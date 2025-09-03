Raúl Gasca volvió a defender la tradición circense tras caída de trapecista en Cali: “El circo es así, el circo es riesgo”

Así quedó captado el momento exacto de la caída de la colombiana en el Circo Hermanos Gasca - crédito @caliinforma/X

La función del Circo Hermanos Gasca en Cali el 31 de agosto de 2025 estuvo marcada por un incidente inesperado. Una joven trapecista, Dayana Rodríguez, de 19 años, cayó desde aproximadamente 10 metros mientras ejecutaba un acto de equilibrio sobre el alambre tenso. El hecho ocurrió ante decenas de asistentes y quedó registrado en videos que rápidamente circularon en redes sociales.

La artista no llevaba arnés ni red, en línea con el estilo tradicional de este tipo de espectáculos. Gracias a la presencia de un colchón inflable, instalado como medida de seguridad, Rodríguez evitó consecuencias fatales y se recuperó apenas salió del escenario. Las imágenes del momento provocaron una ola de reacciones y preguntas sobre la seguridad en los espectáculos circenses.

Raúl Gasca, propietario del Circo Hermanos Gasca, ofreció declaraciones a Tu Barco, donde defendió la tradición y explicó la naturaleza inherente al riesgo que acompaña la actividad circense. “El circo es así, el circo es riesgo”, respondió Gasca cuando fue consultado por los señalamientos de usuarios que en redes sociales plantearon dudas sobre los protocolos de protección.

Según el empresario, el accidente ocurrió mientras la trapecista realizaba su rutina de siempre. Gasca detalló para el medio citado “Mucha gente… he visto comentarios en redes sociales y dice que por qué no hay más seguridad". En ese sentido, insistió en que el motivo por el cual el público asiste a estos espectáculos es justamente la posibilidad de presenciar actos fuera de lo común, expuestos a cierto peligro controlado.

Gasca relató que, tras la caída, la joven permaneció aturdida, pero nunca perdió totalmente la conciencia. El personal médico del circo la atendió inmediatamente en el mismo lugar de la función y, luego del chequeo de rutina, confirmaron que no necesitaba traslado a un centro asistencial porque solo sufrió un golpe leve.

“Gracias a Dios, Dayana Rodríguez está en perfecto estado”, aseguró Gasca, que también reveló que la artista es su ahijada y forma parte de una familia circense dedicada a los actos sobre el alambre tenso. La declaración de Raúl Gasca enfatizó la compleja realidad del oficio: “Aquí donde estoy yo, tengo varias lesiones porque el circo no es fácil”.

Al referirse a la ausencia de arneses o mallas de seguridad, Gasca remarcó una tradición del show: “Ese acto normalmente lo hacen sin ninguna protección. Caminan por una cuerda a ocho o diez metros de altura, sin siquiera un colchón abajo. Nosotros, como circo Gasca, ponemos un colchón de seguridad porque sabemos que puede pasar algo en cualquier momento”, declaró a Tu Barco.

El acto en el que ocurrió el accidente forma parte del espectáculo familiar y es conocido popularmente como la cuerda floja. La joven acrobata realizaba un split sobre el alambre cuando perdió repentinamente el equilibrio y cayó.

Según contó Gasca, incluso la propia Rodríguez no pudo identificar qué le sucedió en ese instante. “Ella dice que estaba haciendo el acto normal y de repente sintió que se fue para un lado y perdió el conocimiento”, sostuvo el empresario.

El incidente no impidió que la función continuara y, sorprendentemente, la artista regresó al final de la jornada para despedirse del público, recibiendo una ovación por su profesionalismo.

Un comunicado posterior del Circo Hermanos Gasca reiteró que la salud de sus artistas y del público es una prioridad para la compañía, aunque subrayó nuevamente que no existe circo sin riesgo: “El circo siempre conlleva riesgo: nuestro público paga un boleto para ver lo extraordinario y, aunque trabajamos para minimizarlo al máximo, sin riesgo no hay circo”.

Gasca confirmó que sus actividades en Cali seguirán con normalidad, al tiempo que agradeció las muestras de preocupación y apoyo del público.