Paso a paso para preparar fácil y rápido unas deliciosas cocadas

Las cocadas colombianas son un postre tradicional de la región Caribe de Colombia.

Estas delicias llaman la atención en cualquier feria o vitrina costeña y sus sabores a coco y panela evocan celebraciones y tradiciones familiares.

El dulzor y la textura única de las cocadas las convierten en un emblema de la repostería popular colombiana, especialmente en ciudades como Cartagena y Barranquilla.

La preparación de cocadas es típica de la costa Caribe colombiana, donde abunda el coco fresco y la panela.

Este postre suele encontrarse durante la Semana Santa y en festividades locales.

Se disfruta como sobremesa o acompañamiento en las tardes, y se pueden encontrar variantes en otros lugares del país.

La versión clásica se prepara únicamente con coco, panela y agua, aunque algunas recetas incluyen leche condensada o ralladura de frutas para darle un toque especial.

Receta de cocadas colombianas

La preparación de las cocadas colombianas consiste en cocer coco rallado con panela y agua hasta formar una masa densa y brillante. El resultado son dulces dorados, con aroma intenso a coco y un sabor persistente, ideales para acompañar una tarde de café o compartir en familia.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Cocción: 30 minutos

Tiempo total: 40 minutos

Ingredientes

Dos cocos secos grandes (rallados) 500 g de panela 500 ml de agua

Cómo hacer cocadas colombianas, paso a paso

Ralla los cocos secos y reserva en un recipiente grande. Coloca la panela y el agua en una olla amplia y lleva a fuego medio-alto. Revuelve constantemente hasta disolver la panela por completo y obtener un almíbar espeso. Agrega el coco rallado al almíbar caliente. Cocina a fuego medio y revuelve con frecuencia para evitar que se pegue. Cuando la mezcla adquiera una textura densa y se despegue con facilidad de la olla, retira del fuego. Con la ayuda de una cuchara, coloca porciones sobre una bandeja cubierta con papel encerado o ligeramente engrasada. Deja enfriar totalmente para que las cocadas solidifiquen y adquieran su textura característica.

En desayunos tradicionales o en mediasnueves bogotanas, se pueden encontrar cocadas acompañadas de café, chocolate caliente o jugos naturales, y en ocasiones junto a otros dulces, marquesas, pasteles de guayaba o merengues - crédito Pexels

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 12 a 16 cocadas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 160 kcal aproximadamente

Grasas: 6 g

Carbohidratos: 27 g

Azúcares: 23 g

Proteínas: 1,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las cocadas pueden conservarse hasta una semana en un recipiente hermético a temperatura ambiente, en un lugar fresco y seco. Si el clima es húmedo, se recomienda refrigerar para evitar que se pongan pegajosas.

Las cocadas colombianas pueden servirse solas como postre, pero es costumbre en la Costa Caribe y en otras regiones del país acompañarlas con una variedad de bebidas y productos, realzando su sabor y facilitando su disfrute, especialmente por su dulzor característico.

Acompañamientos ideales para cocadas colombianas

Café colombiano: El café negro o tinto, muy apreciado tanto en la Costa como en el interior, ayuda a equilibrar el dulzor y proporciona un contraste de sabores que realza el aroma del coco.

Agua de panela con limón: Tradicional en Colombia, se sirve tanto fría como caliente y es una bebida refrescante ideal para acompañar postres como las cocadas.

Jugos de frutas tropicales: En la misma región Caribe donde surgen las cocadas, es habitual servirlas junto a jugos frescos de piña, tamarindo, guayaba, patilla (sandía), níspero, guanábana o corozo.

Platos de frutas frescas: Bandejas con mango, piña, sandía, papaya y guanábana, que aportan frescura y ayudan a limpiar el paladar después del postre.

Dulces autóctonos de la región: Suelen servirse junto a enyucado, plátano en tentación o mongo mongo, para crear una mesa variada de postres tradicionales costeños.

Queso costeño: Aunque es menos habitual, en algunas zonas dulces como las cocadas se consumen con una porción de queso costeño fresco, generando un contraste salado-dulce.