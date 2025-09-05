Este es el consultorio móvil que llevará salud mental a zonas rurales de Cundinamarca: brindarán atención psiquiátrica gratuita

Así es el consultorio psicológico móvil que se desplazará en Cundinamarca - crédito Universidad de Cundinamarca

Un innovador camión móvil empezará a transitar por Cundinamarca con el objetivo de ofrecer atención psiquiátrica gratuita a los habitantes de distintos municipios, con prioridad en aquellas zonas rurales donde los servicios de salud mental suelen ser limitados.

De acuerdo con información divulgada por Colmundo Radio, este proyecto busca acercar los servicios especializados de salud mental a las comunidades que más lo requieren.

La iniciativa responde a una creciente preocupación por el acceso desigual a la atención en salud mental dentro del departamento, y está siendo impulsada por la Universidad de Cundinamarca.

Esta institución informó, de hecho, que invertirá 1.100 millones de pesos para poner en marcha la primera Unidad Móvil de Salud Mental Universitaria en Colombia.

Este dispositivo móvil, impulsado por la Facultad de Ciencias de la Salud y el programa de Psicología en su extensión de Facatativá, se ubica en las más prominentes iniciativas nacionales en bienestar universitario y salud pública.

El enfoque del proyecto es contundente: llegar a las zonas rurales y periféricas donde los servicios de salud mental resultan casi inexistentes y la cobertura sigue siendo un desafío histórico.

El proyecto se puso en marcha y busca operar durante lo que queda del 2025 en todo el departamento - crédito Universidad de Cundinamarca

De acuerdo con el coordinador del programa de Psicología, Rafael Cortés Lugo, citado por el medio radial, la unidad ofrecerá atención externa en psicología y constituirá “un apoyo fundamental para la formación práctica de nuestros estudiantes y el fortalecimiento de la salud mental en el territorio”.

El vehículo estará equipado con consultorios, personal psiquiátrico y recursos tecnológicos para diagnósticos y seguimiento de pacientes, permitiendo una atención integral y de calidad sin costo alguno para la población beneficiada.

El diagnóstico de necesidades que fundamenta la propuesta apunta a realidades alarmantes: el Ministerio de Salud estima que el 17,4% de los adultos en Colombia sufre algún tipo de trastorno mental, incluido el manejo del estrés, la ansiedad y el consumo de sustancias psicoactivas, así como situaciones de violencia.

La nueva unidad móvil contará con el Consultorio Psicológico Transmoderno, especializado en la atención de estos casos y alineado con las políticas públicas departamentales.

En el mes de mayo del 2025, la Universidad de Cundinamarca anunció el lanzamiento del proyecto - crédito Universidad de Cundinamarca

Para garantizar la legalidad y la calidad del servicio, la universidad gestionó con éxito el registro especial de prestadores de salud (Reps) ante la Secretaría de Salud y el aval para el lugar de práctica ante el Ministerio de Educación. Este paso robustece el compromiso institucional con la transformación social y consolida a la Universidad de Cundinamarca como referente en innovación y bienestar integral universitario.

El Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe realizó millonaria inversión a la salud mental en Colombia

Los esfuerzos recientes para disminuir las brechas en el acceso a la salud mental toman fuerza en Colombia con la nueva aprobación de un préstamo de 150 millones de dólares por parte de CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe–, dirigido especialmente a poblaciones vulnerables, comunidades históricamente excluidas y zonas rurales.

El anuncio, realizado el 29 de junio de 2025, estableció un objetivo concreto: fortalecer la atención primaria de calidad en materia de salud mental, alineado con la política nacional 2024-2033.

El CAF anunció una inversión de 150 millones de dólares para un programa que fortalezca el acceso a salud mental en Colombia - crédito CAF

En palabras de Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, la relevancia de este respaldo institucional trasciende el plano financiero: “Con esta aprobación, CAF reafirma su compromiso con el bienestar de los colombianos, especialmente en un área tan sensible como la salud mental. Este programa no solo mejorará la infraestructura y los servicios, sino que promoverá una visión más inclusiva y comunitaria de la atención, priorizando a quienes más lo necesitan”, según informó la misma entidad.

El financiamiento permitirá implementar una serie de intervenciones estructuradas por el Ministerio de Salud y Protección Social, que actúa como rector en la materia.

Entre las medidas contempladas destaca la mejora de la infraestructura física en centros de atención, la adquisición de equipamiento médico específico y el despliegue de unidades móviles extramurales junto a vehículos destinados a facilitar el acceso en territorio disperso.