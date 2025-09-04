Colombia

Así quedaría el organigrama del frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, tras entrega de alias Giovanni

Junto a alias Kevin, que también se entregó, este sujeto lideraba las acciones violentas del grupo guerrillero contra la fuerza pública en el Cañón del Micay, en el departamento del Cauca

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

- crédito Captura de Pantalla
- crédito Captura de Pantalla redes sociales

La presencia de las Fuerzas Militares en el departamento del Cauca ha generado un fuerte remezón en el liderazgo del frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, grupo que está bajo las órdenes de Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias Iván Mordisco.

Entre agosto y septiembre de 2025, Anderson Andrey Vargas, alias Kevin y Brayan Jair Delgado Rojas, alias Giovanni, dos de sus cabecillas principales, se entregaron a las autoridades.

Las Fuerzas Militares resaltaron que, tanto la entrega de alias Kevin como de alias Giovanni, representan el impacto que han tenido los operativos contra las disidencias en el Cauca, que tienen como objetivo recuperar por completo el poder territorial del cañón del Micay.

Ante esta situación, las autoridades reiteraron su compromiso para el desmantelamiento de esta organización ilegal, en el cual, exhibieron el organigrama de esta disidencia.

Con el sometimiento de los dos cabecillas, quien tendría el liderazgo del frente guerrillero sería alias Farley, que venía de ser cabecilla de la compañía Jaison Cardona de la misma estructura criminal y sería responsable de los ataques contra la fuerza pública en esta región.

A su vez, le sigue un sujeto identificado como alias Kike, que se desempeña como líder de la compañía Fray León. Quien continúa en la estructura criminal se encuentra alias ‘Gafas’, conocido por ser el carcelero de Ingrid Betancourt durante su secuestro (2002-2008).

La otra persona al mando de la estructura Carlos Patiño es alias Janer, quien es señalado de ser el encargado de los negocios ilegales de la organización en El Tambo, Rosas y La Sierra.

Finalmente, las autoridades identificaron a dos hombres que siguen en el liderazgo del frente Carlos Patiño, como lo son alias Julio, cabecilla de la compañía Edinson Leal, y alias Zamora, líder del frente Fardey Díaz.

De acuerdo con información de Inteligencia Militar, el frente Carlos Patiño es una estructura armada que opera principalmente en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, y que se dedica a actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y los ataques a la fuerza pública. Este grupo, que se apartó del proceso de paz firmado en 2016, mantiene una guerra activa contra el Estado y otros actores armados por el control de zonas estratégicas.

Este frente cuenta con aproximadamente 416 integrantes, de los cuales 372 están armados y 44 desempeñan funciones específicas para sembrar terror entre la población y encubrir las acciones del grupo.

