Colombia

Tres uniformados resultaron heridos tras ataque con explosivos en zona rural de Patía, Cauca

Según explicó el gobernador Octavio Guzmán, los responsables del ataque terrorista contra la fuerza pública, en esta ocasión, serían las disidencias de las Farc

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Los combates entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc persisten en el suroccidente del país- crédito José Miguel Gómez/ Reuters

En la mañana del martes 2 de septiembre de 2025 se registró un nuevo ataque contra el Ejército Nacional en el Cauca, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado durante los últimos meses.

Según explicaron las autoridades, fueron miembros de las disidencias de las Farc los que atentaron contra un grupo de uniformados que permanecía en zona rural del municipio caucano, en medio de la arremetida del grupo criminal durante las últimas semanas.

“Nuevamente, el municipio de El Patía es víctima de los violentos, ocho atentados en 2025 y el segundo en menos de 48 horas. Rechazamos los ataques del Bloque Occidental de las disidencias de las Farc y expresamos respaldo a nuestra Fuerza Pública y total apoyo a nuestra población civil. Instalaremos PMU con autoridades civiles y militares y activaremos rutas de atención y control en la zona. Reiteramos al Gobierno nacional la urgencia para atender de manera focalizada el sur del Cauca. Nuestros territorios rechazan a los violentos y reafirman que la paz y la seguridad integral debe ser el camino”, explicó el gobernador del Cauca.

Noticia en desarrollo...

