Colombia

Estudiantes de grados 10 y 11 podrán ganar beca universitaria jugando videojuegos: cómo participar

La Universidad Sergio Arboleda abrió inscripciones para su Festival Gamer, en el que los mejores jugadores recibirán premios y la oportunidad de cursar estudios superiores en áreas digitales y de innovación

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
La Universidad Sergio Arboleda está otorgando becas por jugar videojuegos - crédito @lasergioprom/Instagram

La posibilidad de obtener una beca universitaria por demostrar destreza en videojuegos se convierte en una realidad para los estudiantes de grado décimo y once en Colombia.

La Universidad Sergio Arboleda anunció la tercera edición del Gamer School Fest, un certamen que no solo premia la habilidad en títulos como Fall Guys y Rocket League, sino que ofrece recompensas que incluyen computadores, monitores, teclados gamer y, como incentivo principal, una beca académica para cursar cualquier programa de pregrado en esta institución con sede en Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El evento, programado para el sábado 20 de septiembre de 2025, se desarrollará entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. en el campus de la Universidad Sergio Arboleda.

Durante la jornada, los participantes competirán en los videojuegos seleccionados, mientras un jurado de expertos evaluará su desempeño.

El certamen está dirigido a
El certamen está dirigido a estudiantes de grado décimo y once, quienes competirán en Fall Guys y Rocket League por premios y una beca académica - crédito www.rocketleague.com

Además de la competencia, el festival incluirá charlas académicas organizadas por las diferentes Escuelas de la universidad, en las que se explorarán temas relacionados con el universo gaming y su influencia en la educación, la cultura y el desarrollo tecnológico.

La edición anterior, celebrada en 2024, reunió a más de 350 estudiantes acompañados de sus familias y distribuyó premios por un valor superior a 90 millones de pesos. Las inscripciones para la nueva edición estarán disponibles a través de la página web de la universidad www.usergioarboleda.edu.co.

Temas Relacionados

Gamer School FestBeca universitariaUniversidad Sergio ArboledaJorge Noguera CalderónMediatonicEpic GamesVideojuegosRocket LeagueColombia-noticias

Más Noticias

Lotería del Valle: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Valle

Lotería del Valle: los números

Etapa 12 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

La ronda ibérica tendrá llegada en la alta montaña, después de vivir una jornada llena de incertidumbre por las protestas en Bilbao

Etapa 12 de la Vuelta

“Es un abogado mediocre:” Director de la Ungrd sobre elección de Camargo como magistrado; denuncia arreglos de puestos

Sectores afines al Gobierno Petro han criticado la elección de Camargo en la Corte Constitucional porque es una decisión inconveniente para el proyecto político progresista

“Es un abogado mediocre:” Director

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: Eliminatorias Sudamericanas, últimas noticias y partido clave por el paso al Mundial 2026

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, quiere asegurar su paso a la próxima copa del mundo cuando reciba en Barranquilla a los dirigidos por Óscar Villegas

Colombia vs. Bolivia EN VIVO:

Jennifer Pedraza sigue firme en su denuncia por irregularidades en el nombramiento de Juliana Guerrero afirmando que su título es falso

La representante a la Cámara impulsa una investigación tras detectar cambios en certificados y requisitos: “Es una denuncia por posible corrupción en documentos públicos”

Jennifer Pedraza sigue firme en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército se pronunció tras combate

Ejército se pronunció tras combate con el Clan del Golfo, que dejó una civil muerta y dos abatidos en Ituango, Antioquia

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Beéle e Isabella Ladera estarían juntos de nuevo: un video revelaría detalles de su aparente regreso

Gero sufrió accidente en el ‘Desafío 2025′ que preocupó al público tras fuerte sangrado en el rostro: perdió la ventaja

Tres salvados y la revelación de Raúl Ocampo protagonizaron el reto antes de la eliminación de ‘MasterChef Celebrity’

The Wailers, la legendaria banda de Bob Marley, anunció su regreso a Colombia: conozca fecha y precios de boletería

Morat y la selección Colombia se unirán en Barranquilla para las eliminatorias: todo por una buena causa

Deportes

Etapa 12 de la Vuelta

Etapa 12 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: Eliminatorias Sudamericanas, últimas noticias y partido clave por el paso al Mundial 2026

Así fue el impresionante banderazo de los hinchas de la selección Colombia en la previa al partido ante Bolivia: “Siempre es bonito”

Video: Néstor Lorenzo salió del hotel de concentración para compartir con los hinchas tricolores

Tulio Gómez se mostró compartiendo la victoria del América con un hincha del Bucaramanga: “No es nuestro enemigo”