Senado aprueba proyecto de ley que condona intereses y reduce deudas en créditos educativos del Icetex

El Senado aprobó un proyecto de ley que condona el 100% de los intereses corrientes y en mora en créditos educativos,

La plenaria del Senado aprobó un proyecto de ley que elimina los intereses en los créditos educativos otorgados por el Icetex y establece una reducción significativa de las deudas de miles de colombianos que accedieron al sistema de financiación para la educación superior. La medida busca aliviar la carga financiera de los usuarios, permitir una segunda oportunidad para quienes se encuentran en mora y fomentar el acceso a la educación universitaria.

El senador Josué Alirio Barrera, del partido Centro Democrático, comunicó la aprobación desde su cuenta de X, donde calificó el avance legislativo como un “gran logro” para los colombianos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Aprobado!!! en plenaria del Senado de la República, el proyecto de ley que busca ELIMINAR toda clase de intereses en los créditos educativos gracias a DIOS TODO PODEROSO esto es un gran logro que verdaderamente beneficia al pueblo colombiano!!”, publicó Barrera tras la votación.

El senador José Alirio Barrera comunicó la aprobación. - crédito @JAlirioBarreraR/X

El congresista acompañó su mensaje con un video grabado dentro del recinto, donde enfatizó la importancia de la decisión para las familias y estudiantes afectados por las condiciones actuales.

En la grabación, Barrera remarcó que la decisión representa “una excelente noticia para el pueblo colombiano, para todas las familias colombianas”. Subrayó que el proyecto ya superó la comisión y ahora la plenaria, y explicó su propósito de brindar alivios y condonaciones de intereses en los créditos educativos y terminar con situaciones en las que jóvenes que desean estudiar terminan endeudados de por vida, reportados y con embargos. “El Estado le debe dar las condiciones necesarias”, manifestó el senador.

El proyecto aprobado contempla la condonación del 100% de los intereses corrientes y de mora para quienes tienen deudas con el Icetex, así como la posibilidad de acuerdos de pago hasta en tres años. Según las declaraciones de Barrera, esto permitirá a los beneficiarios cancelar sus obligaciones bajo condiciones mucho más favorables, sin los recargos que históricamente han complicado su situación financiera. “Todos aquellos que tienen deudas con el Icetex y los futuros, se les pueda condonar el cien por ciento de los intereses corrientes y de los intereses de moras. Pero además, hasta el cincuenta por ciento de la deuda capital y los vean pagar hasta en tres años.”, afirmó el senador en su video alusivo al tema.

El senador Barrera afirmó que es una iniciativa pensada en los jóvenes que no pudieron terminar sus estudios. - crédito Senado

En un segmento adicional del video, el senador Esteban Quintero Cardona, también del Centro Democrático y ponente positivo del proyecto, afirmó: “Con esto buscamos que los entes territoriales y toda entidad que preste para que los muchachos puedan estudiar, puedan acogerse también a esta ley y puedan también eliminar todo ese sistema de intereses en los créditos educativos”. Esta disposición amplía el alcance de la iniciativa, pues estima que otras entidades que ofrecen financiamiento educativo podrán adoptar medidas similares.

El articulado también plantea mecanismos de solución para quienes ya han sido reportados en centrales de riesgo o cuya deuda supera su capacidad económica. Según lo divulgado por Barrera, el proyecto busca una segunda oportunidad para jóvenes que no pudieron terminar sus estudios, que no han logrado seguir pagando el crédito, o que ya han sido reportados ante entidades de información financiera.

El proyecto aprobado contempla la condonación del 100% de los intereses corrientes y de mora para quienes tienen deudas con el Icetex - Sofía Toscano/Colprensa

Entre los beneficios previstos, se establece además el uso de cesantías como forma de pago, incentivos para deudores cumplidos, acceso preferente a becas y programas de formación complementaria, y la eliminación de reportes negativos una vez la obligación quede normalizada. La iniciativa busca restablecer la solvencia financiera de miles de personas que hoy se ven afectadas por su historial crediticio vinculado a créditos para estudios.

La propuesta cuenta con respaldo de varias bancadas y sectores sociales destacados por su enfoque solidario y el impacto directo sobre el acceso a la educación superior. En palabras del senador Barrera: “Esta ley busca darles una segunda oportunidad para volver a empezar”.

En el cierre de su mensaje Barrera enfatizó que “entiende que esto es un acierto del Congreso de la República, un proyecto de ley del cual soy autor y me siento orgulloso de estar presentando esta calidad de proyecto al pueblo colombiano. Hay que ayudar a los muchachos que quieran estudiar y no a los que quieren meterse a ser bandidos. Que el que quiera estudiar, quiera ayudar a su familia, quiera ayudar a su patria, quiera salvarse a sí mismo, que tenga todas las posibilidades y que el Estado le preste los recursos, pero que no le cobre intereses. Vamos pa’alante.”