Mario Yepes dedicó emotivo mensaje a Caterin Escobar tras su salida de ‘MasterChef Celebrity’: “Se va lo más hermoso”

La actriz Caterin Escobar se convirtió en la novena eliminada de la séptima temporada de Masterchef Celebrity tras no convencer a los jurados con su preparación durante el reciente reto de eliminación.

El episodio, emitido luego del partido entre Colombia y Bolivia, enfrentó a Escobar, Alejandra Ávila, Patricia Grisales y el trovador Pichingo, mientras que el actor Luis Fernando Hoyos no asistió por problemas de salud.

La salida de Caterin generó numerosas reacciones, tanto entre televidentes como entre exparticipantes del programa. Uno de los mensajes que más resonó fue el de Mario Alberto Yepes, quien semanas antes también había dejado la competencia.

En la cuenta oficial de Masterchef en Instagram, Yepes escribió: “Qué triste salida, pero qué hermosa despedida. Se va lo más hermoso y tierno del programa”.

En redes sociales, seguidores del reality han especulado sobre la cercanía entre la actriz y el exfutbolista, quienes no han confirmado públicamente los rumores sobre su relación personal, pero han mantenido muestras de apoyo mutuo a lo largo del programa y en redes sociales donde se les ha visto compartir fuera del programa de cocina.

“El más enamorado 😍🥰💞 son una pareja hermosa!! 💞”, “ayyy ganaron ustedes dos, con ese amor tan divino”, “hermosos! Dios les bendiga y ayude en su camino. Un abrazo”, “ustedes ya ganaron al encontrarse y compartir un futuro”, replicaron algunos internautas al comentario del exfutbolista.

La eliminación de Escobar y el comentario público de Yepes reforzaron la atención sobre ambos fuera del concurso culinario, sumando un capítulo más a la temporada y a la conversación digital en torno a los participantes de Masterchef Celebrity.

Este fue el plato que dejó por fuera a Caterine

La actriz Caterin Escobar quedó fuera de la séptima temporada del programa culinario tras una jornada marcada por la emoción y la tensión en el reto de eliminación. En el capítulo transmitido el 4 de septiembre, Escobar se enfrentó a preparar un plato libre en 60 minutos y con despensa abierta.

Escobar presentó un pollo con salsa de espárragos titulado “Qué rollo estar aquí”. A primera vista, la preparación recibió elogios por el sabor del pollo y el punto del arroz blanco. Sin embargo, la chef Belén identificó un problema en el plato: un pedazo de brida, material utilizado para amarrar el ave, permaneció en la comida.

El jurado valoró el resto de las propuestas y cuando llegó el momento del veredicto, el chef Jorge Rausch subrayó que el descuido con el hilo fue determinante para tomar la decisión de eliminar a Escobar, reconociendo su talento y trayectoria en la competencia.

La despedida fue altamente emotiva. Escobar expresó su agradecimiento tanto a los chefs como a sus compañeros, destacando la experiencia y el haber participado en los retos en equipo como los momentos más felices para ella dentro del reality.

El jurado resaltó su buen comportamiento, la serenidad mostrada en cada capítulo y la huella positiva que dejó en el grupo. Varios participantes no ocultaron la emoción en el set y le dedicaron palabras de cariño y admiración.

Un exparticipante de MasterChef habría revelado detalles sobre la cercanía entre Yepes y Escobar

La relación entre Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar habría quedado confirmada tras semanas de rumores que circulan. El actor y exparticipante Julián Zuluaga fue quien puso fin a las especulaciones al declarar ante la emisora Vibra que el vínculo sentimental entre el exfutbolista y la actriz se consolidó durante el concurso culinario.

Según Zuluaga, la cercanía entre Yepes y Escobar se hizo especialmente evidente en un reto de campo realizado en Barranquilla, donde la complicidad no pasó inadvertida para sus compañeros y el equipo de producción. El actor describió su conexión como “el amor más bonito” surgido en la competencia y destacó que durante el rodaje optó por la discreción, aunque reconoció que fuera de cámaras la química resultó innegable.

Hasta ahora, ninguno de los dos protagonistas ha realizado declaraciones públicas directas sobre su vínculo, pero las pistas dejadas en el programa y redes sociales han mantenido activa la discusión en medios y entre seguidores.