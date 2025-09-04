Estudiantes de grados 10 y 11 podrán ganar beca universitaria jugando videojuegos: cómo participar

La Universidad Sergio Arboleda está otorgando becas por jugar videojuegos - crédito @lasergioprom/Instagram

La posibilidad de obtener una beca universitaria por demostrar destreza en videojuegos se convierte en una realidad para los estudiantes de grado décimo y once en Colombia.

La Universidad Sergio Arboleda anunció la tercera edición del Gamer School Fest, un certamen que no solo premia la habilidad en títulos como Fall Guys y Rocket League, sino que ofrece recompensas que incluyen computadores, monitores, teclados gamer y, como incentivo principal, una beca académica para cursar cualquier programa de pregrado en esta institución con sede en Bogotá.

El evento, programado para el sábado 20 de septiembre de 2025, se desarrollará entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. en el campus de la Universidad Sergio Arboleda.

Durante la jornada, los participantes competirán en los videojuegos seleccionados, mientras un jurado de expertos evaluará su desempeño.

El certamen está dirigido a estudiantes de grado décimo y once, quienes competirán en Fall Guys y Rocket League por premios y una beca académica - crédito www.rocketleague.com

Además de la competencia, el festival incluirá charlas académicas organizadas por las diferentes Escuelas de la universidad, en las que se explorarán temas relacionados con el universo gaming y su influencia en la educación, la cultura y el desarrollo tecnológico.

La edición anterior, celebrada en 2024, reunió a más de 350 estudiantes acompañados de sus familias y distribuyó premios por un valor superior a 90 millones de pesos. Las inscripciones para la nueva edición estarán disponibles a través de la página web de la universidad www.usergioarboleda.edu.co.