Forcejeo en un hotel de lujo y chats con una expareja: detalles de la extraña muerte del exjefe de campaña de Alejandro Gaviria

De forma paralela, se indaga un incidente ocurrido en la universidad de prestigio donde Ávila cursaba estudios de derecho - crédito Red Social X/Imagen Ilustrativa Infobae

El hallazgo del cuerpo sin vida de Nicolás Ávila Venegas, politólogo reconocido en círculos académicos y políticos y exjefe de campaña de Alejandro Gaviria, ha generado conmoción entre figuras públicas como María Isabel Nieto y la secretaria adjunta de la OEA, Laura Gil, quienes han expresado su pesar por la muerte prematura del joven.

El cuerpo del joven fue encontrado el 30 de agosto de 2025 en la intersección de la calle 84 con carrera 13, en el barrio La Cabrera, al norte de Bogotá, sin documentos de identificación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información obtenida por El Tiempo, durante el hallazgo del cuerpo de Ávila no se encontró su billetera y sus pertenencias personales, entre ellas uno de sus teléfonos móviles y el disco duro de su computador, se encontraban destruidos.

Ávila salió de su apartamento a las 5:58 a. m., aparentemente con la intención de buscar alimento. Posteriormente, una cámara de seguridad lo captó intentando entrar a un hotel de lujo ubicado en la misma zona donde fue hallado su cuerpo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El informe oficial indica que el ingreso a Medicina Legal se realizó bajo la condición de anónimo. Las circunstancias del caso han sido manejadas con reserva, aunque el diario accedió a un reporte que reconstruye los últimos movimientos del politólogo.

Hotel de lujo y un chat con una expareja: las primeras pistas sobre la muerte de Ávila

Según ese informe, Ávila salió de su apartamento a las 5:58 a. m., aparentemente con la intención de buscar alimento. Posteriormente, una cámara de seguridad lo captó intentando entrar a un hotel de lujo ubicado en la misma zona donde fue hallado su cuerpo. En las imágenes, se observa cómo forcejea con una puerta de vidrio, la cual aparentemente se rompe durante el incidente.

Una fuente del caso consultada por el mencionado medio relató que, segundos después, se aprecia a Ávila junto a personal de seguridad del hotel en un intento por contenerlo. En ese momento, el politólogo se lleva las manos a la cabeza y, según la fuente, parece sufrir un paro. El levantamiento del cadáver se realizó a las 10:17 a. m. de ese mismo sábado 30 de agosto, y el ingreso a Medicina Legal se efectuó sin identificación.

En el marco de la investigación, el fiscal 510 de la Seccional de Vida cuenta con varios mensajes de chat en los que Ávila manifestaba sentirse amenazado, presuntamente por una expareja. En uno de estos mensajes, que ya está en poder de la Fiscalía, el politólogo escribió: “He estado muy bajo de ánimo, siento que me están haciendo algo (...) Me hizo una denuncia, no confío en él, tengo mucho miedo, me da susto que se esté metiendo en mi apartamento”.

Continúa siendo un misterio el el hallazgo del cuerpo sin vida de Nicolás Ávila Venegas, politólogo reconocido en círculos académicos y políticos y exjefe de campaña de Alejandro Gaviria- crédito @JCamiloFernandz/X

Otros inconvenientes del joven politólogo en su universidad

De forma paralela, se indaga un incidente ocurrido en la universidad de prestigio donde Ávila cursaba estudios de derecho. Un vocero autorizado de la institución confirmó a El Tiempo que el politólogo había presentado un formulario de retiro voluntario, el cual fue aprobado el lunes anterior a su fallecimiento.

Además, otro estudiante denunció haber sido agredido por Ávila y solicitó medidas internas de protección. Según el relato, “le había interpuesto una denuncia y solicitó que se le abriera un disciplinario. La facultad dio aviso al personal de seguridad y se verificó que no compartieran clases”.

En el marco de la investigación, el fiscal 510 de la Seccional de Vida cuenta con varios mensajes de chat en los que Ávila manifestaba sentirse amenazado, presuntamente por una expareja - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Personas cercanas a Ávila informaron que alguien se comunicó con Medicina Legal para averiguar por la persona ingresada como NN, hecho del que la Fiscalía ya tiene conocimiento. El mencionado medio identificó a Esteban Suárez, excompañero de trabajo de Ávila en el equipo del exministro de Educación Alejandro Gaviria, como la persona que realizó la llamada.

“Nos llegó el chat de Medicina Legal porque se lo enviaron a Alejandro Gaviria y él nos lo compartió. Yo hace como 4 meses no veía personalmente a Nicolás. Lo que sé es que cuando se cuadraba con alguien él se perdía. Sé que tenía una relación, pero no sé con quién y no sé si vivían juntos”, explicó Suárez, que aclaró que su intención era únicamente verificar la identidad del fallecido.