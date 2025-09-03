Colombia

Lotería de la Cruz Roja: resultados de hoy 2 de septiembre

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería de la Cruz Roja y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

El sorteo de la Lotería
El sorteo de la Lotería de la Cruz Roja se realiza todos los martes (Infobae)

Para todos aquellos que jugaron en la Lotería de la Cruz Roja y quieren conocer cuál fue el premio que les tocó, aquí están los números ganadores de su más reciente sorteo.

Fecha del sorteo: martes 2 de septiembre.

Combinación ganadora: 8658.

Serie: 077.

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Cabe mencionar que únicamente tiene 30 días a partir de que se anuncia al ganador para reclamarlo, de lo contrario el premio ya no será entregado.

Esta lotería unicamente celerba un sorteocada semana, todos los martes a las 10:55 horas de la noche. Prueba tu suerte y puedes ganar miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios de la Lotería de la Cruz Roja

La Lotería de la Cruz Roja ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 7 mil millones de pesos.

Un seco de 200 millones de pesos.

Cuatro secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 30 millones de pesos.

15 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle los otros premios que la Lotería de la Cruz Roja entrega por diferentes combinaciones y aproximaciones.

¿Cuál es la probabilidad de ganar el premio mayor?

La probabilidad de ganar el premio mayor en la Lotería de la Cruz Roja en Colombia es de aproximadamente 1 entre 1.000.000 (uno entre un millón).

Esto corresponde a acertar exactamente las cuatro cifras y la serie del billete en el sorteo, lo cual es un reto considerable debido a la gran cantidad de combinaciones posibles.

Este premio mayor suele ser muy alto, alrededor de 7.000 millones de pesos colombianos y además existen múltiples premios secundarios (conocidos como premios secos) y por aproximaciones que ofrecen más oportunidades de ganar premios menores.

Pero la probabilidad específica para el premio más grande, que requiere la combinación exacta, es la indicada, reflejando un juego de azar con baja probabilidad para el premio mayor, pero con posibilidades más accesibles en otras categorías

