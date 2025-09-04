Miss Amazonas respondió ante las críticas que recibió en redes sociales por su apariencia física: esto fue lo que dijo

Rebeca Castillo, Miss Universe Amazonas 2025 hace historia en el 'reality' del Canal RCN al protagonizar la gran parte de los memes que ha dejado el concurso - crédito @Cris_pxz/X y Cortesía Canal RCN

Recientemente, el Canal RCN presentó al público un formato televisivo inspirado en el concepto de Miss Universe, con el objetivo de escoger a la próxima representante de Colombia en el certamen internacional.

La iniciativa, que se enmarca en la búsqueda de la candidata que llevará la banda nacional en la edición a celebrarse en Tailandia el próximo 21 de noviembre de 2025, ha suscitado comentarios diversos tanto en medios tradicionales como en el entorno digital.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre el grupo de participantes, una figura en particular ha captado la extensa atención del público y los medios de comunicación, Rebeca Castillo, quien ostenta la banda del Amazonas y se ha convertido en el centro de numerosos debates y reflexiones en torno a la concepción contemporánea de los concursos de belleza.

Respuesta de Rebeca Castillo

'Miss Universe Colombia: El Reto' se estrenó en la televisión colombiana el sábado 30 de agosto, con un formato renovado para elegir a la próxima soberana de la belleza - crédito Canal RCN

El proceso de selección, desarrollado a través de este nuevo programa, tiene como propósito cuestionar los parámetros habituales bajo los cuales tradicionalmente se ha valorado a las aspirantes en estos certámenes. Rebeca Castillo ha desempeñado un papel protagónico en esta transformación, al desafiar abiertamente la noción de que la belleza física y las medidas corporales normativas constituyen el único requisito esencial para alcanzar la corona.

Frente a quienes han utilizado las redes para emitir ataques sobre su físico, Castillo eligió responder desde la resiliencia, empleando sus propias plataformas digitales para difundir mensajes sobre superación y autoconfianza. En una de las publicaciones más comentadas, expresó: “El bullying y las críticas no me detuvieron. Hoy transformo el dolor en fuerza y sueños grandes”, acompañando la frase de una imagen oficial del certamen. Esta respuesta reflejó no solo la personalidad determinada de la joven, sino también la voluntad de convertir experiencias de adversidad en motores para el crecimiento personal y colectivo.

Desafío a los estándares de belleza

Miss Universe Amazonas 2025, candidata del 'reality' de RCN que es tendencia en redes sociales - crédito Cortesía Canal RCN

Aunque han surgido versiones sobre su lugar de origen —algunos comentarios sostienen que provendría del departamento del Meta—, la seguridad en su discurso y la conexión espontánea que ha establecido tanto con el jurado como con los espectadores la han posicionado entre las figuras imprescindibles de la actual edición.

A pesar de conquistar simpatizantes y de sobresalir por un estilo auténtico, la falta de trayectoria profesional en pasarela y los aspectos relativos a su preparación física han sido objeto de discusión en distintas plataformas. En el ambiente digital, no solo la crítica ha estado presente, sino que parte del público ha viralizado memes y comentarios despectivos en torno a su imagen personal, cuestionando desde su apariencia hasta su aptitud para representar al país en uno de los escenarios internacionales más prestigiosos.

Este fenómeno ha dado lugar a una conversación amplia sobre el papel de los estereotipos en los concursos y la verdadera naturaleza de estas competencias.

Quién es Rebeca Castillo

Rebeca Castillo, Miss Universe Amazonas 2025 aceptó que se equivocó al presentarse al certamen del Canal RCN - crédito Cortesía Canal RCN

Fuera del ámbito de los concursos, Rebeca Castillo desarrolla una carrera académica en el campo de las ciencias políticas. Su historia está marcada por el deseo de transformar las dificultades personales en inspiración para otros, especialmente para quienes han atravesado situaciones similares de exclusión o señalamiento. Gracias a un uso consciente de sus redes sociales, Castillo se ha dedicado a promover mensajes sobre autocuidado y salud mental, convirtiéndose en un referente para la juventud de su región.

El impacto de su presencia en el certamen trasciende el plano competitivo. Castillo ha enfatizado la importancia de visibilizar causas relacionadas con el bienestar emocional y social, temas que —afirma— afectan directamente a la generación a la que pertenece. A través de cada aparición pública, ha convertido su historia en instrumento de empoderamiento para otros jóvenes, reclamando la posibilidad de que los concursos de belleza sirvan como escenarios para la expresión de la diversidad y la lucha por el reconocimiento de derechos y necesidades invisibilizadas.