Este es el perfil de Carlos Camargo, el nuevo magistrado de la Corte Constitucional

El Senado eligió a Carlos Ernesto Camargo Assis como nuevo magistrado de la Corte Constitucional con 62 votos - crédito Colprensa

El perfil de Carlos Ernesto Camargo Assis combina una sólida formación académica y una trayectoria relevante en el sector público.

Graduado en Derecho por la Universidad Sergio Arboleda, en la que también cursó especializaciones, maestría y doctorado, Camargo ha mantenido una relación constante con la academia, desempeñándose como vicerrector de Proyección Universitaria y liderando procesos de fortalecimiento institucional.

A excepción de una especialización adicional en la Universidad de Manizales en 2024, toda su formación se desarrolló en la Sergio Arboleda.

En el ámbito público, su carrera comenzó en 2007 en la Registraduría Nacional del Estado Civil como jefe de oficina, lo que le permitió conocer la estructura administrativa y los procesos electorales.

Carlos Camargo cuenta con una sólida formación académica y amplia experiencia en el sector público - crédito Colprensa

Posteriormente, fue secretario general encargado y, en 2009, asumió el cargo de titular. En 2014, el Congreso lo eligió magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), función que desempeñó hasta 2017.

Más tarde, trabajó como contratista en la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) y como consultor externo en la firma Ibáñez Abogados S.A.S.

Entre septiembre de 2018 y agosto de 2020, Camargo dirigió la Federación Nacional de Departamentos. En septiembre de 2020, el entonces presidente Iván Duque —también egresado de la Sergio Arboleda y figura clave en el ascenso de Camargo— lo incluyó en la terna para la Defensoría del Pueblo, cargo que obtuvo tras lograr el respaldo mayoritario en el Congreso.

Durante su gestión como defensor, Camargo enfrentó retos en materia de derechos humanos, protesta social y conflicto armado, y su actuación fue objeto de cuestionamientos, especialmente durante el estallido social de 2021, cuando organizaciones civiles le exigieron mayor presencia y firmeza ante denuncias de abusos policiales.

El proceso de elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional estuvo marcado por la intervención del presidente Gustavo Petro y la derrota del oficialismo - crédito Colprensa

El desenlace de la elección en el Senado, que otorgó 62 votos a Carlos Ernesto Camargo Assis y 41 a María Patricia Balanta Medina, no solo definió el reemplazo de José Fernando Reyes Cuartas en la Corte Constitucional, sino que profundizó las tensiones políticas y reavivó el debate sobre la paridad de género en el alto tribunal.

La llegada de Camargo al cargo, tras una votación marcada por la controversia y la intervención del presidente Gustavo Petro, consolidó la disminución de la representación femenina en la Corte y generó críticas sobre el proceso de selección.

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia había conformado la terna de candidatos, integrada por Camargo, Balanta y Jaime Humberto Tobar Ordóñez.

La elección de Camargo se produjo en un contexto de fuerte disputa política, en el que el presidente Petro advirtió públicamente sobre los riesgos de que el Senado favoreciera a determinados bloques políticos.

A pesar de los esfuerzos del oficialismo, que impulsó la candidatura de Balanta mediante negociaciones con congresistas de La U, liberales y conservadores, la mayoría parlamentaria respaldó a Camargo, que contaba con el apoyo de sectores del Partido Conservador, Cambio Radical, el Centro Democrático y una facción del liberalismo.

La designación de Camargo fue criticada por organizaciones civiles por prácticas de clientelismo y pérdida de equilibrio de género - crédito Colprensa

El resultado fue interpretado como una derrota para el Gobierno, especialmente para el presidente Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti. La reacción en la Casa de Nariño fue inmediata: se solicitó la renuncia de tres ministros —Antonio Sanguino (Trabajo), Diana Marcela Morales (Comercio) y Julián Molina (TIC)—, evidenciando el impacto político de la designación.

Además, organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la composición de la terna presentada por la Corte Suprema, señalando prácticas de clientelismo y la pérdida del equilibrio de género que hasta mayo se mantenía en la Corte Constitucional frente a otros altos tribunales.

La designación de Camargo como magistrado de la Corte Constitucional estuvo rodeada de polémica, ya que la Corte Suprema de Justicia lo ternó pese a que familiares de algunos de sus magistrados recibieron cargos en la Defensoría del Pueblo durante su administración.

Tres meses antes de concluir su periodo como defensor, en 2024, Camargo renunció y regresó a la Universidad Sergio Arboleda como vicerrector.

Tras su elección el miércoles 3 de septiembre, Camargo pronunció un discurso en el que subrayó su compromiso con la institucionalidad y la defensa de los principios constitucionales.

“Colombia puede tener la certeza de que este magistrado trabajará sin descanso para garantizar la supremacía de la Constitución, para proteger la juridicidad que da coherencia al orden jurídico y para asegurar que ninguna coyuntura política pueda poner en riesgo la permanencia de nuestros principios fundacionales”, afirmó, reiterando que cada decisión estará guiada por el respeto a la dignidad humana.