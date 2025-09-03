Colombia

Nació el bebé de Cintia Cossio y Jhoan López: así celebró la pareja y Yeferson Cossio la llegada de Lucca

La ‘influencer’ compartió emotivas imágenes del nacimiento de su segundo hijo, junto a su pareja y su familia: le llegaron felicitaciones y mensajes en redes sociales

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

El emotivo pedido de Yeferson
El anuncio del nacimiento de Lucca, el segundo hijo de la influencer Cintia Cossio y el creador de contenido Jhoan López, generó una ola de reacciones entre sus seguidores tras la publicación de un carrusel de fotografías en la cuenta de Instagram de la creadora de contenido, que cuenta con casi ocho millones de seguidores.

En las imágenes, compartidas el 3 de septiembre, se observa a Cintia Cossio en el primer contacto con su hijo recién nacido, así como la presencia de Jhoan López, su hijo mayor Thiago y su hermano Yeferson Cossio junto al bebé.

Aunque la noticia se hizo pública el 3 de septiembre, la influenciadora precisó que el nacimiento del bebé ocurrió el lunes 1 de septiembre, ya que fue la única información que compartió junto a las fotografías publicadas en su perfil de Instagram, las cuales permiten inferir que el parto se realizó por cesárea.

Cintia Cossio también informó que ya se encuentra en su domicilio junto a su hijo y que ambos presentan un buen estado de salud, según lo detallado en su publicación.

El nacimiento de Lucca desata
Uno de los momentos destacados tras el nacimiento fue la petición de Yeferson Cossio a su hermana para que el bebé lleve el apellido familiar, con el objetivo de preservar el legado, dado que él no puede tener hijos, pero ante esta solicitud, Cintia Cossio explicó que debía conversar con Jhoan López antes de tomar una decisión definitiva, por lo que aún no podía confirmar si accedería a la petición de su hermano.

La revelación del nacimiento de Lucca provocó una inmediata respuesta de los seguidores de la influenciadora, quienes la colmaron de felicitaciones y buenos deseos para el nuevo integrante de la familia.

Numerosos comentarios destacaron el aspecto saludable de Cintia Cossio tanto durante el parto como en los días posteriores, subrayando la relevancia de los hábitos saludables que ella promovió durante el embarazo, como la alimentación balanceada y la práctica regular de ejercicio físico.

Por el momento, se aguarda que Cintia Cossio presente oficialmente a Lucca y muestre su rostro, ya que algunos seguidores manifestaron su deseo de que no lo oculte, como suelen hacer otras figuras públicas.

El emotivo pedido de Yeferson
Aunque la noticia del nacimiento del segundo hijo de Cintia y Jhoan generó amplia alegría entre sus seguidores, una parte de la atención se centró en las críticas hacia la creadora de contenido por supuestamente haber mantenido en secreto el parto.

Ante estos comentarios, Cintia abordó la situación en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de siete millones de seguidores.

En sus propias palabras, aclaró: “Tengo mil cosas por contarles, pero no, no oculté ningún nacimiento. El bebé nació hace 48 horas”. Además, la creadora explicó que, aunque esperaba tener un parto natural, las circunstancias llevaron a otro desenlace: “Me preparé mucho para parto natural, no todo en la vida es como uno quiere, sino como mejor le conviene a la salud de la madre y del bebé. Lo importante es que ambos estamos 10/10”, escribió acompañando sus palabras con una fotografía que mostraba su recuperación tras el nacimiento.

Jhoan y Cintia Cossio comenzaron su amor en la adolescencia, etapa en la que se conocieron y establecieron una relación que duró más de 10 años antes de convertirse en matrimonio.

Cintia y Jhoan celebran la
Tras contraer nupcias a los 20 años, recibieron a su primer hijo, Thiago, consolidando así el núcleo familiar, pero en noviembre de 2023, sorprendieron a su audiencia confirmando su separación, declaración que vinieron acompañada de la aclaración de que no existieron terceras personas relacionadas con la decisión.

Sin embargo, en marzo de 2025, diversos rumores sobre una posible reconciliación circularon en redes sociales, confirmándose poco después cuando ambos creadores de contenido anunciaron públicamente haber retomado su relación y la llegada de su segundo hijo. Este anuncio no solo marcó un regreso sentimental, sino también el crecimiento de la familia.

