Con un discurso cargado de compromiso, Carlos Camargo llega a Corte Constitucional: “La Constitución no pertenece a una élite, sino al pueblo”

En una intensa sesión que se extendió por más de seis horas, el Senado de la República de Colombia eligió el miércoles 3 de septiembre a Carlos Camargo Assis como el nuevo magistrado de la Corte Constitucional para el periodo 2025-2033.

El ex defensor del Pueblo obtuvo 62 votos de los 103 posibles, mientras que su principal rival, María Patricia Balanta, recibió 41 votos. De esta manera, Camargo remplazará a José Fernando Reyes Cuartas, que culminó su periodo en el alto tribunal, lo que marca el inicio de una nueva etapa para el organismo judicial.

La elección de Camargo es vista como un revés para el gobierno del presidente Gustavo Petro, que había expresado su apoyo a Balanta, una de las candidatas más cercanas a su línea política. Durante las últimas semanas, se generaron fuertes controversias en torno a la influencia del Ejecutivo en la elección del nuevo magistrado, a pesar del respaldo presidencial, el Senado decidió respaldar a Camargo, quien llegó al cargo con el apoyo explícito de varios sectores políticos, incluidos miembros del partido Cambio Radical.

El discurso de Carlos Camargo: un llamado a la unidad y a la defensa de la Constitución

Al tomar la palabra ante los senadores, Camargo pronunció un emotivo discurso de casi siete minutos en el que destacó la importancia del cargo que acaba de asumir: “Hoy recibo con inmensa gratitud y con profunda humildad la dignidad de magistrado de la Corte Constitucional. Lo hago con la certeza de que esta no es una distinción personal, sino un llamado al servicio público en su máxima expresión: la defensa de la Constitución, la garantía de los derechos fundamentales y el fortalecimiento del Estado de derecho”.

A lo largo de su intervención, Camargo destacó que su responsabilidad en la Corte Constitucional no solo será un honor, sino un desafío para garantizar la justicia para todos los colombianos. En sus palabras, se comprometió a actuar con total imparcialidad y respeto por la Constitución: “Hoy, más que nunca, sé lo que está en juego. Es la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y la certeza de que la justicia se ejerce no en beneficio de unos pocos, sino en nombre de todo el pueblo colombiano”.

La elección de Camargo también llega en un contexto político cargado de tensiones, puesto que, durante los últimos meses, el presidente Gustavo Petro ha manifestado su preocupación por las decisiones de la Corte Constitucional, especialmente en lo que se refiere a reformas clave impulsadas por su gobierno, como la reforma pensional.

El mandatario criticó al alto tribunal, acusándolo de actuar de manera contraria a sus políticas y de impedir la implementación de algunas de sus propuestas más ambiciosas.

En este escenario, la elección de Camargo se considera un mensaje claro de que el Senado y las fuerzas políticas en Colombia se han mantenido firmes en la defensa de la independencia judicial. El nuevo magistrado reconoció que uno de sus principales objetivos será asegurar la supremacía de la Constitución de 1991 y fortalecer el Estado de derecho.

“Mi primera obligación será con la carta política que nos rige. La Constitución es mucho más que un conjunto de normas, es un pacto de convivencia, una promesa de igualdad y un límite al poder para garantizar que la dignidad humana nunca sea vulnerada”, expresó.

Asimismo, el ahora togado enfatizó que su trabajo en la Corte Constitucional se guiará por el respeto a los derechos fundamentales de todos los colombianos, sin importar su origen o su posición política.

“Colombia puede tener la certeza de que este magistrado trabajará sin descanso para garantizar la supremacía de la Constitución, para proteger la juridicidad que da coherencia al orden jurídico y para asegurar que ninguna coyuntura política pueda poner en riesgo la permanencia de nuestros principios fundacionales”, señaló.

En su intervención, Camargo también extendió un reconocimiento a sus competidores en este proceso, especialmente a María Patricia Balanta y Jaime Humberto Tobar.

“Este proceso de emulación fue vivido con altura, respeto y sentido de país. A través de sus trayectorias, se reafirma que servir a Colombia es una causa que se defiende con dignidad, más allá de las diferencias”, declaró frente a los senadores. Su mensaje fue claro: el objetivo de todos los candidatos era contribuir al bienestar de la nación, sin importar los desacuerdos que pudieron haber existido en el camino.

Uno de los puntos que más destacó en el discurso de Camargo fue su compromiso con la realidad social y económica de Colombia. El ex defensor del Pueblo se comprometió a que su labor como magistrado será cercana a las realidades del pueblo colombiano, en especial en las regiones apartadas del país.

“Una corte que ignora la vida diaria de los ciudadanos, sus angustias y esperanzas, se arriesga a perder legitimidad”, afirmó, al agregar que su visión será siempre la de un magistrado que conozca las diferentes realidades culturales y sociales de Colombia.

En este sentido, Camargo resaltó que su trabajo será sensible a las realidades de las regiones y estará orientado a garantizar que la justicia llegue a todos los rincones del país: “Quiero que los colombianos sepan que mi voz en este tribunal será la de un magistrado que entiende las diversidades culturales, sociales y económicas de nuestro país”.

Agradecimientos a su familia y su tierra natal

Camargo también dedicó palabras de agradecimiento a su familia y a su tierra natal, Córdoba, destacando el apoyo incondicional que ha recibido a lo largo de su vida: “Hoy quiero agradecer de manera muy especial a mi familia, a mi esposa María Paulina, a mis hijos Isabela y Carlos Felipe, a mis padres Antonio y Betty, a mis hermanos. Ustedes son mi raíz y mi fuerza”.

Con su elección, Carlos Camargo Assis asume una de las tareas más complejas y delicadas en la justicia colombiana. La Corte Constitucional es uno de los organismos más influyentes del país, con la responsabilidad de interpretar y garantizar el cumplimiento de la Constitución.