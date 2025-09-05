Colombia

Así comenzó el traslado de los primeros vagones del metro de Bogotá que llegaron a Cartagena: partieron rumbo a Bogotá

Se estima que entre el 8 y 12 de septiembre se confirme la llegada de los vagones a la capital, y su destino final será el patio taller ubicado en la localidad de Bosa

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

La mañana de este viernes 5 de septiembre partieron desde Cartagena los seis vagones que conforman el primer tren del Metro de Bogotá con destino a la capital del país.

El gerente de la empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, informó que el trayecto se realizará por vía terrestre bajo un estricto esquema de seguridad, a cargo del Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía Nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Prueba de ello han sido los reportes por parte de varios transportadores de carga pesada y conductores de servicios intermunicipales en la Heroica y el departamento de Bolívar, que reportaron congestiones por cuenta de la caravana que escolta los vagones.

crédito Metro de Bogotá

Narváez expresó en su cuenta de X el agradecimiento por la confianza depositada en el proyecto y destacó el avance de la caravana que transporta los vagones.

El tren está compuesto por seis vagones, que ensamblados alcanzan una longitud total de 134 metros, 2,90 metros de ancho y 3,90 metros de altura. El convoy llegó procedente de Qingdao (China) al puerto de Cartagena tras un viaje de 30 días y se espera que complete su recorrido hacia Bogotá a finales de la próxima semana.

El anuncio se dio la
El anuncio se dio la mañana del viernes 5 de septiembre de 2025 a través de la cuenta de X del Metro de Bogotá - crédito @MetroBogota/X

El traslado exige medidas especiales debido a las características del tren y las condiciones de las carreteras del país. Los vagones se movilizan en camabaja, vehículos que deben mantener una velocidad máxima de treinta kilómetros por hora para garantizar la seguridad durante el desplazamiento.

Tras su llegada a Bogotá, prevista para finales de la semana, el tren será ensamblado en el Patio Taller ubicado en Bosa.

Según el cronograma del proyecto, se prevé que cuatro trenes del Metro de Bogotá arriben al país antes de finalizar 2025. En 2026 se iniciarán las pruebas técnicas de velocidad, frenado y seguridad en las instalaciones del sistema.

crédito Metro de Bogotá

La fecha en que ingresará el primer pasajero oficial al Metro de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó el jueves 4 de septiembre de 2025 que el primer pasajero del Metro de Bogotá abordará el sistema en marzo de 2028.

El anuncio se realizó durante una actualización sobre el avance del proyecto de transporte, uno de los más esperados por los habitantes de la capital.

Galán explicó que, según el cronograma actual, la obra avanzará conforme a lo planeado, lo que permitiría la entrada en operación comercial para esa fecha. “El primer pasajero del Metro de Bogotá ingresará en marzo de 2028. Me corresponderá como ciudadano pagar el pasaje”, afirmó el mandatario, señalando que para entonces habrá finalizado su periodo como alcalde, por lo que asistirá como un usuario más.

El proyecto del Metro ha sido objeto de seguimiento permanente debido a la relevancia que tiene para la movilidad de Bogotá y la expectativa de miles de ciudadanos.

Este anuncio se dio el 2 de septiembre de 2025 en el puerto de Cartagena - crédito Metro de Bogotá

Galán destacó la importancia de mantener el ritmo de las obras y de garantizar la transparencia en las distintas etapas del proceso, desde la construcción hasta la futura operación comercial.

Los diferentes frentes de trabajo avanzan en la capital, incluyendo la construcción de estaciones, la adecuación de espacios por donde circularán los trenes y la implementación del sistema de energización, ya van en un 62.16%.

La administración mantiene su compromiso de culminar las obras dentro de los plazos para que, a partir de marzo de 2028, la ciudad cuente con transporte ferroviario masivo.

“La logística para transportar los trenes por carretera ya está planeada, y estaremos informando cada avance, porque cada etapa es clave para que el proyecto no se detenga”, añadió el alcalde.

“Este no es un logro de una administración, sino de todos los bogotanos que han insistido año tras año en la necesidad del Metro”, finalizó Galán.

Temas Relacionados

Metro de BogotáSalida de vagones a BogotáLlegada de vagones a CartagenaLeonidas NarváezCarlos Fernando GalánTraslado de vagones por carreteraColombia-Noticias

Más Noticias

Mujer sorprendió a su pareja con una amante en el estadio de Barranquilla: el momento se volvió viral

Mientras la Selección Colombia aseguraba su paso al Mundial, un inesperado episodio fue captado por las cámaras, y obligó a la Policía a intervenir en el conflicto

Mujer sorprendió a su pareja

Luis Díaz ya no es el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas: así quedó la tabla tras la clasificación de Colombia al Mundial

La contundente victoria 3 a 0 de Argentina sobre Venezuela le permitió a Lionel Messi escalar en solitario al primer lugar de la tabla de goleadores, por sus dos anotaciones marcados en Buenos Aires

Luis Díaz ya no es

Sancionaron a directivo de la SAE por insultar a funcionario del ministro de Educación en medio de polémica por bienes incautados: “Usted es un reverendo como mier...”

Felipe Tascón, director territorial sur de la SAE, fue suspendido treinta días sin sueldo por insultar a Juan Carlos Bolívar, funcionario del Ministerio de Educación: “Usted es un reverendo come M…”

Sancionaron a directivo de la

Gobierno exige repatriación al menos 20 piezas culturales de San Agustín que están en Alemania: hicieron un foro para hacer diálogos diplomáticos

El foro busca establecer diálogos para recuperar bienes patrimoniales dispersos en museos extranjeros y fortalecer las demandas de repatriación ante la comunidad internacional

Gobierno exige repatriación al menos

Petro se reafirmó en su postura sobre lucha antidrogas tras bombardeo de EE. UU. a embarcación en costas de Venezuela y llamado de la ONU a Trump: “Dije que era un asesinato”

La Organización de las Naciones Unidas le pidió al Gobierno Trump respetar el Derecho Internacional Humanitario, luego del bombardeo de una embarcación que, según el mandatario estadounidense, iba cargada de droga

Petro se reafirmó en su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó el hombre señalado de

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

ENTRETENIMIENTO

Mario Yepes dedicó emotivo mensaje

Mario Yepes dedicó emotivo mensaje a Caterin Escobar tras su salida de ‘MasterChef Celebrity’: “Se va lo más hermoso”

Hijo mayor de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque acompañó a James Rodríguez a cantar el himno nacional en el partido Colombia vs. Bolivia: “Con la manito en el pecho”

De Ryan Castro a Maluma y Melissa Martínez: así celebraron los famosos colombianos la victoria de la Selección Colombia ante Bolivia

Blessd inunda el ranking Spotify en Colombia con sus éxitos: las 10 canciones más sonadas este día

Aida Victoria Merlano sorprendió con cambio de look, asegurando que lo hizo para “cerrar ciclos”

Deportes

Luis Díaz ya no es

Luis Díaz ya no es el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas: así quedó la tabla tras la clasificación de Colombia al Mundial

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, reveló detalles del proceso de lo que se viene para la selección Colombia y la duda de que haya sido la última eliminatoria de James: “ha sido un prototipo de ídolo y de imagen y de liderazgo”

Etapa 13 de la Vuelta a España: João Almeida ganó en L’Angliru y Egan Bernal se mantuvo como el mejor colombiano en la general

Néstor Lorenzo celebró con pulla la clasificación de la selección Colombia al Mundial: “Gracias a la gente que apoyó, y a los que no”

Así se despidió James Rodríguez del Metropolitano tras clasificar al Mundial de Fútbol: el capitán lloró y se quedó solo en medio de la cancha