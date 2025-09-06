Colombia

Aclararon si se fue la luz en el aeropuerto El Dorado de Bogotá este viernes, tras reporte de viajeros

Usuarios en redes sociales expresaron su preocupación por la situación de aparente falta del servicio de luz. Infobae Colombia pudo confirmar que la rápida intervención de equipos técnicos permitió recuperar el fluido eléctrico en las zonas comerciales afectadas

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
Las autoridades competentes confirmaron la
Las autoridades competentes confirmaron la falla, pero aclararon que no afectó la operación aérea - crédito Colprensa

Una falla eléctrica en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá generó inquietud entre usuarios, trabajadores y viajeros en horas de la tarde del viernes 5 de septiembre, cuando varias zonas comerciales de la terminal quedaron a oscuras.

Aunque la situación provocó reportes en redes sociales y preocupación entre los presentes, afirmando que todas las instalaciones presentaban problemas en el fluido eléctrico, lo cierto es que las autoridades competentes confirmaron a Infobae Colombia que el impasse se registró en áreas puntuales y que la operación aérea continuó sin contratiempos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La interrupción se registró hacia las 4:00 p. m., afectando únicamente a algunos locales comerciales dentro del aeropuerto, según informaron los responsables de la administración del recinto.

Desde Enel informaron que se
Desde Enel informaron que se estaba trabajando para restablecer el servicio - crédito Aeronáutica civil/Europa Press

“No hubo afectación en todo el aeropuerto, solamente en algunos locales. La operación está marchando perfectamente. Son algunos locales comerciales”, detallaron a este medio desde la operación aeroportuaria, enfatizando que los vuelos y el tránsito de pasajeros no sufrieron alteraciones.

La eventualidad se propagó a través de plataformas digitales, donde usuarios compartieron mensajes sobre la falta de luz en áreas como las plazas de comida. Comentarios como “El aeropuerto @BOG_ELDORADO lleva más de una hora sin luz” y “Aeropuerto el Dorado sin luz en sus plazas de comida” reflejaron la inquietud generada entre quienes se encontraban en la terminal.

En respuesta a la situación, Enel Colombia, empresa encargada del suministro eléctrico, explicó que la interrupción se debió a una falla en uno de los circuitos que abastecen a sectores comerciales del aeropuerto.

La compañía movilizó un equipo técnico especializado al lugar, que trabajó en coordinación con Opain, la firma operadora de El Dorado, para identificar el origen del problema y restablecer el servicio lo antes posible.

Algunos usuarios reportaron la contingencia
Algunos usuarios reportaron la contingencia a través de redes sociales - crédito Aeronáutica Civil

“Hasta el momento, la falla fue identificada por los equipos técnicos de Enel Colombia, quienes ya se encuentran en sitio trabajando en conjunto con Opain para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Como parte de la atención, se activaron los planes de contingencia para dar suplencias desde otros circuitos”, explicó la compañía.

Como parte de las acciones inmediatas, la compañía activó planes de contingencia para garantizar el suministro eléctrico desde otros circuitos, con el objetivo de minimizar el impacto en las actividades comerciales y en la experiencia de los usuarios dentro del aeropuerto.

La empresa reiteró que la operación aérea no se vio impactada en ningún momento y que los equipos técnicos permanecieron en el sitio hasta resolver la eventualidad.

Al cierre de la jornada, Enel Colombia transmitió un mensaje a los usuarios afectados, expresando su pesar por los inconvenientes ocasionados y reafirmando su compromiso de mantener la calidad del servicio eléctrico y responder con prontitud ante cualquier contingencia en la infraestructura del aeropuerto.

“Enel Colombia lamenta los inconvenientes que esta situación pueda generar y reitera su compromiso de brindar un servicio de calidad, atendiendo de manera oportuna cualquier contingencia que se presente en la infraestructura eléctrica”, puntualizó Enel.

El gigante aéreo es uno
El gigante aéreo es uno de los más transitados de Latinoamérica - crédito Colprensa y @PK852_853/X

El Dorado de Bogotá, el aeropuerto más transitado de América Latina

El Dorado de Bogotá, de menor tamaño y situado en una urbe con al menos la mitad de habitantes que el de Ciudad de México y São Paulo, fue ganando relevancia hasta convertirse en el más transitado de Latinoamérica entre 2024 y 2025, por primera vez desde su inauguración en 1959.

En 2024, según el Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC), 45.802.360 pasajeros transitaron por el aeropuerto internacional de Bogotá.

Por su parte, 45.359.485 lo hicieron por el Benito Juárez de la Ciudad de México y 43.565.746 por el Guarulhos de São Paulo en el mismo año. El liderazgo de El Dorado no se limitó a esto, ya que también encabezó los ránkings en volumen de carga aérea y movimiento de aeronaves en la región.

Temas Relacionados

Aeropuerto Internacional El DoradoFalla eléctricaBogotáEnel ColombiaOperación aéreaOpainColombia-Noticias

Más Noticias

Campesino no ocultó su indignación con Petro por querer aumentar el precio de la gasolina: “¿Será que soy multimillonario o qué? Yo no sabía”

Los colombianos han rechazado en forma contundente la nueva propuesta del jefe de Estado para terminar de financiar el Presupuesto General de la Nación

Campesino no ocultó su indignación

La selección Colombia ahora pone la mirada en el sorteo del Mundial 2026: esto necesita para ser cabeza de grupo

El combinado nacional conocerá su camino en el certamen el próximo 5 de diciembre en Estados Unidos, donde la FIFA dará a conocer los bombos y cómo se organizarán

La selección Colombia ahora pone

Hospital Militar Central dio un nuevo reporte sobre los soldados incinerados vivos en Putumayo: esto se sabe

Los uniformados fueron trasladados desde Caquetá a Bogotá, donde reciben atención especializada

Hospital Militar Central dio un

Se filtró “Trionda”, el balón con el que se jugará la Copa del Mundo en 2026

Se espera que su precio estimado sea de 170 dólares en el mercado internacional, es decir, alrededor de 680 mil pesos colombianos

Se filtró “Trionda”, el balón

Salario mínimo 2026: Dane reveló dato de inflación de agosto, importante para la concertación entre empresarios y trabajadores

La inflación es uno de los factores determinantes en el aumento del salario, pues mide la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores

Salario mínimo 2026: Dane reveló
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó el hombre señalado de

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

ENTRETENIMIENTO

Jhon Alex Castaño no se

Jhon Alex Castaño no se quedó callado y enfrentó a locutora de radio en plena entrevista: “No estoy mal y no pelearé con una niña”

Esta es la mujer detrás de ‘La Colegiala’: el amor adolescente de Silvestre Dangond, una historia real

Estas son las series de moda en Netflix Colombia hoy

Top de las mejores películas de Netflix en Colombia

Cambio extremo de Miss Casanare en Miss Universe, así se ve: es una de las candidatas favoritas para llevarse el certamen

Deportes

La selección Colombia ahora pone

La selección Colombia ahora pone la mirada en el sorteo del Mundial 2026: esto necesita para ser cabeza de grupo

Se filtró “Trionda”, el balón con el que se jugará la Copa del Mundo en 2026

América y Deportivo Cali “calentaron” el clásico vallecaucano: los rivales se recordaron descensos y títulos con curiosos mensajes

América quiere ganarle al Deportivo Cali como sea: Tulio Gómez abrió la chequera con jugoso premio para sus jugadores

Selección Colombia buscará revancha más de 30 años después del último Mundial jugado en Norteamérica