciudad - crédito Armada Nacional

La Armada Nacional capturó en Buenaventura a alias La M, identificado como el segundo al mando del Grupo Delincuencial Organizado Los Espartanos y mano derecha de alias Hulk, jefe de la comuna cuatro.

El operativo se realizó en el barrio Pueblo Nuevo y permitió desarticular parte de la estructura jerárquica de esta organización, reconocida por su control del crimen en la ciudad portuaria.

Según información de Inteligencia Naval, alias La M acumulaba más de cinco años de trayectoria criminal y era responsable de coordinar actividades ilícitas dentro del municipio.

Entre sus funciones estaba la supervisión de operaciones de extorsión, control de territorios y coordinación de otros miembros de la banda, consolidando así el dominio de los Espartanos sobre varias comunas de Buenaventura.

La captura se produce en medio de un clima de violencia y temor, pues la organización ha ejercido un control casi absoluto sobre la canasta básica y los comercios locales, imponiendo sobrecostos de hasta 50% en productos esenciales como huevos, plátanos y gallinas.

Imagen de referencia. Bandas colombianas
Imagen de referencia. Bandas colombianas desatan ola de violencia en Buenaventura - crédito Colprensa

Comerciantes y residentes denuncian que cualquier intento de evadir estas prácticas puede derivar en amenazas, desplazamiento forzado o incluso asesinatos.

“Hay productos completamente monopolizados; nadie más puede venderlos, y quien lo intente es presionado por las bandas”, relató un comerciante que prefirió no revelar su identidad.

Alias La M era pieza clave en este esquema de extorsión y control económico, que según un delegado de la mesa de paz del Gobierno Nacional afecta a 35 productos de la canasta familiar y se ha consolidado durante casi una década.

Otras capturas y medidas judiciales

En paralelo, las autoridades capturaron a Carlos Andrés Guerrero, señalado como presunto cabecilla de los Espartanos.

La Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir y desaparición forzada, tras vincularlo con la muerte de Luis Alexander Flores Morales el 15 de febrero de 2023.

Carlos Andrés Guerrero, presunto cabecilla
Carlos Andrés Guerrero, presunto cabecilla de los Espartanos, fue detenido por la Policía en la Comuna 7 de Buenaventura, vinculado a casos de desaparición forzada y extorsión -crédito Fiscalía

Testimonios e interceptaciones telefónicas señalan que Guerrero coordinó la desaparición de la víctima por un pago económico. Un juez de control de garantías ordenó su detención en el centro carcelario de mediana seguridad en Palmira, Valle del Cauca.

Control criminal de la canasta básica y comercio

El dominio de los Espartanos y los Shottas trasciende la violencia directa. Según reportes de medios locales y autoridades, los Shottas controlan las comunas 6 a 12, mientras que los Espartanos dominan de la comuna 1 a la 6.

Este reparto territorial permite a ambas organizaciones monopolizar productos básicos y obligar a minoristas y mayoristas a adquirirlos con sobrecostos de hasta 50%, consolidando un sistema de extorsión que ha generado temor y desplazamiento entre los habitantes.

Un comerciante relató: “Te digo que la cosa está delicada; hay compañeros que han hablado de lo que pasa con los productos del comercio y la canasta familiar, y les toca una de dos: irse o los matan. Así está Buenaventura, y las autoridades lo saben”.

Respuesta de las autoridades

Frente a esta situación, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció un plan de choque que incluye despliegue de Fuerzas Especiales, aumento del pie de fuerza policial y militar, y acciones sociales y económicas para recuperar el control territorial.

La expansión internacional de Shottas
La expansión internacional de Shottas y Espartanos’ agrava la violencia en Colombia y Chile, mientras fracasan los intentos de diálogo y tregua - crédito Redes sociales

Ya han llegado 100 policías adicionales y se espera el arribo de unidades de la Armada Nacional y Fuerzas Especiales desde Bogotá.

La alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba, respaldó estas medidas y solicitó mayor apoyo del Gobierno Nacional, mientras la Gobernación anunció la publicación de carteles con los delincuentes más buscados.

Los Espartanos surgieron tras la fractura de La Local, creada por el clan Bustamante después de la desmovilización de las AUC en 2006.

En 2020, la escisión generó la formación de los Espartanos y los Shottas, que hoy dividen Buenaventura en zonas de influencia: la isla bajo control de los Espartanos y el continente dominado por los Shottas.

