Aida Victoria Merlano sorprendió con cambio de look, asegurando que lo hizo para “cerrar ciclos”

La influencer Aida Victoria Merlano compartió a través de sus redes sociales su más reciente cambio de imagen, lo que generó toda una oleada de reacciones entre sus seguidores, especialmente por el mensaje que acompañó la publicación.

“Jueves de cerrar ciclos”, con lo que reavivó los comentarios sobre su posible separación del padre de su hijo, Juan David Tejada, que es conocido como el agropecuario.

La creadora de contenido compartió su nuevo estilo poco después de cumplirse un mes desde el nacimiento de su hijo Emi, que es fruto de su relación con el empresario con el que se involucró después de terminar su relación con el streamer Westcol.

A pesar de su reciente maternidad, Aida Victoria Merlano ha mantenido una presencia constante en sus redes sociales, donde continúa compartiendo de manera diaria con sus seguidores y no solo sobre las polémicas de las figuras del entretenimiento, sino que muestra cómo es el día a día con su hijo.

En esta ocasión, decidió mostrar a su audiencia el resultado de una visita al salón de belleza, donde optó por aclarar el tono de su cabello y realizarse unas mechas rubias, además de recortar algunos centímetros de su melena.

El video que publicó mediante sus historias de Instagram muestra el resultado final, evidenciando un cambio notable en su apariencia, por lo que sus seguidores la felicitaron por este cambio y por no descuidar su look en medio de la maternidad.

La publicación no solo llamó la atención por el drástico cambio de apariencia que se realizó, sino por el contexto que dio la famosa, debido a que acompañó las imágenes con el mensaje “Jueves de cerrar ciclos”, lo que preocupó a aquellos que creen que no sigue con Juan David.

Sin embargo, el texto estuvo acompañado de un emoji de cara riéndose, lo que demuestra que puede ser una respuesta sarcástica a los rumores sobre una posible separación de su expareja. Sus más fieles seguidores afirman que el cambio es solo una señal de transformación personal tras los recientes acontecimientos en su vida.

Cabe mencionar que, desde el nacimiento de Emi, han transcurrido más de 30 días, periodo en el que la creadora de contenido ha continuado interactuando activamente con su comunidad digital. La decisión de modificar su imagen y compartirlo públicamente refuerza la conexión que mantiene con sus seguidores, que han estado atentos tanto a su proceso de maternidad como los cambios en su vida personal.

Juan David Tejada respondió a los rumores

Yina Calderón compartió en sus redes sociales rumores sobre la supuesta mentira de Aida Victoria con la paternidad de su hijo, pues afirmó que el agropecuario no es el padre de su bebé, sino Westcol: “Que Westcol, al parecer, es el papá del bebé de Aida (…) yo no estoy diciendo que sea verdad, presuntamente, pero nos mandaron hasta fotos de Aida en la clínica en Barranquilla con Westcol”.

Además, afirmó que el empresario le fue infiel a la joven: “Presuntamente, cierto agropecuaris engañó a la novia, mujer, con una chica en Medellín. Y debido a esto la parejita está separada”.

Ante esto, Juan David no se quedó callado y publicó el siguiente mensaje: “Hay personas que no entienden que una polémica no es solo redes, sino que ya involucra la vida privada de uno. Hoy cualquiera con un teléfono se inventa algo y sin pruebas ya todo el mundo asume que es verdad“.

Y continuó: “Hay que ser muy basura para hablar de un niño y más basura para meterse con una mujer recién parida. Ni he sido infiel ni he puesto en duda jamás la paternidad de mi hijo”.