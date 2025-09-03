Avanza demanda contra la ley que regula las encuestas en Colombia

- crédito Corte Constitucional

La Corte Constitucional ha dado un paso relevante al admitir una demanda que cuestiona la totalidad de la Ley 2494 de 2025, la cual impuso restricciones a la elaboración y publicación de encuestas políticas en el país.

“Admitir la demanda de inconstitucionalidad presentada por Juan Manuel López Molina en contra de la totalidad de la Ley 2494 de 2025, ‘por medio de la cual se establecen medidas sobre la elaboración, publicación y divulgación de encuestas y se dictan otras disposiciones’ por la violación de la reserva de ley estatutaria”, se lee en el auto emitido por el alto tribunal.

La acción judicial, presentada por el ciudadano Juan Manuel López, sostiene que la normativa debió haberse tramitado como una ley estatutaria, dado que afecta derechos fundamentales, entre ellos, la libertad de expresión, la libertad de información y la participación política.

“El accionante manifestó que, según el artículo 152 de la Constitución, deben ser objeto de ley estatutaria los derechos y deberes fundamentales y sus garantías, el régimen y funciones de las autoridades electorales y los mecanismos de participación ciudadana”, menciona la Corte en el auto.

Según la demanda, la normativa introduce restricciones que podrían limitar la diversidad de voces en el ámbito informativo, al prohibir los sondeos no probabilísticos y establecer exigencias técnicas rigurosas para la publicación de encuestas electorales.

Este enfoque, según advierte el demandante, podría favorecer la concentración del control de la información en un número reducido de actores.