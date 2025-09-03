Colombia

Abogados de Beéle respondieron a señalamientos de la defensa de Cara Rodríguez: “La justicia nos dio la razón”

Los representantes del artista señalaron a su contraparte de intentar dilatar el caso en forma irregular, e insistieron en que el fallo de agosto es definitivo

Daniel Ospina

Pese a la resolución del pleito legal entre la expareja, los señalamientos entre los equipos de abogados de Cara y Beéle continúan - crédito @caraoficial_ y @spotifycolombia/Instagram

El fallo emitido por la Comisaría de Familia Comuna Dieciséis de Medellín el 21 de agosto de 2025 en el caso entre el cantante Béele y Camila Andrea Rodríguez Ascanio “Cara”, determinó que el artista fue víctima de “violencia física, psicológica, económica y emocional durante los últimos meses de convivencia” con su expareja.

El juez encargado dispuso medidas de protección a favor de Béele, incluidas restricciones y obligaciones para Rodríguez, quien deberá asistir a procesos de formación sobre manejo de impulsos, resolución de conflictos y control emocional. Al intérprete de Frente Al Mar se le permitió mantener comunicación directa con sus hijos, sin intermediación de terceros.

La publicación preliminar de la decisión por parte de la revista Semana suscitó la reacción de la defensa de Rodríguez, que manifestó su rechazo en un comunicado de la firma Martínez Guerrero Abogados difundido el 22 de agosto de 2025.

El documento remarcó que la firma “siempre ha actuado bajo el principio de confidencialidad de los procesos judiciales y administrativos, en especialidad en los relacionados con la protección de menores y víctimas de violencia intrafamiliar”.

Los abogados de la expareja de Beéle acusaron al equipo del cantante de filtrar la sentencia, pese a que el juez de la causa pidió mantener la confidencialidad - crédito @martinezguerreroabogados_/Instagram

Martínez Guerrero acusó a los abogados de Beéle de filtrar el fallo, al advertir que “esta actuación constituye una vulneración grave a la intimidad de nuestra representada y de sus hijos, generando un daño irreparable en su buen nombre y exponiéndolos a un juicio mediático que no corresponde a los cauces de la justicia”.

Además, la defensa recalcó entonces que el fallo de la Comisaría de Familia es de primera instancia y no es definitivo, subrayando que Rodríguez “no pudo ejercer su defensa técnica de manera adecuada”. Por este motivo, ya se interpusieron recursos de reposición y apelación para que la decisión sea revisada en su integridad por un juez de familia.

Casi dos semanas después, la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, que representa al cantante, publicó el 19 de agosto un comunicado en el que rechazó “los actos de desinformación y revictimización contra el artista Beéle”.

La firma afirmó que la sentencia condenatoria contra Rodríguez por violencia intrafamiliar “está en firme, ejecutoriada y es definitiva”, tal como fue confirmado mediante auto del 1 de septiembre de 2025.

Además, señaló a la abogada de la señora Cara de incitar una situación de presunto falso juramento, en la que la expareja del artista habría declarado no haber utilizado un correo electrónico que ella misma había suministrado a las autoridades, con el fin de revisar las comunicaciones con la autoridad de familia en relación con su proceso de divorcio con Beéle y la posterior demanda por alimentos.

Los representantes legales de Beéle acusaron a la contraparte de Cara Rodríguez de maniobras irregulares durante el litigio - crédito @victormosqueramarinabogados/Instagram

El documento insistió en que la autoridad competente rechazó lo que denominó como “intentos de manipulación”, y recalcó que la decisión de culpabilidad contra Cara “no admite discusión alguna”, debido al sólido respaldo probatorio que confirmaría que Beéle fue víctima de violencia intrafamiliar, “más allá de los meros dichos y versiones difundidas en redes sociales, que la víctima ha debido soportar durante más de un año”.

La firma también anunció que emprenderá acciones legales contra la abogada de Cara, Martínez Guerrero, por lo que calificó como “conductas procesales irregulares”, incluyendo la presunta promoción de falsos testimonios para dilatar el proceso, así como supuestos intentos de asumir la vocería de los hijos de Beéle, acusándola de manipular al cantante a través de los menores.

“Reiteramos que Beéle y sus hijos son las verdaderas víctimas de este caso, y advertimos que no toleraremos campañas de desinformación ni maniobras de intimidación contra nuestra firma o nuestro cliente. La justicia nos dio la razón y la defenderemos en todas las instancias”, puntualizó el comunicado.

