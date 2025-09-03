Colombia

Mabel Cartagena reveló cada cuánto tiene relaciones sexuales con su esposo: “Nadie lo hace todos los días”

La presentadora y creadora de contenido se refirió a la forma como la rutina de pareja y los cambios por llegar a los 40 años de edad han interferido en su intimidad con Sebastián Decoud

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Mabel Cartagena respondió sin filtros
Mabel Cartagena respondió sin filtros a preguntas sobre su vida sexual y hormonal al llegar a los 40 años - crédito @mabelcartagenaserrano/IG

La presentadora Mábel Cartagena compartió detalles sobre su vida íntima en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde abordó cada cuánto tiene relaciones sexuales con su esposo, Sebastián Decoud, y cómo ha manejado los cambios hormonales en su vida tras los 40 años.

En su interacción a través de historias, Mábel Cartagena explicó: “Nadie lo hace todos los días... nadie con hijos y trabajo, tampoco después de los 40 uno está dándole día y noche, eso es falso. Así que si tu amiga te dice que lo hacen todos los días, le dicen que yo le mando a decir que vaya a Netflix y venda historias”, al responder a la curiosidad de sus seguidores.

De acuerdo con su relato, la frecuencia varía, y confesó que aunque hay semanas más activas, la rutina y los cambios físicos propios de la edad inciden en la intimidad.

La expresentadora de televisión recalcó que tras cumplir 40 años ha experimentado una baja en sus niveles de testosterona y progesterona, lo que ha tenido efectos notables en su vida sexual.

Con humor y franqueza, Mabel
Con humor y franqueza, Mabel Cartagena dio detalles sobre la frecuencia de sus relaciones de pareja - crédito @flakycartagena/Instagram

“Yo, Mabel Patricia Cartagena con cédula radicada en Barranquilla, he gozado de una testosterona alta, lo que en términos médicos me define como alguien que siempre tenía ganas. Yo era de esas que jamás inventaba un dolor de cabeza, disponible como droguería, 24/7. Pero los 40 han sido el engaño más espantoso de mi vida. He tenido un bajón de testosterona y progesterona y ahora huyo del lugar de los hechos”, comentó, resaltando el impacto real de las hormonas en el deseo y la energía sexual.

Según describió, el tema ha sido consultado con su endocrinólogo, quien le sugirió el uso de parches o de un chip para mejorar sus niveles hormonales, aunque aún no decidió usarlo.

La verdad es que en mi semana de ovulación tengo mis niveles de testosterona más elevados, pero ya este modelo 82 no funciona como antes, literal necesito cambio de aceite. Lo positivo es que mi endocrino me habló de testosterona en parches o un chip para ello, pero todavía no he tomado la decisión porque no me siento tan afectada”, confesó Cartagena.

Durante su testimonio, Mabel Cartagena hizo énfasis en no comparar la propia vida sexual con la de las personas que aparecen en las redes sociales, afirmando que resultan poco realistas las expectativas que a veces se imponen.

“Nadie lo hace todos los
“Nadie lo hace todos los días con hijos y trabajo”, expresó Mabel Cartagena sobre la vida sexual tras los 40 - crédito @flakycartagena/IG

Considero que no debemos compararnos con cuántas veces lo hacen los demás porque nadie te va a decir la verdad. Creo que lo normal en estos momentos puede ser 2 o 1 vez por semana, para otros una vez al mes y tal vez para otros todos los días”, indicó.

La influenciadora también explicó que otro tipo de intimidad, como leer juntos o buscar actividades para salir de la rutina, puede fortalecer la pareja además de la vida sexual. Sin embargo, indicó que es importante que acudir al médico y realizarse exámenes para conocer si el tema y los cambios se deben a otro tipo de situaciones, en especial para las personas que consideren que es crónica la falta de libido sexual.

Sobre su experiencia, Cartagena recurrió al humor para referirse al deseo: “Exijo que me devuelvan mis hormonas sedientas de Christian Grey”, haciendo referencia a la saga literaria y cinematográfica.

Expuso que ha percibido una diferencia notable respecto a sus años anteriores, situación que atribuyó a los cambios hormonales y a las obligaciones cotidianas, pero que por el momento no le parece “tan grave” y que lo puede manejar.

Las declaraciones de Mabel Cartagena generaron debate entre sus seguidores, quienes agradecieron su sinceridad y la apertura al abordar un tema que muchas personas evitan discutir públicamente.

