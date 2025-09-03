Yana Karpova reveló detalles de cómo va su relación con Marlon Solórzano y aclaró si “le bajó el novio” a Melissa Gate

Yana Karpova rompe el silencio y aclara los rumores sobre Marlon Solórzano y Melissa Gate - crédito @la_rusayana/Instagram

La reciente interacción de Yana Karpova con sus seguidores en redes sociales ha generado un debate sobre su vínculo con Marlon Solórzano y la supuesta implicación de Melissa Gate en esta historia.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas realizada en su cuenta de Instagram, la exconcursante del reality presentado en el Canal RCN abordó de manera directa los rumores que la señalaban como responsable de una ruptura sentimental entre Solórzano y Gate.

“Ellos nunca salieron, ni hablaron fuera de la casa, nunca tenían comunicación, ni citas, ni relación, ¿ok?”, afirmó la modelo rusa, desmintiendo así cualquier versión que la vinculara con una supuesta traición a su excompañera del programa.

La controversia surgió cuando un internauta le preguntó de forma explícita si le había “bajado el novio a Melissa”, sugiriendo que esa habría sido la causa del distanciamiento entre ambas.

Yana Karpova rompe el silencio sobre Marlon Solórzano y Melissa Gate - crédito cortesía prensa del Canal RCN

Ante este comentario, Karpova optó por cortar el tema y aclarar que, según su versión, entre Solórzano y Gate no existió ningún tipo de relación sentimental fuera del programa, a pesar de que el modelo en su momento mostró interés en conocerla afuera del programa e intentar tener algo más romántico con ella.

De este modo, la cantante y también creadora de contenido subrayó que nunca intervino en una relación ajena, desmintiendo las especulaciones que circulaban en redes sociales.

Durante la misma sesión de preguntas, Yana Karpova se mostró dispuesta a compartir detalles sobre el estado actual de su relación actual con Marlon Solórzano y explicó que ambos se encuentran en una etapa inicial, enfocándose en conocerse mejor y en fortalecer su vínculo.

“Estoy aprendiendo cosas que le gustan a él y las cosas que no le gustan y vamos a ver qué es lo que va a pasar”, expresó la joven, quien sigue avanzando en su carrera como cantante.

En otro momento de la interacción, la exhabitante de la casa estudio respondió con franqueza a una consulta sobre la fidelidad en la pareja y aseguró que, aunque se considera una persona respetuosa y tolerante, no estaría dispuesta a perdonar una infidelidad, ya que existen límites que para ella no son negociables.

La sincera confesión de Yana Karpova sobre su relación con Marlon Solórzano tras el reality - crédito @la_rusayana/IG

Después de que la cantante confirmó su ruptura con Cris Valencia, el joven artista urbano que fue descubierto por Westcol se viralizó un video en el que Karpova y Solórzano aparecen en una piscina abrazados y protagonizando una escena bastante romántica con besos y otras demostraciones de cariño.

En ese tiempo fue que empezaron también los comentarios poniendo en duda la relación entre los dos exparticipantes, pero desde el primer momento la joven rusa aseguró que “él sí está firme” con ella y a pesar de que tuvieron dudas siente “que vamos muy bien y quiero tenerlo en mi presente como en mi futuro”.

Sin embargo, hay quienes afirman que se trataría de una estrategia de mercadeo para promover en Colombia aún más la carrera en el género urbano de la rusa.

De todas formas, Yana Karpova y Marlon Solórzano declararon abiertamente sus sentimientos en medio de una visita al programa La Corona Tv, donde contaron que su relación comenzó como una amistad en el entorno laboral y evolucionó a partir de miradas y gestos coquetos.

La pareja confirmó su unión con un apasionado beso - crédito Instagram

“Ya éramos amigos. Estábamos trabajando juntos”, dijo Marlon. Aunque la rusa aseguró que ella intentó resistirse a los “encantos” del modelo, que fue relacionado sentimentalmente con Melissa Gate y Karina García en medio de la temporada 2025 del concurso: “Pues yo vi miradas coquetas de Marlon, pero yo era muy seria con él”, explicó Yana Karpova.

Durante esa conversación Marlon Solórzano también explicó que la relación con Melissa Gate no prosperó, puesto que en su último ingreso al programa le aseguró que quería conocerla mejor cuando salieran de la casa: “Eso es un tema que no fluyó, digamos que yo le dije que me parecía muy linda la última vez que entré y todo empieza con una amistad, eso tiene que fluir. Pero ella está en su cuento de Medellín, con sus cosas, solucionando problemas y pues como que no se ha dado como esa comunicación. No hemos hablado y no fluyó”.