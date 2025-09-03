Colombia

David Racero insistió en que la reforma tributaria debe discutirse mostrando “los verdaderos intereses” de la oposición

El congresista señaló que los que se oponen a la reforma buscan que financiar sus campañas en el 2026 con los recursos de los sectores que insisten que se ven afectados con la reforma

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
El representante cuestionó los intereses de los miembros de la oposición sobre la reforma tributaria - crédito @DavidRacero/x

El representante a la Cámara David Racero, del Pacto Histórico, arremetió en contra de los contradictores de la reforma tributaria, especialmente del senador Efraín Cepeda, del partido Conservador, sobre el que aseguró que se beneficia del sector de los juegos de azar y que, por eso, ha manifestado su desacuerdo con el proyecto del Gobierno.

Ante la plenaria de la corporación a la que pertenece, Racero habló con vehemencia sobre los señalamientos a la denominada “Ley de Financiamiento” y cuestionó que en medio de las voces que piden hundir la reforma Cepeda haya decidido lanzar su candidatura presidencial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el representante, con el hundimiento de la reforma se estarían beneficiando los “megaricos y billonarios” que financian campañas políticas, por lo que nuevos impuestos suscitaría un golpe para los intereses de la oposición que busca alzarse con la victoria en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

“El senador Efraín Cepeda. ¿Qué casualidad que en el marco de anunciar el hundimiento de las leyes de financiamiento, anuncia su candidatura presidencial? Ustedes pretenden beneficiar a ese sector de juegos y azares o si más bien pretenden hundirla para hacer el favor a megaricos, billonarios, con eso se financia cualquier campaña presidencial“, señaló uno de los más fieles escuderos del presidente Petro en el Congreso de la República.

Con estos señalamientos, el representante insistió en que el debate de la tributaria debe darse en el Legislativo con la participación activa de todos los congresistas y sin ocultar los verdaderos intereses de estos sobre las implicaciones del proyecto de cara a su participación en los comicios electorales.

El representante aseveró que la
El representante aseveró que la oposición tiene intereses ajenos a los ciudadanos - crédito @DavidRacero/x

Incluso, el congresista denunció que en la Comisión Tercera del Senado, a la que pertenece Cepeda, ya estarían sentenciando la muerte de la iniciativa gubernamental sin siquiera anunciar la fecha para su primer debate, lo que, según Racero, busca beneficiar al sector financiero y bancario.

En la misma línea, cuestionó que los intereses de los congresistas de oposición vayan, según él, en sintonía con los del sector financiero y de juegos de azar que, año tras año, han venido reportando utilidades superiores a los ingresos que perciben, lo que arrojaría que el mercado estaría únicamente controlado por los operadores que más generan ganancias.

El congresista insistió en que
El congresista insistió en que la reforma tributaria debe discutirse - crédito @davidracerom/Instagram

“Díganle más bien al país si el intento de hundimiento de esta ley de financiamiento, que ya la pretenden hundir sin discutirla, quiere beneficiar al sector financiero, al sector bancario, que en el 2024 arrojó unas cifras de utilidades, no de ingresos, de utilidades, alrededor de $105,7 billones. Y den la cara realmente si ustedes pretenden beneficiar a ese sector de juegos y azares, que hoy en día tienen un mercado controlado por cinco operadores que reportan utilidad de más de 45 billones al año. Con eso se financia cualquier campaña presidencial, ¿o no, senador Efraín Cepeda?“, aseveró el representante.

Con esta acusación, el congresista petrista destacó que la ley de financiamiento que radicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, no busca empobrecer al país, sino seguir sacando a cada vez más colombianos de la pobreza y, asimismo, incrementar el poder adquisitivo de los hogares del país.

Finalmente, exaltó que a lo largo del Gobierno de Gustavo Petro se han registrado cifras históricas en la reducción de la pobreza, lo que calificó como el orgullo de la Administración gubernamental que los sectores de oposición se niegan a reconocer por temor a darle la razón al jefe de Estado.

La reforma fue radicada por
La reforma fue radicada por el ministro de Hacienda ante el Congreso de la República - crédito Colprensa

“No es cierto que esta ley de financiamiento le va a meter la mano al bolsillo a los colombianos. Por el contrario, este gobierno del cambio puede decirlo hoy con orgullo, después de tres años que ha reducido la pobreza, que ha aumentado la capacidad adquisitiva de los colombianos y los hogares colombianos. Ese es el orgullo de este país, lo que la oposición no quiere reconocer“, concluyó su intervención.

Temas Relacionados

David RaceroReforma tributariaEfraín CepedaImpuestosCampañas presidencialesJuegos de azarSector financieroColombia-Noticias

Más Noticias

Deportivo Pasto habría caído muy bajo en su crisis económica: denuncian desvió de recursos para el equipo femenino

El cuadro Volcánico pasa por un momento complicado en materia económica hace meses y los primeros afectados son los futbolistas profesionales

Deportivo Pasto habría caído muy

César Gaviria cuestionó la reforma tributaria 3.0, radicada por el Gobierno Petro: “El Congreso no puede premiar a un gobierno que derrocha recursos”

El expresidente de la República, director del Partido Liberal, se pronunció sobre la inconveniencia de lo que de parte del Gobierno se ha llamado la ley de financiamiento, con la que se espera recaudar cerca de 26,3 billones de pesos para la vigencia del 2026

César Gaviria cuestionó la reforma

JEP reconoció a 104 hombres como víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado: muchos eran niños cuando fueron agredidos

El tribunal especial acreditó a más de un centenar de hombres y niños como afectados por agresiones sexuales cometidas por paramilitares y con posible complicidad de la fuerza pública

JEP reconoció a 104 hombres

Se sacude Millonarios por la lesión de Guillermo de Amores: pierde al portero de manera indefinida

El guardameta uruguayo salió del partido ante Águilas Doradas por la molestia muscular que, sumado a su bajo nivel en el semestre, obligó a los azules a encontrarle reemplazo rápido

Se sacude Millonarios por la

Gustavo Petro confesó que no domina el inglés debido a su gestión y experiencia como presidente: “La última perla de Petro”

Mónica Saade no dudó en cuestionar también abiertamente quién asesora al presidente en materia de imagen, planteando interrogantes sobre la intencionalidad

Gustavo Petro confesó que no
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el arma que utilizan las disidencias de las Farc y el ELN para cometer atentados terroristas

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

El efecto Karola en ‘La

El efecto Karola en ‘La Casa de Alofoke’, el fenómeno viral que se apoderó de la red: “Voy reescribiendo la historia día a día”

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Sergio Ramos debuta como cantante con el sencillo “Cibeles”: un colombiano está detrás de la producción

Camilo Cifuentes y Julián Pinilla vuelven a ser protagonistas al ayudarle una vendedora y su hija: “Es el mejor día de mi vida”

Hijo de Jorge Barón mandó a Gustavo Petro a revisar su nueva reforma tributaria: “No le mienta al pueblo colombiano en la cara”

Deportes

Hinchas del América habrían frenado

Hinchas del América habrían frenado llegada de entrenador que ya fue campeón con los Escarlatas

Tras disturbios en Movistar Arena, se tomó decisión crucial de cara al clásico bogotano

Dayro Moreno firmó una fruta con su rostro ilustrado: admiración absoluta de la afición por el jugador de Once Caldas

Director deportivo de Atlético Nacional respondió a las críticas de los hinchas: “Hay que tomar decisiones antipáticas”

Luis Díaz y el mensaje a su “yo” de 10 años: “Es importante mantener siempre el hambre de victoria”