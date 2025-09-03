Colombia

David Luna se despachó contra Petro por hipótesis que lanzó sobre el magnicidio de Miguel Uribe: “Ha hecho del engaño su forma de gobernar”

El mandatario nacional se atrevió a señalar los supuestos motivos por los cuales Miguel Uribe fue asesinado, pero sus palabras le valieron para nuevos señalamientos y descalificaciones de sus contradictores

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
El exsenador señaló al presidente
El exsenador señaló al presidente de ser irresponsable e irrespetuoso con la justicia - crédito @lunadavid/X / Presidencia

Los avances en la investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay han dejado en evidencia la frialdad con la que se planeó el crimen. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el atentado en contra del político se habría planeado a través de un grupo de WhatsApp denominado Plata o Plomo.

Asimismo, según el ente investigador, el cabecilla de esta organización criminal sería un sujeto con el alias El Mosco, cuyo subalterno es Elder José Arteaga, alias El Costeño. Fueron estas revelaciones las que hicieron reaccionar al presidente Gustavo Petro para lanzar hipótesis en torno al magnicidio que enlutó al país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el presidente, alias El Mosco fue el mismo jefe del narcotráfico que él denunció cuando se desempeñó como alcalde de Bogotá; administración que fue sucedida por la de Enrique Peñalosa, en la que Uribe Turbay fue designado como secretario de Gobierno.

El mandatario señaló que la gestión del asesinado senador en la ciudad está relacionada con su magnicidio, lo que no fue ajeno a las reacciones de personajes del mundo político, que acusaron al presidente de obstruir la actuación de la justicia para lanzar opiniones personales sobre casos puntuales.

Uno de los personajes en emitir un mensaje fue el exsenador de Cambio Radical y precandidato presidencial David Luna, que arremetió en contra del jefe de Estado, acusándolo de ser “irresponsable e irrespetuoso” con la Rama Judicial y con los colombianos en general.

El precandidato se fue en
El precandidato se fue en contra del mandatario a través de X - crédito @lunadavid/x

Luna aseguró que formular hipótesis sobre casos judiciales es una función de los entes de investigación como la Fiscalía, y que sacar conclusiones relacionadas le corresponde, únicamente, a la justicia, por lo que las palabras de Petro se podrían interpretar como una vulneración a la separación de poderes establecida por la Constitución del país.

“Presidente Petro, es usted un irresponsable e irrespetuoso de la justicia y del país entero. Su función no es lanzar hipótesis a la deriva, eso le corresponde únicamente a los entes de investigación, aprenda a respetar la separación de poderes”, escribió el aspirante al primer cargo de la nación.

En la misma línea, el excongresista aseveró que el mensaje del presidente no es solo un golpe a las instituciones judiciales, sino al dolor de las víctimas y de todo el país que perdió una de las figuras políticas más relevantes de los últimos años y que encarnaba la oposición a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.

Petro lanzó nuevas hipótesis sobre
Petro lanzó nuevas hipótesis sobre el crimen de Miguel Uribe - crédito Jesús Avilés/Infobae

Incluso, el aspirante a ser el inquilino de la Casa de Nariño aprovechó su mensaje para lanzar fuertes pullas al mandatario, cuya gestión señaló de ser la muestra viva del “engaño y la destrucción” de las instituciones del país, así como del ordenamiento jurídico del país.

“Sus palabras no solo son una afrenta a las instituciones, también al dolor de las víctimas. De usted no se puede esperar nada peor: ha hecho del engaño y la destrucción su forma de gobernar”, siguió el precandidato.

Nuevos avances en la investigación por el crimen de Miguel Uribe

De acuerdo con la investigación en contra de Harold Daniel Barragán Ovalle, alias Harold, el magnicidio se habría planeado a través de una red social de mensajería, WhatsApp, así como de videollamadas entre los implicados. Según la Fiscalía, Barragán mantuvo comunicación directa con el menor que perpetró el atentado y coordinó detalles sobre la planificación del hecho.

Harold Daniel Barragán Ovalle es
Harold Daniel Barragán Ovalle es el séptimo capturado por el asesinato de Miguel Uribe Turbay - crédito Policía Nacional

No obstante, alias Harold no aceptó los cargos en su contra por homicidio agravado, concierto para delinquir, tráfico de armas de fuego y uso de menores para delitos, pero sí aceptó haber ayudado a ocultar a alias El Costeño.

Incluso, el ente investigador señaló que luego del atentado y de la captura del menor sicario, el grupo de WhatsApp en el que planeó el atentado siguió activo con conversaciones en las que Barragan intentaba desvincularse del crimen y alertaba sobre el peligro de que el menor testificara contra la estructura.

Temas Relacionados

David LunaMiguel Uribe TurbayGustavo PetroAlias HaroldMagnicidio Miguel UribeHarold BarraganInvestigación Miguel UribeAlias el CosteñoColombia-Noticias

Más Noticias

Extécnico de la selección ecuatoriana sería el apuntado por el América de Cali para llegar a la dirección técnica

El cuadro vallecaucano anunció la salida del argentino Diego Gabriel Raimondi, luego de lo que fue la derrota con Alianza F.C. en Valledupar en su más reciente salida

Extécnico de la selección ecuatoriana

Expertos alertan que el Gobierno podría tener mayorías en la Corte Constitucional: “Convalidará cuanta reforma le plazca”

Carlos Camargo, María Patricia Balanta y Jaime Humberto Tobar son los aspirantes a ocupar la vacante que deja José Fernando Reyes en la Corte Constitucional, y expertos advierten lo que pasaría si el Ejecutivo obtiene un aliado en este alto tribunal

Expertos alertan que el Gobierno

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

El enfrentamiento se produjo cuando hombres armados irrumpieron en el anillo de seguridad que resguarda la zona central del municipio

Ataque armado en el casco

Germán Vargas Lleras arremetió contra la defensora del Pueblo tras hablar sobre candidatos a la Corte Constitucional: “Está pagando los favores de su elección”

El exvicepresidente y líder de Cambio Radical criticó con dureza a Iris Marín Ortiz por un video en el que la funcionaria, al parecer, promueve la elección de una mujer como magistrada de la alta corte

Germán Vargas Lleras arremetió contra

Autoridades capturaron a presunto cabecilla del Tren de Aragua en el aeropuerto de Cúcuta: intentaba escapar con documentos falsos

Enderson Ernesto Durante era buscado internacionalmente por Interpol por delitos de concierto para delinquir y narcotráfico, y su captura fue adelantada por la Policía Metropolitana de Cúcuta

Autoridades capturaron a presunto cabecilla
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en el casco

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc acusó al Gobierno Petro de “falsos positivos”, tras la liberación de 33 militares en Guaviare

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el arma que utilizan las disidencias de las Farc y el ELN para cometer atentados terroristas

ENTRETENIMIENTO

Diseñadora colombiana que le ganó

Diseñadora colombiana que le ganó demanda a Carolina Herrera habló de su batalla legal: “Somos dos mujeres enamoradas de la moda, pero con dos conceptos totalmente distintos”

Nació el bebé de Cintia Cossio y Jhoan López: así celebró la pareja y Yeferson Cossio la llegada de Lucca

Yeferson Cossio se refirió a su adicción a las drogas: “Me voy a rehabilitar a las malas”

Brenda Asnicar, protagonista de ‘Patito feo’, estaría en ‘La casa de los famosos Colombia 3′: “Me llamaron”

María C y Lucho tuvieron polémico encuentro en “el cubo de los eliminados” del ‘Desafío XXI’: “Con arrunchis incluido”

Deportes

Luis Díaz sigue rompiendo récords:

Luis Díaz sigue rompiendo récords: este es el prestigioso ranking en el cual fue incluido

Este será el ganador del partido de Colombia vs. Bolivia en la Eliminatoria Sudamericana, según la IA

El ‘Cantante del Gol’ se fue en contra de Eduardo Luis: “Tiene que ser honesto”

Barras de América de Cali convocaron a una marcha y anunciaron que no estarán en el clásico contra el Cali: “Fuera familia Gomez Giraldo”

Jorman Campuzano salió a aclarar la polémica que se generó con Dayro Moreno: “Soy un bruto”