Colombia

Parques solares de Cundinamarca: qué son, cómo funcionan y que utilidad tienen para la generación de energía en el país

La región impulsa la transición energética nacional con la construcción de Puerta de Oro y otros parques, aumentando la capacidad solar instalada y generando empleo e inversión social en comunidades locales

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
El proyecto ha generado más
El proyecto ha generado más de 1.100 empleos directos, el 95% de mano de obra local - crédito Gobernación de Cundinamarca

El Parque Solar Puerta de Oro, reconocido como el mayor proyecto fotovoltaico actualmente en construcción en Colombia, alcanzó un avance físico del 71% en sus obras, de acuerdo con información proporcionada en la más reciente visita técnica al complejo por parte de la Gobernación de Cundinamarca.

Ubicado en los municipios de Guaduas y Chaguaní, el parque tendrá una potencia instalada de 300 MWac que permitirá abastecer de energía a más de 550.000 hogares en el país y evitar la emisión anual de 155.798 toneladas de CO₂e, marcando un hito relevante en la transición energética nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La obra está siendo desarrollada por Parque Solar Puerta de Oro S.A.S. y cuenta con una inversión total de USD 280 millones, financiados tanto con recursos nacionales como internacionales. Entre los aportantes se destacan la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Climate Investment Funds. La ejecución contempla un compromiso directo por parte de las autoridades ambientales y energéticas, que han enfatizado el impacto positivo que representa para la confiabilidad y sostenibilidad del sistema eléctrico colombiano.

El complejo tendrá 300 MWac
El complejo tendrá 300 MWac de potencia y abastecerá a más de 550.000 hogares - crédito Gobernación de Cundinamarca

Beneficios económicos, sociales y ambientales

El parque solar se caracteriza por integrar la perspectiva social y ambiental en todas sus etapas. Durante la construcción se ha generado más de 1.100 empleos directos, de los cuales el 95% corresponden a contratación de mano de obra local, según voceros del proyecto. Además, se ha trabajado con 49 empresas regionales, estimulando la economía local y fortaleciendo la cadena de suministro nacional.

En términos de ingresos para los municipios de la zona de influencia, el desarrollo generará regalías anuales estimadas en $35.000 millones [USD 8,2 millones aproximadamente] y una inversión superior a $1.300 millones en programas sociales, enfocados en el bienestar de las comunidades de Guaduas y Chaguaní.

A nivel ambiental, la iniciativa contempla acciones de conservación y restauración de la biodiversidad local. Se preservarán 600 hectáreas de ecosistemas estratégicos, mientras que las áreas intervenidas serán compensadas en 1.700 hectáreas adicionales, incluyendo la siembra de 12.000 árboles nativos que fortalecerán los corredores ecológicos del sector.

Características técnicas y aporte al sistema eléctrico

El Parque Solar Puerta de
El Parque Solar Puerta de Oro avanza un 71% y será el mayor proyecto fotovoltaico de Colombia - crédito Gobernación de Cundinamarca

El Parque Solar Puerta de Oro estará dotado de 511.830 módulos fotovoltaicos y 330 inversores, que permitirán la conversión y el transporte eficiente de la energía generada. Una línea de transmisión de 22,5 kilómetros conectará el recinto con la subestación San Felipe, ubicada en el municipio de Armero-Guayabal, Tolima. La entrada en operación está prevista para el primer trimestre de 2026.

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, la inyección de esta capacidad renovable permitirá mejorar la atención de picos de demanda y reforzar la respuesta ante fenómenos climáticos como El Niño. Además, contribuirá a garantizar la disponibilidad de electricidad durante los mantenimientos programados en centrales hidroeléctricas, asegurando la estabilidad y confiabilidad del año eléctrico en regiones del centro del país.

Autorizaciones y respaldo institucional

El 2 de mayo de 2024, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) otorgó licencia ambiental a la línea de transmisión de 230 kilovoltios que atravesará los municipios de Honda y Armero Guayabal en Tolima, así como Guaduas en Cundinamarca. Esta infraestructura permite transportar los 300 MW de energía generada, en cumplimiento de la Resolución 1903 del 7 de septiembre de 2022.

La Anla reportó que, con esta autorización, ya suman 15 las líneas de transmisión avaladas ambientalmente para proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (Fncer), reafirmando el compromiso estatal con la transición energética y la sostenibilidad.

Cundinamarca proyecta alcanzar 550 MW
Cundinamarca proyecta alcanzar 550 MW solares y consolidarse como referente nacional en energía fotovoltaica - crédito Gobernación de Cundinamarca

Avance regional en energías limpias

El liderazgo de Cundinamarca en el desarrollo de energías limpias se consolida con este proyecto, que se suma a otros tres parques solares en construcción en los municipios de Simijaca, Paratebueno y Girardot, los cuales sumarán cerca de 300 MW de generación fotovoltaica adicional. Actualmente, el departamento cuenta con tres parques solares operativos: Honda I y II en Guaduas, y Jeques en Cucunubá. Otros proyectos, como Colima en Ubaté y Laguna y Minero en Guachetá, están en etapa de estructuración y prevén capacidades individuales de 9,9 MW.

La proyección a mediano plazo sitúa a Cundinamarca con una capacidad cercana a los 550 MW solares, comparada con los 45 MW actuales, fortaleciendo la diversidad en la matriz energética y consolidando al departamento como referente nacional en energía fotovoltaica. La integración de estos proyectos refuerza la visión de transición energética que impulsa la reducción de emisiones, la innovación tecnológica y la creación de oportunidades económicas, con un impacto directo en las comunidades y el entorno natural.

Temas Relacionados

Parque Solar Puerta de OroEnergía fotovoltaicaCundinamarcaColombiaGuaduasChaguaníBanco Interamericano de DesarrolloTransición energéticaColombia-Noticias

Más Noticias

Estos son los hoteles con los que el Clan del Golfo habría lavado multimillonarias cifras sin que el Gobierno se diera cuenta por años

Romanza, Balcón del Valle, Las Orquídeas son algunas de las infraestructuras hoteleras que la organización narcoparamilitar utilizaba para el blanqueo de capitales

Estos son los hoteles con

Desarticulan red criminal que robaba datos en cajeros automáticos: ganaban $50 millones mensuales

Los criminales realizaban transacciones por altas sumas de dinero tras llevarse las tarjetas de sus víctimas bajo la modalidad de “cambiazo”

Desarticulan red criminal que robaba

En imágenes: monumental trancón en la NQS; pasajeros de Transmilenio tuvieron que caminar para llegar a sus destinos

Retrasos y desvíos afectaron a cientos de usuarios en Bogotá tras la avería de un bus articulado, obligando a muchos a caminar y buscar rutas alternas durante horas de la tarde y noche

En imágenes: monumental trancón en

Raúl Gasca volvió a defender la tradición circense tras caída de trapecista en Cali: “El circo es así, el circo es riesgo”

El empresario y dueño del Circo Hermanos Gasca relató la recuperación de la joven artista, destacando la rápida atención médica

Raúl Gasca volvió a defender

Icetex abrió convocatoria para Becas Hipólita en maestrías internacionales: conozca los requisitos para participar

El programa brinda apoyo económico integral, cubriendo matrícula, manutención y vuelos, dirigido a quienes buscan formación avanzada en instituciones reconocidas globalmente

Icetex abrió convocatoria para Becas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el arma que utilizan las disidencias de las Farc y el ELN para cometer atentados terroristas

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Disney+ Colombia: Estas son las

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Sergio Ramos debuta como cantante con el sencillo “Cibeles”: un colombiano está detrás de la producción

Camilo Cifuentes y Julián Pinilla vuelven a ser protagonistas al ayudarle una vendedora y su hija: “Es el mejor día de mi vida”

Hijo de Jorge Barón mandó a Gustavo Petro a revisar su nueva reforma tributaria: “No le mienta al pueblo colombiano en la cara”

Artista bogotano tuvo accidente cerebrovascular: organizaron una campaña para donaciones

Deportes

Tras disturbios en Movistar Arena,

Tras disturbios en Movistar Arena, se tomó decisión crucial de cara al clásico bogotano

Dayro Moreno firmó una fruta con su rostro ilustrado: admiración absoluta de la afición por el jugador de Once Caldas

Director deportivo de Atlético Nacional respondió a las críticas de los hinchas: “Hay que tomar decisiones antipáticas”

Luis Díaz y el mensaje a su “yo” de 10 años: “Es importante mantener siempre el hambre de victoria”

James Rodríguez ya tendría equipo para cuando se despida de León: estas son sus tres opciones