Lotería Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores de hoy martes 2 de septiembre de 2025

Sinuano tiene dos sorteos diarios, este es el resultado del primero del día

Aquí están los ganadores de ambos sorteos Sinuano Día y Sinuano Noche, dos de las principales loterías de Colombia que multiplica hasta por 4 mil 500 veces el dinero de la apuesta.

Resultados de ambos sorteos del día del Sinuano:

Estas son los resultados ganadores de ambos sorteos

Resultados del Sinuano Día

Fecha : 2 de septiembre de 2025.

Resultados ganadores: 1, 9, 2, 8.

Resultados del Sinuano Noche

Fecha : 2 de septiembre de 2025.

Resultados ganadores: 1, 9, 0, 9.

A qué hora se juega el Sinuano

(Infografía / Infobae México)

Recuerde que el Sinuano se lleva a cabo dos sorteos todos los días.

El primero, Sinuano Día , que se celebran de lunes a sábado a las 14:30 horas y los domingos a las 13:00 horas;

El segundo, Sinuano Noche, que se publica de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingos a las 20:30 horas.

Esta lotería es una de las pocas loterías que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos.

Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano

¿Cuál es el plan de premios del Sinuano?

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en dígitos y orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada 4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.