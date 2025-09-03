Colombia

Expertos alertan que el Gobierno podría tener mayorías en la Corte Constitucional: “Convalidará cuanta reforma le plazca”

Carlos Camargo, María Patricia Balanta y Jaime Humberto Tobar son los aspirantes a ocupar la vacante que deja José Fernando Reyes en la Corte Constitucional, y expertos advierten lo que pasaría si el Ejecutivo obtiene un aliado en este alto tribunal

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
El experto aseguró que una Corte dominada por el Gobierno perdería su capacidad de control y pondría en riesgo la institucionalidad - crédito Cortesía Infobae Colombia

La elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, que se realiza el miércoles 3 de septiembre en el Senado de la República, provocó un encendido debate jurídico y político, puesto que la votación definirá quién reemplazará a José Fernando Reyes, cuya salida del alto tribunal deja una silla clave para decisiones estructurales, como la reforma pensional impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Los tres aspirantes a este cargo son Carlos Camargo, María Patricia Balanta y Jaime Humberto Tobar, todos ternados por la Corte Suprema de Justicia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Lo que está en juego, según varios expertos, no es solo un nombramiento judicial. La elección puede alterar de forma radical el equilibrio de fuerzas en la Corte Constitucional; en caso de que Balanta, respaldada por el Gobierno, resulte electa, el Ejecutivo obtendría cinco votos a favor dentro del tribunal, lo que abriría la puerta a una serie de transformaciones profundas que requieren control constitucional.

Expertos advierten que, si el
Expertos advierten que, si el Gobierno logra mayoría en la Corte, tendrá vía libre para impulsar reformas estructurales sin mayores obstáculos - crédito Luisa González/Reuters

El jurista Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, entregó su visión a Noticias RCN y a otros medios de comunicación, advirtiendo que el país podría quedar expuesto a una concentración de poder sin precedentes.

“Si el Gobierno Petro logra la mayoría en la Corte Constitucional, podrá convalidarse por esa vía las reformas tributarias que le plazcan en desmedro de los contribuyentes. Si el Gobierno Petro obtiene la mayoría en la Corte Constitucional, podrá darles paso a algunas de las reformas planteadas por la bancada de Gobierno, posibilidades de reelección indefinida del jefe de Estado. También asambleas nacionales constituyentes y resetear toda la institucionalidad colombiana”, señaló el experto.

Además, agregó a su análisis: “Si el Gobierno Petro obtiene la mayoría en la Corte Constitucional, también podrá convalidar cuanta reforma le plazca, así ellas sean abiertamente inconvenientes y, por qué no decirlo, de cara a nuestra actual constitución, abiertamente inconstitucionales”.

La elección de un magistrado
La elección de un magistrado afín al Ejecutivo podría consolidar cinco votos a favor del Gobierno dentro del alto tribunal - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Herrera fue enfático al señalar que una Corte dominada por un bloque político podría perder su carácter contramayoritario y convertirse en una herramienta para validar decisiones que afecten a la ciudadanía sin controles reales. Para él, la autonomía del tribunal está en riesgo.

En esta misma línea, se pronunció el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, que destacó la trascendencia de este proceso, en entrevista con el medio informativo mencionado, afirmó que la Corte Constitucional representa la última instancia para la defensa de derechos fundamentales.

“Sin lugar a dudas, la Corte Constitucional es el lugar donde se debaten en última instancia muchas de las cuestiones que más nos afectan a los ciudadanos. Cuestiones como nuestros derechos, su contenido y alcances. Asuntos como una reforma tributaria, una reforma a la salud, una reforma al sistema de pensiones. ¿Por qué no? Una modificación a la forma en que escogemos a nuestro presidente y el tiempo en el que permanece en el cargo, se debaten allí. Si bien es cierto, en los últimos años han llegado personas con muchísima trayectoria, recorrido y demás, pues también ha habido errores muy importantes. Personas que una vez han llegado allí, han tenido otro tipo de agendas y han terminado afectando los derechos de todos y todas”, expresó el jurista.

Según el experto, la decisión del Senado no solo afecta la Corte, sino el futuro de reformas como la pensional o la tributaria - crédito cortesía a Infobae Colombia

El penalista fue más allá en su análisis. Según él, el nuevo magistrado no puede responder a intereses particulares ni políticos: “Es muy importante la independencia. Es muy importante que quien ocupe este cargo sea independiente del Gobierno de turno, porque en últimas es su juez. De lo que se trata es de que piense en todos los colombianos, en nuestros derechos y garantías, y no en satisfacer a un Gobierno de turno”.

Por ahora, el ambiente en el Senado es tenso debido al desarrollo de las votaciones. Partidos como Cambio Radical ya definieron su posición y anunciaron públicamente su respaldo al ex defensor del Pueblo Carlos Camargo. Con esta decisión, buscan frenar lo que consideran un intento del Gobierno por imponer a su candidata y lograr una mayoría en la Corte Constitucional; según sus declaraciones, la intención es evitar que el Ejecutivo logre influir en todos los magistrados del alto tribunal.

Temas Relacionados

Corte ConstitucionalElección de magistradoGustavo PetroSenadoCarlos CamargoMaría Patricia BalantaJaime Humberto TobarHernando HerreraFrancisco BernateColombia-Noticias

Más Noticias

Extécnico de la selección ecuatoriana sería el apuntado por el América de Cali para llegar a la dirección técnica

El cuadro vallecaucano anunció la salida del argentino Diego Gabriel Raimondi, luego de lo que fue la derrota con Alianza F.C. en Valledupar en su más reciente salida

Extécnico de la selección ecuatoriana

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

El enfrentamiento se produjo cuando hombres armados irrumpieron en el anillo de seguridad que resguarda la zona central del municipio

Ataque armado en el casco

Germán Vargas Lleras arremetió contra la defensora del Pueblo tras hablar sobre candidatos a la Corte Constitucional: “Está pagando los favores de su elección”

El exvicepresidente y líder de Cambio Radical criticó con dureza a Iris Marín Ortiz por un video en el que la funcionaria, al parecer, promueve la elección de una mujer como magistrada de la alta corte

Germán Vargas Lleras arremetió contra

Autoridades capturaron a presunto cabecilla del Tren de Aragua en el aeropuerto de Cúcuta: intentaba escapar con documentos falsos

Enderson Ernesto Durante era buscado internacionalmente por Interpol por delitos de concierto para delinquir y narcotráfico, y su captura fue adelantada por la Policía Metropolitana de Cúcuta

Autoridades capturaron a presunto cabecilla

Tras asesinato de Miguel Uribe Turbay, ‘Harold’ había planeado entregar a ‘El Costeño’ por esta millonaria suma

La Fiscalía General de la Nación ha expuesto nuevos detalles de cómo se ejecutó el plan para terminar con la vida del precandidato presidencial

Tras asesinato de Miguel Uribe
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en el casco

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc acusó al Gobierno Petro de “falsos positivos”, tras la liberación de 33 militares en Guaviare

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el arma que utilizan las disidencias de las Farc y el ELN para cometer atentados terroristas

ENTRETENIMIENTO

Diseñadora colombiana que le ganó

Diseñadora colombiana que le ganó demanda a Carolina Herrera habló de su batalla legal: “Somos dos mujeres enamoradas de la moda, pero con dos conceptos totalmente distintos”

Nació el bebé de Cintia Cossio y Jhoan López: así celebró la pareja y Yeferson Cossio la llegada de Lucca

Yeferson Cossio se refirió a su adicción a las drogas: “Me voy a rehabilitar a las malas”

Brenda Asnicar, protagonista de ‘Patito feo’, estaría en ‘La casa de los famosos Colombia 3′: “Me llamaron”

María C y Lucho tuvieron polémico encuentro en “el cubo de los eliminados” del ‘Desafío XXI’: “Con arrunchis incluido”

Deportes

Extécnico de la selección ecuatoriana

Extécnico de la selección ecuatoriana sería el apuntado por el América de Cali para llegar a la dirección técnica

Luis Díaz sigue rompiendo récords: este es el prestigioso ranking en el cual fue incluido

Este será el ganador del partido de Colombia vs. Bolivia en la Eliminatoria Sudamericana, según la IA

El ‘Cantante del Gol’ se fue en contra de Eduardo Luis: “Tiene que ser honesto”

Barras de América de Cali convocaron a una marcha y anunciaron que no estarán en el clásico contra el Cali: “Fuera familia Gomez Giraldo”