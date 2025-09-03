Turistas ignoraron las advertencias e ingresaron a zona restringida en el parque Tayrona: se expusieron a ataques de caimanes

Visitantes se adentran en zonas restringidas del río Piedras, donde habitan caimanes aguja, poniendo en riesgo su seguridad y desatendiendo las recomendaciones de autoridades y comunidades indígenas locales - crédito Parque Tayrona - @elisoyyo10/ TikTok

El reciente registro audiovisual difundido por la creadora de contenido Eli Hernández en su cuenta de Tiktok ha puesto en evidencia la falta de atención de algunos visitantes a las advertencias sobre la fauna silvestre en el Parque Nacional Natural Tayrona.

En las imágenes, se observa a varios turistas adentrándose en el río Piedras, un sector donde habitan caimanes aguja, pese a la existencia de señales que prohíben el acceso y advierten sobre el peligro.

El Parque Tayrona, situado en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, es reconocido internacionalmente por su belleza natural. Este espacio protegido, que forma parte del territorio ancestral de las comunidades indígenas kankuama, kogui, wiwa y arhuaca, alberga una biodiversidad notable, con más de 59 especies de mamíferos y una amplia variedad de aves, reptiles y especies marinas.

A pesar de la relevancia ecológica y cultural del parque, la presencia de caimanes aguja en el río Piedras representa un riesgo real para quienes ignoran las restricciones. Hernández señaló que “a pesar de los letreros, la gente no sabe que en el río Piedras hay caimanes aguja. Hasta el momento van cuatro ataques, uno de ellos fatal, en el que perdió la vida un niño de 8 años”.

Esta declaración resalta la gravedad de la situación y la necesidad de acatar las normas establecidas. La creadora de contenido también advirtió sobre la frecuencia con la que los visitantes se sumergen en el río sin conocer el peligro que implica la presencia de estos reptiles.

En sus palabras: “Muchas personas llegan al río y, a pesar de que está dentro del parque Tayrona, si usted llega a visitarlo, por favor, consulte los riesgos a la comunidad o a los funcionarios, y así evitará malos sucesos”.

Las autoridades del Parque Nacional Natural Tayrona han establecido recomendaciones claras para quienes transitan por zonas donde se ha detectado la presencia de caimanes aguja. Entre las principales medidas, se indica mantener una distancia mínima de 20 metros respecto a estos animales, evitar tomarles fotografías con flash y abstenerse de lanzarles objetos.

Además, se recalca la importancia de no nadar en áreas donde se haya reportado la presencia de caimanes y de prestar atención a los letreros informativos instalados en distintos puntos del parque.

Para reforzar la prevención, los funcionarios del parque imparten de manera regular charlas informativas y distribuyen folletos a la comunidad y a los visitantes, con el objetivo de advertir sobre los riesgos asociados a la fauna local y promover un turismo responsable.

Un perro casi es atacado por uno de los caimanes del parque

En los videos compartidos por Hernández se ve que en un momento un perro mediano que pertenece a un grupo de turistas descuidados se acerca al agua mientras el caimán de le acerca lentamente, momento en que otros alertan a los dueños de la mascota.

En el clip la TikToker critica a la que parecer ser la dueña del perro, pues aun después de haberla alertado, ella se muestra despreocupada. “Ay no, pero mírale el paso a esta vieja”, dice Eli Hernández en su video, mostrándose frustrada por el descuido de los turistas.

En los comentarios del vídeo, algunos internautas aseguran que más que un descuido de los visitantes del parque es más un tema de poca información, pues según el gesto de la mujer, parece no tener conocimiento de que en el agua hay caimanes que podrían atacar a su mascota.

“No entiendo yo hace un año fui la verdad, no sabía que había caimanes hasta que veo este video porque cuando fui hasta en el río nos bañamos”, “si fuera mi mascota hubiera salido corriendo para protegerla”, “¿Cómo la gente sigue pasando? no leen, o no está señalizado/ clausurado", “Para que llevan a un perrito a un lugar así? y mínimo tenerlo con su arnés 😤“, fueron algunas de las reacciones.